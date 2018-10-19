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 Политика Украины, Общество
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 Благодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам"

Российский пропагандист Александр Сладков заявил, что в "армии ДНР" волонтерское движение давно уже сникло.

Об этом он рассказал в своей статье на одном из пропагандистских ресурсов оккупантов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня украинцы опять бьют по Донбассу с воздуха, и ещё как. Беспилотники налетают и сбрасывают на позиции ДНР: ВОГ-17, гранаты ручные, гранаты от РПГ, и даже 82 мм мины. Откуда у ВСУ столько БЛА? Волонтёры! Они и поставляют (есть и штатные аппараты)", - пишет Сладков.

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Тут же он жалуется на то, что волонтерская поддержка "ополченцам" уже давно сошла на нет.

"В армии ДНР волонтёрское движение давно уже сникло. Не без содействия командования. Жаль", - сокрушается пропагандист.

Источник: https://censor.net.ua/n3092247
 
   
 Топ комментарии
 
Да ну! Пусть в шахтах беспилотники поищут,там где давече танки и "грады" находили
Шуты балаганные.
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все волонтерство на рашке превратилось в спектакли для детей с оружием и униформой в детсадах и школах.вплоть до расстрелов и взрывов в колледжах.вот эти все мамашки с колясками-танками...
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Слава ЗСУ !
Величезна подяка волонтерам і всім причетним ! Благодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам" - Цензор.НЕТ 7749
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Да ну! Пусть в шахтах беспилотники поищут,там где давече танки и "грады" находили
Шуты балаганные.
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Галоўным валанцёрам днры з*яўляецца "сонцападобны" пуцінн вв.Без яго помачы гэта днрыя
не пратрымалася б і месяца.А так...Слава Украіне ! Героям слава !
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все волонтерство на рашке превратилось в спектакли для детей с оружием и униформой в детсадах и школах.вплоть до расстрелов и взрывов в колледжах.вот эти все мамашки с колясками-танками...
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Странно, а Пётр Алексеевич утверждал, что он бы победил рашку и без волонтёров. Даже ещё быстрее, потому что те только под ногами крутились и мешали.
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Конечно победим. Сложней будет но помощь волонтеров верней её отсутствие не критично. Я вижу это по нашей бригаде которой мы помогаем закрываем её потребности где то на 1% если не меньше
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"Я хочу поблагодарить волонтеров, которые в первые часы, дни и месяцы войны, когда было труднее всего, отдавали последнее. И без этого взноса мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее", - сказал Порошенко.
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Не только волонтеров благодарить нужно. Волонтеры организовывали, собирали и отвозили все это нашим бойцам на фронт. Все люди несли все что могли в пункты сбора. Я никогда не забуду одного дедушку. Мы принесли с женой теплые вещи в пункт сбора, а один дед еле-еле передвигается принес пачку чая и говорит. У меня ничего нет, я смог себе позволить купить только пачку чая, передайте ребятам которые сейчас на войне. Эта пачка чая дороже всех пожертвований олигархов. Олигархи защищали свое богатство, а дед отдавал последнее, что у него было...
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не путайся,то хуйло говорило за вторую мировую, мы бы и без украинцев победили, хотя этот пидераст прекрасно знает что масковскава фронта не было, и основные бои были на территории Украины и Белоруссии.
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Спорить не буду. Тебе лучше знать, что говорило твоё хуйло.
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ВВП дрэнна ведае геаграфію,яшчэ з часоў КГБ.Ну,так склалася.Затое ён ведае нямецкую мову.
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в статье про сепарское волонтерство...ты недобачаешь?
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Я понимаю, что у тебя глаза намного уже, чем у меня, но внимательно читать-то можно:
"Благодаря украинским волонтерам ВСУ..."
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Слава ЗСУ !
Величезна подяка волонтерам і всім причетним ! Благодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам" - Цензор.НЕТ 7749
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Хорошо бы было, если бы это было правдой
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не верь. это порохобот спицально над впопучленцами издевается.
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А ты верь. И в 144 рэформы верь и в жыты по новому верь, и ротердам+ верь.
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А чем Ротердам+ плох? Электростанции не могут закладывать в цену элетричества уголь больше чем он стоит в Ротердаме. Чем это плохо?
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соя, а сколько купили в ротердаме？
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Да какая разница сколько? Важно то что без Ротендама я могу любую цифру писать и 1000 долларов за тону и больше. Поэтому так олигархи и их прикормленные журнализды ополчились на Ротердам+
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ты не в себе？ шо значит "какая разница"？ Уголь тянут с отсоса по цене ротердама и "какая разница". Ты случайно не с гросей мауп заканчивал？
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А без ротердама будут тянуть оттудаже но писать цену выше ротердамской ну раза в два если не больше!
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та благодаря ротердаму цену угля с отсоса и подняли в три раза！
Не, ты точно с гросей мауп заканчивал.
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Нихрена подобного Ротердам+ был введен после того как электростанции стали уголь якобы покупать по таким фантастическим ценам которых реально на рынке не было. Цены показывали такие что в Ротердаме было дешевле закупиться в раза 3
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да, до ротердама тонна угля стоила от 1500 до 2000, сейчас 5000-6000.
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Давай ты мне поставишь по 2000 грн уголь? Куплю в любых количествах!
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А причем тут Ротердам? Если есть на рынке уголь по 2000 грн за тону как ты утверждаешь. То скажи где его можно купить
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зрадогнида, иди попов рпц-шных доставай своим идиотизмом.
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Пусть к якутскому скултору обращаются! Он им слепит БЛА!
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В параше "волонтёры" временно заняты. Убийцам детей в Керчь оружие и боеприпасы поставляют.
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А вы впопучленцы шо думали что в сказку попвли?
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круто конечно, но где тут наше МО, идет 5 год войны, а современными способами ведения войны по-прежнему озабочены только волонтеры...
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Израиль передумал продавать беспилотники Украине ...zn.ua.-Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина израильскому премьер-министру Нетаньяху. Павел Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев очень заинтересован в покупке беспилотников .Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. В продаже отказано чтобы не раздражать Москву.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам"
 
 
 
 
 
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