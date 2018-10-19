 Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Все коммунальные медицинские учреждения страны, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, с января 2019 года перейдут на оплату за услуги по контрактам с Нацслужбой здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году в электронной системе здравоохранения медучреждения могут только подписывать декларации о выборе врача и заключать договоры с Нацслужбой здоровья. В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры перейдут на электронный документооборот: электронные медицинская карта пациента, рецепты на "Доступные лекарства", направления к узким специалистам, больничные листы.
"К концу 2019 семейные врачи будут работать без бумаги", - сообщили в ведомстве.
Следующий этап после реформы первичного звена начнется со второй половины 2019 г. - программа "Бесплатная диагностика": "Это 80% потребностей пациента по диагностике у семейного врача, терапевта или педиатра, наиболее необходимые бесплатные исследования и анализы, консультации узкопрофильных специалистов. По направлению семейного врача, терапевта и педиатра пациенты смогут проходить такие обследования как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие будут бесплатными в любом медучреждении, который заключил договор с Нацслужбой здоровья. Таким образом, на новую модель финансирования начнут переходить поликлиники, которые являются учреждениями специализированной амбулаторной помощи".
"Еще одна большая задача, которая стоит перед Министерством здравоохранения и Нацслужбой здоровья - разработка государственной программы медицинских гарантий на 2020 год, впервые будет принята вместе с Государственным бюджетом на 2020 год. Она будет включать все уровни оказания медицинских услуг, которые будет оплачивать Нацслужба здоровья в 2020 году по принципу "деньги следуют за пациентом"", - добавали в ведомстве.
Чи може ,вже, рехформа??!
🤑
Вы не хотите качественной медицины?
Зы. Вчера пришла пациент мама с двумя детьми и которая получила инвслидность в ДНР на одного из детей... документы есть..
Вопрос... признает ли Украина оформленную инвалидность в днр?
Ответ...???
Да и ребенок же с дцп... его гонять по нашим центрам?
Ситуация меняется... за этот месяц я не получил 25 тысяч как обещал гройсман но по сравнению с июнем выросла зарплата существенно..аж желание работать появилось))) хоть она у меня и не девалось н куда...
Хороший доктор он будет востребован и без реформы но проблема государства что оно хочет снять налоги с того доктора который сам на себя будет работать
Вместо того чтобы выполнять Конституцию - закон прямого действия, они опять дурят народ!
Так кто мусолит тему про бесплатную медицину и не говорит - от чего на бесплатная?
Давай теперь про бульбу
Тебе в своей стране нечем занятся?
У вас все в Минске хорошо, осталось только в Украине порядок навести??
Ох и назойливый соседец у нас на севере живет!
Оказание первичной медицинской помощи- бесплатно....инвалидам бесплатно... малоимущим бесплатно...
Что вы подразумеваете бесплатно и на какие вещи бесплатно?
Есть базовый пакет медуслуг и он идет бесплатно... что вы хотите бесплатно?? Пластику головного мозга? Сиськи себе пришить?
Вам доктор на первичке за оплату делает назначение??
Не несите пургу...
Прихьдит пациент ко мне...жалоб нет ... и говорит- хочу слать анализы для себя))) знать, здоров я или нет.... доктор раньше напралял на анализы без проблем так как н кто не считал деньги на реактивы и на работу лаборанта.... что делать?
За "хочу" нужно платить.... за то что пациент вызывает на кашель что бы послушаться- платить! Показаний и оснований для бесплатного нет... ХОЧУ- УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ....
Государственое бесплатное обслуживание регламентировано документом о беспланом базовом пакете медицинского обслуживания...оно есть- бесплатная медицина есть согласно Аонституции но в рамках того что регаментировано по оказанию помощи...
Конституция - закон прямого действия, его нужно выполнять, а не языком чесать хочу/буду/ не буду...
Не знал?
Определено что бесплатно и что небесплатно уже в приказе по моемому 505 или 504 и там есть перечень услуг гарантирующая государством что бесплатно согласно Конституции на которую вы ссылаетесь...
