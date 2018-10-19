EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Здоровье
  1049  65
Все про:медицина (1697) Минздрав (1742) реформы (3138)

 Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году

В 2019 году в рамках начатой реформы здравоохранения украинцев ожидает ряд изменений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Все коммунальные медицинские учреждения страны, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, с января 2019 года перейдут на оплату за услуги по контрактам с Нацслужбой здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году в электронной системе здравоохранения медучреждения могут только подписывать декларации о выборе врача и заключать договоры с Нацслужбой здоровья. В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры перейдут на электронный документооборот: электронные медицинская карта пациента, рецепты на "Доступные лекарства", направления к узким специалистам, больничные листы.

"К концу 2019 семейные врачи будут работать без бумаги", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун о медреформе: Семейного врача уже выбрали 19,5 млн украинцев, работает принцип "деньги ходят за пациентом" и будет еще ряд новых программ

Следующий этап после реформы первичного звена начнется со второй половины 2019 г. - программа "Бесплатная диагностика": "Это 80% потребностей пациента по диагностике у семейного врача, терапевта или педиатра, наиболее необходимые бесплатные исследования и анализы, консультации узкопрофильных специалистов. По направлению семейного врача, терапевта и педиатра пациенты смогут проходить такие обследования как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие будут бесплатными в любом медучреждении, который заключил договор с Нацслужбой здоровья. Таким образом, на новую модель финансирования начнут переходить поликлиники, которые являются учреждениями специализированной амбулаторной помощи".

"Еще одна большая задача, которая стоит перед Министерством здравоохранения и Нацслужбой здоровья - разработка государственной программы медицинских гарантий на 2020 год, впервые будет принята вместе с Государственным бюджетом на 2020 год. Она будет включать все уровни оказания медицинских услуг, которые будет оплачивать Нацслужба здоровья в 2020 году по принципу "деньги следуют за пациентом"", - добавали в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3092244
 
 
 Топ комментарии
 
У меня уже есть доступ к электронным карточкам пациентов... но есть проблема- система работает нестабильно и иногда скрверы дают сбои...
Думаю что 2019 год буде переходной и пациентам будет сложно перейти с системы советской медицины семашко на систему медицины современного мирового опыта... также не совсем комфортно многим докторам, которые с компьютерами не работали ранее. Но потихоньку все стабилизируется и прийдёт в чувство...
 показать весь комментарий
 
Да ты что!!! прям скоро комунизм наступит! где то я такое уже слышал!!
 показать весь комментарий
 
Скоро очень скоро наступит светлое завтра!! но не для всех и не везде!! зато скоро лет через 100!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хвантастика,нє???😁
Чи може ,вже, рехформа??!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Почему?
Вы не хотите качественной медицины?
 показать весь комментарий
 
 
Платная- не значит качественная. Не знал об этом?
 показать весь комментарий
 
 
Я работаю в медицине очень давно и знаю не понаслышке что и как работает)))
 показать весь комментарий
 
 
а я работаю давно премьер министром и знаю не понаслышке что и как существует
 показать весь комментарий
 
 
Премьер министр в Зимбабве?)))) Или Донбабве?

Зы. Вчера пришла пациент мама с двумя детьми и которая получила инвслидность в ДНР на одного из детей... документы есть..
Вопрос... признает ли Украина оформленную инвалидность в днр?
Ответ...???
 показать весь комментарий
 
 
для меня существует только Украина, а все остальное от лукавого дуризма
 показать весь комментарий
 
Я спросил о признании инвалидности с непризнаной и окупированой территории и где проживают и лечатся наши сограждане...
Да и ребенок же с дцп... его гонять по нашим центрам?
 показать весь комментарий
 
тут даже за деньги качества не будет, только в карманах реформных
 показать весь комментарий
 
а так хочется чтобы медицина была бы хотя бы
 показать весь комментарий
 
 
Доктора есть...желания у докторов за копейки работать не хочется...
Ситуация меняется... за этот месяц я не получил 25 тысяч как обещал гройсман но по сравнению с июнем выросла зарплата существенно..аж желание работать появилось))) хоть она у меня и не девалось н куда...
Хороший доктор он будет востребован и без реформы но проблема государства что оно хочет снять налоги с того доктора который сам на себя будет работать
 показать весь комментарий
 
 
Я педиатр и причем участковый)) а педагог меня друзья обозвали так как педиатр с детьми связан)))
 показать весь комментарий
 
