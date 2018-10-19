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 Политика Украины
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Все про:предприятие (167) Минэкономразвития (472)

 Экс-руководство завода "Электронмаш" уничтожает документы и не пускает министерскую комиссию на предприятие

В Киеве полностью заблокирована работа государственного предприятия "Электронмаш", которое специализируется на поставках электрооборудования для общественного транспорта и ветряных установок.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, которому подчинен завод, информирует УНИАН.

В министерстве заявили, что предприятие блокирует организованная группа во главе с бывшим директором Виктором Мовой (уволен с должности в марте этого года) и заместителем директора-главным бухгалтером Владимиром Теслюком (вопрос о его увольнении сейчас находится на рассмотрении Минэкономразвития). Сотрудники захватили ряд служебных помещений предприятия и не допускают к документам министерскую комиссию, созданную в ответ на обращение СБУ, которая должна провести инвентаризацию имущества и обязательств госзавода.

Несмотря на сопровождение силовиков, 18 октября комиссию физически не допустили к работе. При этом в предыдущие визиты "ревизоры" уже выяснили, что часть бухгалтерских документов и жестких дисков компьютеров, которые они должны были изучить в ходе проверок, уничтожена.

В министерстве отмечают, что экс-директор завода Мова и ряд других руководителей являются фигурантами расследования СБУ о злоупотреблении служебным положением. По данным правоохранителей, с 2000 года подозреваемые незаконно присвоили госимущество на сумму более 60 миллионов гривен и передали из государственной собственности помещения площадью почти 90 тыс. кв. м частному предприятию родственника Виктора Мовы. Всего речь идет о 22 отчужденных объектах недвижимости. При этом вопреки нормам законодательства передача недвижимости не согласовывалась с Фондом госимущества Украины.

Среди других обвинений – закупки товаров и услуг с нарушениями и по завышенным ценам. Да еще и у структур, которые тоже связаны с экс-директором.

По словам нынешнего директора "Электронмаша" Дмитрия Бондарчука, который был назначен на должность в сентябре этого года, его тоже физически не пускают на рабочее место. А курирует блокаду госпредприятия уже не уволенный Мова, а главбух Теслюк.

"Обнищавшим сотрудникам, которые годами сидят без работы, пообещали золотые горы и заставили их мешать работе государственных органов, выставив министерство врагом", - заявил Бондарчук. "Я советую им сначала ознакомиться с предъявленными СБУ подозрениями и изучить декларацию Теслюка, семья которого при не самых больших доходах за последние десять лет приобрела множество квартир и земельных участков в Киеве и области. И уже после этого делать выводы о том, стоит ли ему доверять и что им на самом деле движет".

Источник: https://censor.net.ua/n3092251
 
 
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Зачищають компромат, бо на обрії шухер з"явився, але сліди завжди залишаються.
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Клоунада это. Вопрос с недопуском решается одним звонком министра экономики министру внутренних дел.
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АниНасНипускают звучит потужненько...плоды 145 риформы?
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В стране полно спецназовцев, почему до сих пор заводское ворьё не скручено и не обездвижено?
Твари поганые, как бабку с села с молоком гонять под базаром, так полно мусарья!
Будет не третий Майдан, будут военные операции против конкретных групп подонков.
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Рада напринимала законы по которым полиция должна себя вести как в Европе, без учёта как ведут себя подозреваемые в Украине, которым за их поведение ничего не будет?
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Та тышо???? КакУ Европе???? А в Европе тоже 150 мусаров приезжают за несколько часов до начала акций около магАзина рашен?
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Шоколадные заводики частные. По этому нужно как быстрее приватизировать все государственные гнезда коррупции. Оставить только стратегические объекты в собственности государства.
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"нужно как быстрее приватизировать все государственные гнезда коррупции" - не уничтожить, а возглавить? Экс-руководство завода "Электронмаш" уничтожает документы и не пускает министерскую комиссию на предприятие - Цензор.НЕТ 6023
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зрада в одни статьях вопит о рейдерских захватах в случае участия силовиков в проверках,а в других о бездействии силовиков.
от чего это зависит,зрада?от того,кто поддержку оплачивает?
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банкротство и приватизация. Или переход на старые надежные компостеры.
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Полностью проплаченая министерством нашим горе «ЧеСтным» журналюгам статья. Желч и заказ. Просто мерзко от вас ....
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Один вопрос если в толпа штурмовал магазин Рошен, силовики тоже были бы такие беспомощные?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-руководство завода "Электронмаш" уничтожает документы и не пускает министерскую комиссию на предприятие
 
 
 
 
 
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