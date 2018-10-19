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Все про:квартира (387) Киев (16632) прокуратура (3353) Максакова (23)

 Захватившие квартиру Максаковой в Киеве оказались представителями охранной фирмы и ОСМД: их отпустили, правовая оценка произошедшего будет дана в ходе расследования, - прокуратура

Задержанными оказались представители охранной фирмы и ОСМД

Квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой в Киеве пытались захватить из-за спора относительно права собственности. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"В отношении этой квартиры продолжается спор относительно права собственности… Мария Максакова знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимость", - сказала она.

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По ее словам, задержанные по этому делу оказались представителями охранной фирмы и Объединения совладельцев многоквартирного дома, а после опроса – их освободили.

"Анкетные данные 9 мужчин, которые были доставлены в Шевченковское управление полиции, установлены. Они предоставили объяснения работникам правоохранительных органов. Среди них были как представители охранной фирмы, так и неработающие лица, представители ОСМД. После опроса они были освобождены. Вместе с тем правовая оценка их действиям будет дана в ходе досудебного расследования, которое было начато по данному факту", - рассказали в прокуратуре.

На данный момент в квартире остаются близкие Максаковой.

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"Ранее на эту квартиру был наложен арест, поскольку эта недвижимость является противоречивой. Квартира на данный момент освобождена от неизвестных, близкие Марии Максаковой остаются в ней, им сейчас ничего не угрожает", - сказала Максимец.

В связи с открытым уголовным производством, в рамках которого на квартиру наложен арест, Максимец не сообщила других деталей дела.

Напомним, Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3092273
 
   
 Топ комментарии
 
Когда уже в Украине наведут порядок с этими "охранными" фирмами.В Европе охранная фирма имеет ограниченные полномочия на охраняемом объекте,а за пределами они обычные граждане.Охранные фирмы боятся потерять лицензии из за своих работников,если охранник кого то не дай бог ударит то это катастрофа.
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А в Украине, это типичная гопота.
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Учитывая кем был её муж, не удивлюсь если она станет бездомной. Владелец наверно просто хочет вернуть свой дом.
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Это вторично и естественно на московии, он выбрался в Думу от КПРФ, что дало возможность воровать в больших масштабах, шел бы от Навального сидел бы в Вологде и грыз репу.
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Це не її квартрира. невтішна вдова не довго сумувала за Вороненковим і вийшла заміж за якогось кавказьця, якому подарувала квартиру в Москві.
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знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимостьИсточник: https://censor.net.ua/n3092273
да, она только знакома хозяина, Цензор как то туповато подает инфу, провоцируя интригу
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Максакова никому ничего не дарила. Это квартира в Киеве не её. Как было дело. Они с мужем переехали в Киев и жили в квартире " друга". Мол живите.. Но был договор, что он забирает квартиру Максаковой в Москве, а эта остаётся им в Киеве. В Москве переоформили на друга, он уже владелец.. Тут убивают вороненкова. И все. Этот типок на Максакову в Киеве , как договаривались не стал делать. В результате у него и в Москве квартира его и в Киеве. С этой квартиры этот друг её и выганяет.
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Всех подряд отпускают,собирают анкетные данные
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ОСМД - это такие твари...не заплатил на корм собачке, вот и вломились, если в Уставе втихаря прописали....
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ОСМД - это жильци (совладельци) многоквартирного дома. Они заставляют Вас платить за корм их собачек? А устав ОСМД, без общих зборов не изменяется.
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там чудеснім образом вносятся-вычеркиваются статьи нужные Председателю, про кои загальни зборы и не ведають)))
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Вообще то в ОСМД, оригинал договора имеют все члены ОСМД. Так же как и изменения договоров, принятых на общих собраниях ОСМД. Так что там не так просто задним числом изменить пункты.
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нет..не все..вот у нас допустим в доме 550 собственников и распечатать каждому 70 листов Устава нет возможности... а когда поменять пару строчек - так леГко!))))
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Есть правление ОСМД и оно дает полномочия председателю, и правление вправе запретить председателю заключать и подписывать любые договоры без согласия правления. Я Вам это как юрист говорю. Читайте закон про ОСМД там председатель не Бог, а все решает правление.
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а я вам отвечаю, у нас, председатель, выкинула из правления неугодных членов, которые якобы не являлись на заседания Правления, которые она проводила у себя дома!!!))), которые кстати стояли у истоков ОСББ и входили в инициативную группу, про подделку подписей, рассылки заказных писем я вообще молчу ЕЕ НЕ БЫЛО ПРОСТО!
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Фу нас председатель втихаря поменял устав так, что он может делать что хочет , а спросить его никто не может. У него все права. Мы как узнали, прозрели. Правление тоже не вникало в то, что подписывало. Не могли подумать на него такое .
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почитайте закон про ОСББ, по моему мнению, он довольно таки неплохо прописан и защищает собственников. Если все как Вы описали, то это подсудное дело. Посадить не посадят, но нервы помотают. И по закону вы можете потребовать любой документ у Председателя, устав, протокол собрания общих сборов и т.д. По-этому все в Ваших руках.
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да... приходил участковый...она говорит документы не дам!, вы их уничтожите!)))...судимся)))
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ОСМД (ОСББ) - лафа для мошенников. Регистрируются по липовым протоколам, сами себя назначают руководителями и творят беспредел.
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К нам в прошлом году приходила инициативная группа, две недели жильцов обхаживала, а потом выяснилось, что они вообще в другом районе проживают (дом большой, не все друг друга знают). Гнали сраной метлой.
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весь прикол в том, что они и не обязаны проживать в вашем доме, а должны быть собственниками квартир, но как жежь это проверишь?)..а ходить с ними может и одна бабка собственник)
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Их отпустили. Ахахахахха. Правовое государство. АХахахах. Идешь по улице, тебя гопнули, єто правовое. Вы что нахуй власть, поехали совсем? Депутаты убийцы, как при якуне сидели и сидят в раде. Мажоры, которые сбивают народу. Вы совсем охуели там? Хотите бежать, как Якуневич????
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А что им вменять то собрались?

