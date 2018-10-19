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 В Тернопольской области объявлен траур по погибшим в оккупированной Керчи

В пятницу, 19 октября, в Тернопольской области объявлен траур в связи с гибелью украинцев в оккупированной Керчи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА.

"То, что произошло в Керчи в среду, 17 октября, трудно понять здравым смыслом: 18-летний парень устроил теракт и расстрелял в местном политехническом колледже своих сверстников, а также заложил взрывное устройство, которое привело к десяткам смертей. Среди погибших и пострадавших - студенты и работники заведения. Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура", - сказано в сообщении.

В знак скорби будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области.

"Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это беда. Именно поэтому со своей стороны украинская сторона сделает все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Потому что нет чужих детей. А эти дети, пострадавшие - родились на территории Украины", - сказал председатель Тернопольской ОГА Степан Барна.

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Поддержка наших сограждан, по его словам, касается не только тех, кто сегодня живет на территории временно оккупированного Крыма, но и Донбасса.

"К сожалению, из-за нездоровых амбиций Кремля, страдают невинные люди, простые украинцы. С нашей стороны мы должны сделать все возможное, чтобы они получали помощь, поддержку и содействие на территории Украины. Ведь трагедия, произошедшая в Керчи, заставляет настораживаться, поскольку наводит на ассоциации с подобными преступлениями Кремля против своих граждан в России. Это когда ФСБ взрывали жилые дома в Волгодонске, когда спецслужбы по приказу Путина отравили газом заложников в концертном зале "Норд-Ост", когда при штурме школы убили детей в Беслане лишь для того, чтобы таким преступным способом запугать и сплотить нацию. Поэтому снова красная нить может тянуться к Кремлю, стремящимуся дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт с Украиной", - убежден Барна.

В данном случае, отмечает он, - это сигнал для украинских спецслужб, которые должны сработать на опережение, чтобы подобное не повторилось на подконтрольных Украине территориях.

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"Не сомневаюсь в профессионализме наших спецслужб, так как они неоднократно это подтверждали. Поэтому надеюсь, что они будут контролировать ситуацию и заботиться о безопасности наших граждан и нашего государства", - подчеркивает председатель ОГА.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092265
 
