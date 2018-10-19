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 Главари террористов на Донбассе изъяли у местного населения около 40 га земли на "военные полигоны", - ГУР

Командование российско-оккупационных войск наращивает масштабы боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. т.н. "мобилизационного резерва".

Как информирует Цензор.НЕТ со сслыкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, подготовку резервистов предполагается осуществлять на постоянной основе, что требует дополнительных мест (территорий) для их размещения и тренировки. В связи с этим, противником увеличивается количество и расширяются площади районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"С начала октября с.г. "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск. Это вызвало многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений местного населения против российского оккупационного режима", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3092259
 
 
 Топ комментарии
 
Во комусь повезло. Тепер за землю отримають мішок грошей. Нє?
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На городі дот, а Києві хунта.))
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Сколько раз можно повторять?!Не изъяли, а спасли от бандеровцев и солдат НАТЫ!
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Во комусь повезло. Тепер за землю отримають мішок грошей. Нє?
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Октябрь..
Дамбасец торжествуя
Пришел проведать огород
Но сепары-к нему заботу чуя
На огороде строят дот..
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тянут-тянут кацапца-лямца-дріца-гоп-цаца Главари террористов на Донбассе изъяли у местного населения около 40 га земли на "военные полигоны", - ГУР - Цензор.НЕТ 6998
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Так в Украину не бегут от произвола-значит им хорошо,не стоит разведке сильно переживать,это земля Украинская,а она и так окупирована и для Украины нет разницы сеют там пшеницу или танками гоняют,важно одно она-ОКУПИРОВАННА!!!
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Які маладиє республіки, такі і полігони.))
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Протестных настроений нет и быть не может. Эта привилегия Западных народов. Где с рабством покончили сразу после падения Рима. А у нас(в Украине их нет и не будет) Все будут терпеть. Или бежать в лучшем случае. Надеяться на протесты не стоит. Слишком долго угнетали.Сначала крепостничкское рабство.Затем коммунистическое.А сейчас олигархическое.- Убивают зачинщиков и дело с концом. Как Сашка Билого.В дыныэере они даже перднуть боятся )) Какие там протесты.
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Площадь строительной площадки «Донбасс Арены» составляла 234 376 кв. м., а тут целых 400 000 кв. м. Будет что-то грандиозное))
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Может кто помнит как Витренко раньше кричала. НЕТ НАТОВСКИМ ПОЛИГОНАМ!!!. А для расюшки не жалко
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавари террористов на Донбассе изъяли у местного населения около 40 га земли на "военные полигоны", - ГУР
 
 
 
 
 
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