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Все про:банкротство (271) кодекс (197) Нефьодов (65)

 Главная новаторская идея Кодекса по процедурам банкротства в том, чтобы предприятия могли результативно входить в санацию и выходить из нее, - Нефьодов

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов поблагодарил председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, заместителя руководителя фракции "Народный фронт" Андрея Иванчука за плодотворное сотрудничество с Правительством и титаническую работу, которую тот провел для того, чтобы прогрессивный и реформаторский Кодекс по процедурам банкротства был принят Верховной Радой.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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"Отдельно хочу отметить и поблагодарить за вчерашнее результативное голосование за новый Кодекс по процедурам банкротства - законопроект №8060. Я благодарен коллективу авторов, я благодарен господину Иванчуку. Он сделал невероятные вещи, чтобы этот закон был принят", - заявил замминистра.

"Главная новаторская идея этого кодекса в том, чтобы предприятия могли результативно входить в санацию и выходить из нее, чтобы банкротство было защитой от кредиторов - так, как это происходит во всем цивилизованном мире", - подчеркнул Нефьодов.

Он напомнил, что до сих пор в этом вопросе было много злоупотреблений, в частности тогда, когда "арбитражные управляющие наживались на обанкротившихся объектах и ​​продавали их за бесценок на каких-то карманных площадках, за  которыми трудно следить".

Поэтому Максим Нефьодов выразил надежду, что уже через несколько месяцев, как это предусмотрено заключительными положениями Кодекса, они смогут запустить реализацию этого имущества через площадку "Prozorro Продажи".

"Я хочу еще раз поблагодарить господина Иванчука за поистине титаническую работу, потому что это реальная правда. Так же, как мы очень успешно сотрудничали по приватизации (с Комитетом по вопросам экономической политики во главе с Андреем Иванчуком. - Ред.), И закон, который вышел из комитета, был лучше, чем закон, который туда зашел. И я уверен, что мы сможем сделать в экономическом плане еще очень много ", - подытожил Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/n3092250
 
 
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