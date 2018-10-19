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Все про:нападение (1620) Нацполиция (8330) Полтавщина (447) Гнап (8)

 Полиция квалифицировала нападение на Гнапа на Полтавщине как хулиганство

Правоохранители в пятницу 19 октября, начали досудебное расследование из-за нападения на общественного активиста Дмитрия Гнапа в селе Шишаки Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области.

"Инцидент произошел около 9:20, недалеко Шишацкой районной государственной администрации. Двое неизвестных мужчин вылили на активиста нечистоты.
По зарегистрированному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к хулиганским действиям", - сказано в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3092277
 
 
 Топ комментарии
 
Це попередження для всіх журналістів, що не працюють на Порошенка або будете копирсатися в гімні або будете їсти шоколад лопатами (але не довго).
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Так там же обое рябое - невелика разница в этих "антикоррупционерах".
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А если, к примеру, больше не было вариантов парковки? Или ватная башка об этом не подумала?
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Интересно, когда подеруться, не в инете а понастоящему уже, гнап с шабуней - кто будет из них активистом, а кто титушкой))))
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Так там же обое рябое - невелика разница в этих "антикоррупционерах".
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По крайней мере под Кабмином Каплина облили дерьмом.
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Це попередження для всіх журналістів, що не працюють на Порошенка або будете копирсатися в гімні або будете їсти шоколад лопатами (але не довго).
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Рожа слишком довольная - облейте его из ассенизатора для полного счастья.
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А якби на петю рошена напали? То вже і знайшли б і засудили і розстріляли за замах на вбивство
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хулиганство с политическим запахом Полиция квалифицировала нападение на Гнапа на Полтавщине как хулиганство - Цензор.НЕТ 6611
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