Соевые полудурки все никак Конституцию Украины не в состоянии прочитать, в которой написано, что медицинские услуги (а это и диагностика и лечение) в Украине бесплатны!
Вместо того чтобы выполнять Конституцию - закон прямого действия, они опять дурят народ! Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году - Цензор.НЕТ 6336
 показать весь комментарий
 
 
Может популисты дурят народ, когда не говорят, что количество бесплатного зависит от количества налогоплателщиков?
 показать весь комментарий
 
 
Это легко выправляется. Меняйте конституцию и ненарушайте.
 показать весь комментарий
 
Со сменой руководства страны или электорат это воспримет на ура?
Так кто мусолит тему про бесплатную медицину и не говорит - от чего на бесплатная?
 показать весь комментарий
 
Лукашенковская троллеферма опять на страже? Что ты тут делаешь опять, несчастье?
 показать весь комментарий
 
 
А я думал, что ты понимаешь - откуда берётся "бесплатная" медицина..

Давай теперь про бульбу
 показать весь комментарий
 
 
Давай, что тебе неймется в своей стране? Зачем ты тут ежедневно гадишь своими постами?
Тебе в своей стране нечем занятся?
У вас все в Минске хорошо, осталось только в Украине порядок навести??
Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 5970
 показать весь комментарий
 
 
Начинай. Бесплатная медицина в Беларуси потому, что Хуйло и Лукашенко улыбаются друг другу, а в Украине это записано в Конституции...
 показать весь комментарий
 
Это ты начинай заниматься своей страной, а не чужой...
Ох и назойливый соседец у нас на севере живет! Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 451
 показать весь комментарий
 
 
Может заявишь, что в Украине дважды два равно пять? Тогда - да, как раз лишняя единица это "бесплатная медицина" в твоём понимании :D
 показать весь комментарий
 
А кто сказал что она не бесплатна? Читайте сами Конституцию внимательно...
Оказание первичной медицинской помощи- бесплатно....инвалидам бесплатно... малоимущим бесплатно...
Что вы подразумеваете бесплатно и на какие вещи бесплатно?
Есть базовый пакет медуслуг и он идет бесплатно... что вы хотите бесплатно?? Пластику головного мозга? Сиськи себе пришить?
Вам доктор на первичке за оплату делает назначение??
Не несите пургу...
 показать весь комментарий
 
 
во открой и почитай ту самую конституцию!! там написано гражданам Украины медицина бесплатна! ни про каких инвалидов сирот и прочее там не пишется!!
 показать весь комментарий
 
 
Что по вашему должно быть бесплатно и что платно??
Прихьдит пациент ко мне...жалоб нет ... и говорит- хочу слать анализы для себя))) знать, здоров я или нет.... доктор раньше напралял на анализы без проблем так как н кто не считал деньги на реактивы и на работу лаборанта.... что делать?
За "хочу" нужно платить.... за то что пациент вызывает на кашель что бы послушаться- платить! Показаний и оснований для бесплатного нет... ХОЧУ- УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ....
Государственое бесплатное обслуживание регламентировано документом о беспланом базовом пакете медицинского обслуживания...оно есть- бесплатная медицина есть согласно Аонституции но в рамках того что регаментировано по оказанию помощи...
 показать весь комментарий
 
 
хорошо что за подышать не надо платить, а то с такими спецами как вы скоро будем платить!!
 показать весь комментарий
 
Нужно тебе, "друг", почитать что написано в Конституции, на не философстовать ... "что по вашему должно/не должно"
Конституция - закон прямого действия, его нужно выполнять, а не языком чесать хочу/буду/ не буду...
Не знал?
 показать весь комментарий
 
Согласно конституции много чего есть...но что бесплатно и что не бесплатно там не написано... сиськи пр шивать бесплатно? Член увеличивать или отрезать бесплатно? Разные поддяжки лица,уколы ботоксом и тд- бесплатно? Это же тоже медицина...
Определено что бесплатно и что небесплатно уже в приказе по моемому 505 или 504 и там есть перечень услуг гарантирующая государством что бесплатно согласно Конституции на которую вы ссылаетесь...
 показать весь комментарий
 
КОНСТИТУЦИЯ У НАС ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ! Знаешь что это значит?!! если не знаешь то погугли!!
 показать весь комментарий
 
Где ты там прочитало в Конституции что только первичная помощь бесплатна???
А, чудо соевое?
Ст 46. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена
Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году - Цензор.НЕТ 6455