   
 Топ комментарии
 
Та нормальное решение, несколько неожиданное, но понять можно.
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У армянских пропагандистов Кремля мозг взорвется.
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не однозначное решение..
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Та нормальное решение, несколько неожиданное, но понять можно.
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Президент Порошенко прогавив можливість оголосити траур на території держави у зв"язку із загибеллю громадян України під час теракту в тимчасового окупованому м. Керч... Це був би дійсно сильний та неочікуваний московським фюрерком крок...
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От тема голою дупою їжаків бити... Трагедія, і горе для людей які опинились в вирі подій, і... інформаційний привід для решти! Шановні в Україні, щороку і бродячі, і ГОСПІДОРСКІ собацюри насмерть розривають не менше людей а ніж в Керченській трагедії, а калічать чи не в тисячі разів більше. І нічого, ніяких "траурів", ніяких "свічечок" від рошенків, і жодного багатоденного "базару" на цензорі!
Як ви гадаєте, родичам загризених і покалічених собаками, весело? Вони на траур не заслуговують! Тут життя і здоров"я співгромадян рятувати не треба? Це не ЖЕРТВИ! І що краще, бути митьтево вбитим пострілом маняка чи довго помирати в муках в пащі оскаженілого пса?
І діла то всього законодавчо врегулювати УЗАКОНІ ВБИВСТАВА, і жорстоко карати причетних "ГОСПІДОРІВ"!
...
ОГИДНО!
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Сильним кроком були б реальні реформи та посадки риговні й інших колаборантів, припинення будь якої співпраці з ордою..а це лише словесні баталії, які крім піару нічого не варті..
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Такие трагедии делят Людей на Людей и нелюдей...!
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да, если учесть что сказал главный татар Крыма о замещении жителей Крыма на другие народности рашки. Хотя дети есть дети.
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Я считаю, что надо объявлять траур по всей территории Украины: все-таки Крым - это Украина
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Странное только с точки зрения что это именно Тернополь, как бы самое логово "страшилищ", а так ничего странного.
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странно, все странно и очень странно.
Какой то чинуша рускамирец заставляет скорбить весь регион. Интересно услышать мнение простых жителей
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Понятно, вы тоже попутали, это не тот Барна, это уроженец Тернопольской области.
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Та не, мне на любого барну чхать. Я про другое.
Эти твари воспитывали своих детей в духе "патриотизма" устраивая утренники и праздники детские заставляя инсценеировать военные действия с оружием в детских руках, вдалбливали в детскую психику превосходство оружия, посредством видео заставляли понимать детей, что оружие это решение многих проблем и средство превосходсва над людьми. Один такой идиот （не факт, что именно он）поубивал таких же зомби.
Можешь считать меня черствым, сухим, циником и вообще кем хочешь, но скорбить я не буду и понять этот траур не смогу
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Траур по крысчанам надо было объявлять ещё в марте 2014-го. Там столько камней с неба, что по-любому кому-то по бестолковке зарядит...
В Тернопольской области объявлен траур по погибшим в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 9605
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Как-то неожиданно, что Тернопольская область...
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У армянских пропагандистов Кремля мозг взорвется.
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У пользователей цензора он уже начал взрываться. У Тернопільській області оголошено жалобу за загиблими в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 8263
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Почему, еще вчера многие "бандеровцы" предлагали траур по детям, убитым рашистом.
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Я читал комменты бандеровцев.
Шо ты там про траур написал? У Тернопільській області оголошено жалобу за загиблими в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 8237
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Прочитал и здесь.
Результат тот же.
Почитай и ты.
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Интересно, сообщят об этом своим зрителям Киселев, Скобеева и прочая кремлевская пропагандень?
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Так московиты уже забыли об этих детях, они с КП воюют.
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На русской весне написано что Порошенко радуется
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Естественно, без доказательств...
Не смогу перебороть себя и сходить на эту помойку, хотя было бы интересно показать им эту новость и посмотреть на реакцию тамошней публики.
Но думаю, что ничего хорошего не было бы. Что-нибудь типа "да это троллинг", "издеваются!!!".
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Причём тут Тернополь? Барна, ты помоги лучше пенсионерам в своей области, альтруист, блин.
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Это братец Барны, решил получить зачет у крымчан
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С этим "расстрелом"-мутная и грязная история. Надо ещё разобраться, "а был ли мальчик". Так что в Тернополе ударили в колокола преждевременно, как говорит мудрость "не поглядев в святцы". Странно всё, начиная с "назначенного убийцы", и похорон в закрытых гробах. Я не говорю о результатах судебно-медицинских экспертиз. Хотя в России вряд ли получим что-то правдивое, после "учений с гексогеном" ФСБ.
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Авис, ты рассуждаешь здраво и логично, согласЕн - мутняка там много, но детей все равно жалко. Может, оно и правильно.
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Дети реально погибли, трагедия произошла, причины трагедии никак не отменяют скорби по погибшим. Что за дерьмо вы несете?
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Не путай причины со следствием. Следствие - почти два десятка подростков, и несколько взрослых.
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Рак мізків. Цей Барна того чи не того, ну, не цирульника тобто брат ббпєшного Барни? Ну, тоді все зрозуміло, не дивує
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Ахренеть!!! Траур по погибшим детям оккупантов??? а то что они-это завтрашний путлерюгенд-понять трудно? Лучше жевать чем голосить -рыдать и плакать!!!
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Крым Украина, и там живут укрианцы. А ты провокатор сранный.
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Ну какие оккупанты? Это мирное население, оказавшееся на оккупированной территории
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Це мав бути траур на території всієї України. Траур по загиблим громадянам України чи просто по українських дітях. Це було б по-людськи. А так вийшла політика. Та ще й в одній області. Наче якісь націонал-сепаратисти.
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Гэта рашэнне хоць і нечаканае, асабліва ў Цярнопалі, але дакладнае , яно раскрывае ўсе самыя лепшыя рысы характару украінцаў: гуманізм, дабрыню, уменне дараваць і суперажываць, не гледзячы на вайну, акупацыю, здраду. Гэта Чалавечы Учынак! , Ад якога ў ардзе не адзін моск выбухне, гэта не для іх скрепного разумення. Малайцы!
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барні треба було б ще квіти до російського посольства принести - для стилістичного довершення власного холуйства.
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Яке відношення має російське посольство до Криму?
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Разброд. Почему тогда не все ? Другим ,получается ,пофиг ? Глупо как-то.
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Тернополь всегда на шаг впереди от всего украинского бомонда шагал,взять к примеру назвали улицу именем Степана- одни из первых в Украине...
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Хоть кто то вспомнил что Крым это Украина.
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Да, на рассее не стихает возмущение,что наша Ирка в соболезновании, назвала Крым цє Україна!
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А есть данные что пострадали украинцы? Там уже пол Крыма переселенцами с Сибири завалено.
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Взагалі то мали б об`явити жалобу по всій Україні. Жалобу по загиблим в Криму від рук російського нациста дітям. Це був би сильний хід.
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