У них на руках выписка из реестра прав собственности на официального собственника, с другой стороны у них договор с собственником об охране его собственности. В квартире собственника поселилась какая то левая тётка.

Так что, с точки зрения закона там всё чисто.
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Я против быдла, которое не понятно где взялось и выносит хаты. Не первый же случай.
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Рішення суду було у них на руках? Держвиконавець був? Ні? Тоді повинні бути у буцигарні. Родичі могли б застрелити тих, що вломились, за напад на чужу власність. А усякими реєстрами можно зараз дупу підтирати.
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знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимостьИсточник: https://censor.net.ua/n3092273
вот и все ее права
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Справа в тому, що у них доручення від власника, справжнього власника квартири, а не від вдови, яка до цієї квартири не має відношення.
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вы незнаете как на основании закона принимаються решения о законности-незаконности???? вы НЕЗНАЕТЕ КАК И КТО ВЫСЕЛЯЕТ НА ,,ЗАКОННЫХ" ОСНОВАНИЯХ?????
А МОЖЕТ ПРИЙТИ К вам С ТАКИМИ БУМАЖКАМИ ЧТО БЫ вы ВСПОМНИЛИ?????(
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Когда уже в Украине наведут порядок с этими "охранными" фирмами.В Европе охранная фирма имеет ограниченные полномочия на охраняемом объекте,а за пределами они обычные граждане.Охранные фирмы боятся потерять лицензии из за своих работников,если охранник кого то не дай бог ударит то это катастрофа.
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Суды просраны. Или боятся или куплены.
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Тут без Мазурка діла не буде. Бо ці виродки розуміють лише таку мову.
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Вот это позор, безутешная вдова найценнейшего свидетеля теперь бездомная - это Киев, детка Захватившие квартиру Максаковой в Киеве оказались представителями охранной фирмы и ОСМД: их отпустили, правовая оценка произошедшего будет дана в ходе расследования, - прокуратура - Цензор.НЕТ 369
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Ну почему же, он может засвидетельствовать, что он труп.
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дитинко, Особами, які захопили квартиру Максакової в Києві виявилися представники охоронної фірми та ОСББ: їх відпустили, правова оцінка події буде дана в ході розслідування, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3833 - вот это личико как бы намекает на иронию. Но Югик сказал, шо усьо задокументовано
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Невтішна вдова встигла ще раз вийти заміж і подарувати новому чоловікові квартиру в Москві, яку той просрав. І ця вдова рідко буває в Києві, лишила дитину з нянею , а сама топить своє горе за кордоном ( в тій же РФ)
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Какое вам дело до её личной жизни????? ИЛИ вы КАЦАП?????
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Хм... Писали что вроде как эта квартира принадлежит одному чину СК РФ.
Как правило, всякие чины РФ скупают квартиры вместе.
Я бы на месте СБУ и полиции присмотрелся бы к этим неработающим членам ОСМД.
Глядишь, и весь дом освободили бы от усруських чинов.
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Мутно там все. Эта вдова еще та хвойда.
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Понятно, что представители охранной фирмы выламывали дверь. А что делали в чужой квартире неработающие лица, представители ОСМД? Шли как свидетели и участники самоуправства.
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ОСМД - это облсудмеддиспансер или что? Столько аббревиатур развелось, как после октябрьской революции 1917 года.
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Общество Совладельцев Многоквартирного Дома.