 показать весь комментарий
 
 
Все пять квадратиков и виды помощи бесплатны...но обратите внимание на "общетерапевтическую и общехирургическую"- это касается аппендицитов и многих заболеваний связанных со срочными неотложными состояниями.... тоесть с теми что могут привести к летальным исходам... те операции как замена хрусталиков, вскрытия различных панарициев итд это все может перейти на платную основу
 показать весь комментарий
 
Так в Конституции именно что помощь
Помощь - это йодом порез намазать и бинтом перевязать, или гипс наложить.
Но троллеферма хочет аорто-коронарного шунтирования и замены суставов забесплатно Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 3738
 показать весь комментарий
 
 
было бы не плохо! не вижу проблем чтобы стремится к лучшему!! а вы считаете что мы должны стремится к тому что и за зеленку надо заплатить?!!
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю, что лахтинским нужно корудуба собирать. Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 8487
 показать весь комментарий
 
Медпомощь делится на:
- первую , доврачебную, первичную врачебнуюб квалифицированную медицинскую и специализированную. Все эти виды помощи по Конституции должны быть бесплатны для гражданина, оплачивать должно государство.
 показать весь комментарий
 
 
Цитатку из Конституции, с разбивкой по " всем эти виды помощи"
приведите, пожалуйста.
Заранее благодарна.
 показать весь комментарий
 
Цитатка Ст 46. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.
А виды Медицинской помощи - гоу в учебник для медвузов.
Может тебе еще рецептики для всех болезней вписать в Конституцию, чтоб не спорило?
А, соевое?
Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 2406

 показать весь комментарий
 
То есть в Конституции РАЗБИВКИ на виды помощи нет?
Ну как же так.
А поищите. Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 290
Привет Зурабову Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 290
 показать весь комментарий
 
Согласен...
Не в одной стране нет бесплатного коронарного шунтирования... е ть страховки покрывающие это и есть программы от госуларства и которые бесплатны но они в лимитированном обьеме... они распространяются на исследовательские и срочные жизненно необходимые состояния..
 показать весь комментарий
 
 
Бесплатное коронарное шунтирование - есть, например в Италии.
Тут даже твоего согласия не надо - факт просто существует.
Бесплатное для пациента, оплачивает государство.
 показать весь комментарий
 
Реформа реальная...не как милиция-полиция...
Как бы не хаяли Супрун но она ломает полностью систему медицины и её поддерживает 95% медработников... не поддерживают те кто связан с фарм бизнесом так как фармбизнес теряет миллиардные убытки на раскрытии теневых схем отмывания бабла...
На данный момент детям инвалидам начали выписывать бесплатно медикаменты по 5-7 тысяч гривен за препарат а ранее за 5 гривень не было денег у государства
 показать весь комментарий
 
 
правильно сказано! ЛАМАЕТ НО НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕТ В ЗАМЕН! А ЛАМАТЬ НЕ СТРОИТЬ ЭТО ФАКТ!!
 показать весь комментарий
 
 
Строится... но ломка как у пациентов так и у врачей... меняется система и она притирается под наши реалии...
Медицину на первичке сломали и сейчас строят новые механизмы но каждый механизм нужно настроить под наши реалии в нашей стране а за полгода даже Рим не могли построить а тем более коммунизм за 80 лет в ссср))))
Вторичкой и специализированной помощью займутся только с середины 2019 года а уже сейчас все кричат что супрун провалила всю реформу... как она могла провалить если на вторичке ее еще не начинали...
Сейчас налаживают механизмы работы на первичке и параллельно готовят структурные изменения для создания базы под вторичную медицину и узкоспециализированной помощи...

Зы. Многие не знают иерархию медицинского обслуживания и особенностей но уже говорят что фсё пропало)))
 показать весь комментарий
 
Интересное замечание

"будут бесплатными в любом медучреждении, который заключил договор с Нацслужбой здоровья
Источник:https://censor.net.ua/n3092244"
 показать весь комментарий
 
 
Тут уточнение...
Те учереждения которые НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ договора, не будут получать деньги из бюджета и тем самым этис организациям нужно будет гдето брать деньги а это оплата услугами... от пациентов..
 показать весь комментарий
 
 
Меня заинтересовало - выгодно или невыгодно медучреждениям заключать договор и второе - с каждым ли Нацслужба будет заключать договор?..
Второй вопрос (когда чиновником принимается решение) - коррупционный риск...
 показать весь комментарий
 
Что ж ты такой "заинтересованный", соседушка из Лукашенковской троллефермы?
Пастись на кацапских сайтах ФСБ не разрешает, пасешься поэтому тут на украинских??

Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 4009
 показать весь комментарий
 
Просто мы на ферме от смеха катаемся, когда крупный эксперт Sergiy Nimuy то говорит, что бесплатная медицина становится бесплатной потому, что в Конституции Украины так записано, а то под статьёй про бесплатную диагностику начинает про троkлеферму писать. :D
 показать весь комментарий
 
Лучше бы действительно, покатались на ферме на белорусском коныке, а не гадили на форумах! Займись делом, на нормальную работу устройся!
Работа троллем - это не твое! Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 4437
 показать весь комментарий
 
У меня уже есть доступ к электронным карточкам пациентов... но есть проблема- система работает нестабильно и иногда скрверы дают сбои...
Думаю что 2019 год буде переходной и пациентам будет сложно перейти с системы советской медицины семашко на систему медицины современного мирового опыта... также не совсем комфортно многим докторам, которые с компьютерами не работали ранее. Но потихоньку все стабилизируется и прийдёт в чувство...
 показать весь комментарий
 
 
То, что делается в рамках "реформы" - это не медицина "современного мирового опыта", а очередное мошенничество в масштабах всей страны! Как и Роттердам +!
 показать весь комментарий
 
 
потихоньку люди разъедутся а оставшиеся вымрут! и останутся одни дохтора с компьютерами и электронными карточками!!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошее дело, потихоньку сдвиним в лучшую сторону нашу медицину. Гланое терпение, хуже чем было небывет.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты что!!! прям скоро комунизм наступит! где то я такое уже слышал!!
 показать весь комментарий
 
 
Странно, что во многих странах, например в Италии, Австралии, Южной Корее, Швеции, Швейцарии медицина бесплатная, и никто не пытается ее куда-то сдвигать!
Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году - Цензор.НЕТ 3836
 показать весь комментарий
 
 
Скоро очень скоро наступит светлое завтра!! но не для всех и не везде!! зато скоро лет через 100!!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а соевые защитники ,,потужной рэхвормы" в медицине а вы СКОРУЮ ДАВНО ВЫЗЫВАЛИ????? А вы ЗНАЕТЕ ЧТО СКОРАЯ УЖЕ НЕВЫЕЗЖАЕТ НА ВЫЗОВА НАДОМ???? И НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕДЛАГАЮТ САМОВЫВОЗ БОЛЬНОГО. ПРАВДА НЕГОВОРЯТ КУДА ВЕЗТИ.
 показать весь комментарий
 
 
Как я говорил много раз ЧИНОВНИКИ ОТКРЫТО ПРИЗНАЮТСЯ ЧТО НАРУШАЮТ КОНСТИТУЦИЮ И ВСЕМ МЛЯТЬ ПОХЕРУ!! Хотите внедрять платную медицину нет проблем, меняйте конституцию и внедряйте!! а тк кричит про супер пупер реформу которая в открытую нарушает основной закон страны!! и пытаетесь всем доказать что теперь вот новый реформированый закон будут выполнять! т.е. конституцию не будем выполнять а закон будем!! как говорится умные выводы сделают сами!

я не собираюсь тут обсуждать бред что медицина бесплатной не бывает! для ГРАЖДАНИНА она бесплатна должна быть по конституции а то что за нее платить будет бюджет, так для того гражданин и платит налоги!! а то вы налоги берете а куда они деваются так млять государственая тайна, и почему то судьям на ЗП 200тыс грн деньги есть а на бесплатную медицину денег нет! а может у плательщиков налогов надо сначала спросить что важнее ЗП судей депутатов мусров или МЕДИЦИНА!!
 показать весь комментарий
 
 
Очень беспокоюсь, как там поживает Зурабов, бывший посол и текущий владелец сети аптек.

"Подписанты Комплекса мер[править | править код]
Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали следующие лица[6][8]: Участники Трёхсторонней контактной группы:Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 9783 Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов.Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 9783 ОБСЕ: посол Хайди Тальявини.Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 9783 Украина: второй президент Украины Леонид Кучма.
Руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей):Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 9783 Александр Захарченко.Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 9783 Игорь Плотницкий. (Википедия)

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Електронний документообіг і безкоштовна діагностика: в МОЗ розповіли, які зміни в охороні здоров'я очікують українців у 2019 році - Цензор.НЕТ 7866
Оказывается, можно одновременно владеть сетью аптек и быть полномочным послом.
Как так там аптечный бизнес Зурабова, а то двух подписантов уже нету, а Данилыч вернулся обратно в Ракетчики?
 показать весь комментарий
 
Знаю одно -- сейчас--плохо,а будет .........ещё хуже.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоЭлектронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году
 
 
 
 
 
 вверх