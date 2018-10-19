 С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простились в Черкассах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 октября, на Соборной площади города Черкассы состоялось прощание с Антоном Юрьевичем Моспаном, 1991 года рождения, старшим солдатом 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 15 октября днем от смертельного пулевого ранения, которое он получил во время передвижения на опорном пункте в ходе огневого столкновения вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

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Антон Моспан родился 24.12.1991 года в Умани. Жил в Черкассах. Окончил Черкасский профессиональный автодорожный лицей. С 2015 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

У него осталась мать.

Украиснкий воин Антон Моспан.





















Фото: infomist.ck.ua, vycherpno.ck.ua, zmi.ck.ua,