А, чудо соевое?
Ст 46. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена
Помощь - это йодом порез намазать и бинтом перевязать, или гипс наложить.
Но троллеферма хочет аорто-коронарного шунтирования и замены суставов забесплатно
- первую , доврачебную, первичную врачебнуюб квалифицированную медицинскую и специализированную. Все эти виды помощи по Конституции должны быть бесплатны для гражданина, оплачивать должно государство.
приведите, пожалуйста.
Заранее благодарна.
А виды Медицинской помощи - гоу в учебник для медвузов.
Может тебе еще рецептики для всех болезней вписать в Конституцию, чтоб не спорило?
А, соевое?
Ну как же так.
А поищите.
Привет Зурабову
Не в одной стране нет бесплатного коронарного шунтирования... е ть страховки покрывающие это и есть программы от госуларства и которые бесплатны но они в лимитированном обьеме... они распространяются на исследовательские и срочные жизненно необходимые состояния..
Тут даже твоего согласия не надо - факт просто существует.
Бесплатное для пациента, оплачивает государство.
Как бы не хаяли Супрун но она ломает полностью систему медицины и её поддерживает 95% медработников... не поддерживают те кто связан с фарм бизнесом так как фармбизнес теряет миллиардные убытки на раскрытии теневых схем отмывания бабла...
На данный момент детям инвалидам начали выписывать бесплатно медикаменты по 5-7 тысяч гривен за препарат а ранее за 5 гривень не было денег у государства
Медицину на первичке сломали и сейчас строят новые механизмы но каждый механизм нужно настроить под наши реалии в нашей стране а за полгода даже Рим не могли построить а тем более коммунизм за 80 лет в ссср))))
Вторичкой и специализированной помощью займутся только с середины 2019 года а уже сейчас все кричат что супрун провалила всю реформу... как она могла провалить если на вторичке ее еще не начинали...
Сейчас налаживают механизмы работы на первичке и параллельно готовят структурные изменения для создания базы под вторичную медицину и узкоспециализированной помощи...
Зы. Многие не знают иерархию медицинского обслуживания и особенностей но уже говорят что фсё пропало)))
"будут бесплатными в любом медучреждении, который заключил договор с Нацслужбой здоровья
Источник:https://censor.net.ua/n3092244"
Те учереждения которые НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ договора, не будут получать деньги из бюджета и тем самым этис организациям нужно будет гдето брать деньги а это оплата услугами... от пациентов..
Второй вопрос (когда чиновником принимается решение) - коррупционный риск...
Пастись на кацапских сайтах ФСБ не разрешает, пасешься поэтому тут на украинских??
Работа троллем - это не твое!
Думаю что 2019 год буде переходной и пациентам будет сложно перейти с системы советской медицины семашко на систему медицины современного мирового опыта... также не совсем комфортно многим докторам, которые с компьютерами не работали ранее. Но потихоньку все стабилизируется и прийдёт в чувство...
я не собираюсь тут обсуждать бред что медицина бесплатной не бывает! для ГРАЖДАНИНА она бесплатна должна быть по конституции а то что за нее платить будет бюджет, так для того гражданин и платит налоги!! а то вы налоги берете а куда они деваются так млять государственая тайна, и почему то судьям на ЗП 200тыс грн деньги есть а на бесплатную медицину денег нет! а может у плательщиков налогов надо сначала спросить что важнее ЗП судей депутатов мусров или МЕДИЦИНА!!
"Подписанты Комплекса мер[править | править код]
Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали следующие лица[6][8]: Участники Трёхсторонней контактной группы: Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов. ОБСЕ: посол Хайди Тальявини. Украина: второй президент Украины Леонид Кучма.
Руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей): Александр Захарченко. Игорь Плотницкий. (Википедия)
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Оказывается, можно одновременно владеть сетью аптек и быть полномочным послом.
Как так там аптечный бизнес Зурабова, а то двух подписантов уже нету, а Данилыч вернулся обратно в Ракетчики?