 Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Все коммунальные медицинские учреждения страны, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, с января 2019 года перейдут на оплату за услуги по контрактам с Нацслужбой здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году в электронной системе здравоохранения медучреждения могут только подписывать декларации о выборе врача и заключать договоры с Нацслужбой здоровья. В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры перейдут на электронный документооборот: электронные медицинская карта пациента, рецепты на "Доступные лекарства", направления к узким специалистам, больничные листы.

"К концу 2019 семейные врачи будут работать без бумаги", - сообщили в ведомстве.

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Следующий этап после реформы первичного звена начнется со второй половины 2019 г. - программа "Бесплатная диагностика": "Это 80% потребностей пациента по диагностике у семейного врача, терапевта или педиатра, наиболее необходимые бесплатные исследования и анализы, консультации узкопрофильных специалистов. По направлению семейного врача, терапевта и педиатра пациенты смогут проходить такие обследования как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие будут бесплатными в любом медучреждении, который заключил договор с Нацслужбой здоровья. Таким образом, на новую модель финансирования начнут переходить поликлиники, которые являются учреждениями специализированной амбулаторной помощи".

"Еще одна большая задача, которая стоит перед Министерством здравоохранения и Нацслужбой здоровья - разработка государственной программы медицинских гарантий на 2020 год, впервые будет принята вместе с Государственным бюджетом на 2020 год. Она будет включать все уровни оказания медицинских услуг, которые будет оплачивать Нацслужба здоровья в 2020 году по принципу "деньги следуют за пациентом"", - добавали в ведомстве.