Т.е. объединение жильцов исполняющих функции бывшего ЖЭКа.
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Уже знаю. У нас, в Рогатыне, это ОСББ называется.
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Так, а кто за Филатовым следит? Или это большая тайна?
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законы прописаны...и хорошие (на отличные, даже в сша не тянут), да только исполнение их в Украине "предусматривает" энную оплату фирме "силоваяструктура"
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То есть среди белого дня выломать дверь, ввалиться в чужую собственность - это нормально, .. отпустили...
Хорошо бы тому судье сейчас в квартире дверь выломать..
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Скорее владелец квартиры пытался проникнуть в своё жилище, но Максакова как протеже Порошенко, имеет свои виды на чужую собственность.
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это цивилизованная европейская практика которую строит педра... захотели гопники - вынесли дверь, и все нормально
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ну квартира не принадлежит вдовушке и песочить охранное агентство как то не того.
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"Пацанов", как и предпологалось отпустили и предупредили, чтобы пока нигде не светились до вызова на очередной взлом чье-то квартиры!!!??? Как это отпустили - выламывать чужие двери среди белого дня - это же прямое уголовное действо? И причем здесь охранная фирма - у ней что в Уставе записан взлом и вынос дверей в чужих квартирах? А члены ОСМД тем более! Удивляться не стоит - это Украина!
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Так она вроде уже замуж выскочила. Всякий секонд-хенд у нас собирают.
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"на квартиру наложен арест"-но тогда на каком основании в квартире остаются близкие Максаковой? Где тогда проживает сама Максакова? Если неё есть другая квартира, то почему там с ней не могут проживать её "близкие"? Вся это мутная история больше смахивает на рейдерство самой Максаковой в надежде захапать квартиру в Киеве.
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Совсем не понимаете? Арест наложен на отчуждение имущества. И не препятствует проживанию в нем.
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государство может купить ей квартиру. это не проблема.
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ОСМД каким образом влезло в регулирование имущественных споров? Их дело оплата за содержание общедомового имущества.
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И что вы так яростно обсуждаете?
Толковой информации - ноль!
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Охранная ментовская фирма? Институт судебных исполнителей работает в этой стране, или битоголовые пидары будут скакть по всей стране и решать вопросы? Почему их мать вашу отпустили? Аваков, боров ты сука ожиревший, мусором стал или ты им и был по жизни?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗахватившие квартиру Максаковой в Киеве оказались представителями охранной фирмы и ОСМД: их отпустили, правовая оценка произошедшего будет дана в ходе расследования, - прокуратура
 
 
 
 
 
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