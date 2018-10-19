 Благодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам"

Об этом он рассказал в своей статье на одном из пропагандистских ресурсов оккупантов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня украинцы опять бьют по Донбассу с воздуха, и ещё как. Беспилотники налетают и сбрасывают на позиции ДНР: ВОГ-17, гранаты ручные, гранаты от РПГ, и даже 82 мм мины. Откуда у ВСУ столько БЛА? Волонтёры! Они и поставляют (есть и штатные аппараты)", - пишет Сладков.
Тут же он жалуется на то, что волонтерская поддержка "ополченцам" уже давно сошла на нет.
"В армии ДНР волонтёрское движение давно уже сникло. Не без содействия командования. Жаль", - сокрушается пропагандист.
Шуты балаганные.
не пратрымалася б і месяца.А так...Слава Украіне ! Героям слава !
"Благодаря украинским волонтерам ВСУ..."
Величезна подяка волонтерам і всім причетним !
Не, ты точно с гросей мауп заканчивал.