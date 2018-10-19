 Захватившие квартиру Максаковой в Киеве оказались представителями охранной фирмы и ОСМД: их отпустили, правовая оценка произошедшего будет дана в ходе расследования, - прокуратура

Квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой в Киеве пытались захватить из-за спора относительно права собственности. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"В отношении этой квартиры продолжается спор относительно права собственности… Мария Максакова знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимость", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура

По ее словам, задержанные по этому делу оказались представителями охранной фирмы и Объединения совладельцев многоквартирного дома, а после опроса – их освободили.

"Анкетные данные 9 мужчин, которые были доставлены в Шевченковское управление полиции, установлены. Они предоставили объяснения работникам правоохранительных органов. Среди них были как представители охранной фирмы, так и неработающие лица, представители ОСМД. После опроса они были освобождены. Вместе с тем правовая оценка их действиям будет дана в ходе досудебного расследования, которое было начато по данному факту", - рассказали в прокуратуре.

На данный момент в квартире остаются близкие Максаковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Няня сообщила, что в моей квартире в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова

"Ранее на эту квартиру был наложен арест, поскольку эта недвижимость является противоречивой. Квартира на данный момент освобождена от неизвестных, близкие Марии Максаковой остаются в ней, им сейчас ничего не угрожает", - сказала Максимец.

В связи с открытым уголовным производством, в рамках которого на квартиру наложен арест, Максимец не сообщила других деталей дела.

Напомним, Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.