 Русская зарубежная церковь прекратила отношения с Вселенским патриархатом

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Русской зарубежной церкви, передает Цензор.НЕТ.
Церковь сообщила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не "прекратит свои беззаконния".
"Духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться Святых Христовых Таин в храмах Константинопольского Патриархата. Сообщаем также, что Русская Зарубежная Церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах… которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви", - говорится в заявлении.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
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Да, границы закройте и глушилки поставьте...
И весь мир вздохнет свободно!
Варфоломій не відділяв РПЦ від світового правослвав'я, а гундяй (путін) за власною ініціативою "пішов у відмову"...
-Якщо проаналізувати хоча б піврічну поведінку РПЦ , то можна відмітити навіть не звичайний, а екзальтований, екстремістський , бандитський підхід у взаєминах з церквами-"посестрами" і Вселенським патріархатом:
-погрози-шантаж-залякування-ультиматум,... погрози-шантаж-залякування-ультиматум.. Ні згадки, ні натяку на взаємоповагу і на церковну дипломатію, на релігійну доброзичливість і смиренність, на філантропію і самаритянство.. Ніякого натяку на Церкву Христову, а еталонно гіперболізований сатанізм, пекло...
-Дії і поведінка Гундяя гомотетично повторює поведінку Пуйла- тобто, цивілізацією не пахне. . Складається враження, що вони близнюки, чи однояйцеві, що жили, навчалися і виховувалися спільно, в одному закладі і у одних вчителів.,
- Тому й український лозунг - "подальше від москви", це не емоції "біендєровцев", це вірний, історично виправданий і продиктованим трагічністю подій крок, хоча , на жаль,- запізнілй
Путін наказав керівництву силових відомств РФ"за будь-якого розвитку подій" гарантувати безпеку митрополитів Московського Патріархату. Для цього планують розмістити спецназ ГРУ під прикриттям у найважливіших монастирях УПЦ (МП).
Дмитро Тимчук, депутат "Народного фронту" та координатор групи "Інформаційний спротив", написав на своїй сторінці у Facebook, що таке рішення прийняли на засіданні Радбезу РФ 12 жовтня, повідомляя Gazeta ua. Там обговорювали рішення Константинопольського Патріархату про надання автокефалії УПЦ.
"Міністр оборони РФ С. Шойгу і начальник Генштабу ВС Росії В. Герасимов зазначили, що Збройні Сили РФ уже відпрацьовують плани безпосереднього виведення на територію України мобільних бойових груп (під прикриттям) із метою захисту Києво-Печерської та Святогірської лавр", - написав він.