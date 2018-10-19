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 Политика Украины
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 Украина должна открывать уголовные дела по каждому убийству на оккупированных территориях и создать соответствующий реестр преступлений, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко призывает правоохранительные органы активно расследовать преступления совершенные на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также создать реестр таких преступлений для дальнейшего обращения в международные суды.

Об этом она заявила во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера я получила ответ от МВД относительно того, что не было заведено уголовное дело относительно убийства гражданина Украины, какой бы он ни был преступник, Захарченко. Также не было заведено дело по поводу того, что Следственный комитет РФ проводит какие-то следственные действия на территории Донецка", - заявила Геращенко.

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Она напомнила, что прокуратура начала производство по факту убийства украинских детей в Керчи.

"Я не могу понять, почему у нас не заводятся уголовные дела по поводу подрыва украинских детей в оккупированной Горловке, по поводу всех тех убийств, которые происходят на оккупированных территориях. И когда Госдума РФ в каком-то шизофреническом бреду делает агрессивные заявления, что это якобы на Украине кровь убитого ими же Захарченко, а нам нечем им ответить. Крым и Донбасс – это Украина, и мы обязаны открывать уголовные дела по поводу каждого убийства для того, чтобы у нас был соответствующий реестр, для дальнейшей подачи в международные суды", - заявила Геращенко, отметив, что международным экспертам должны предоставить доступ на территории оккупированных Донбасса и Крыма для проведения следственных действий.

Она призвала правительство заняться этим вопросом.

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На это премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для него, как отца, трагедия в Керчи ужасна.

"Для меня и для моей семьи это было большим потрясением в этот день", - отметил Гройсман, акцентировав, что материалы о подобных делах нужно накапливать.

"Все убийцы будут нести за это ответственность, так или иначе, не сегодня так через год, не через год, так через 5 лет, но они будут нести ответственность. Международный трибунал еще никто не отменял", - заявил Гройсман и выразил соболезнования родственникам и близким погибших в Керчи детей.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092241
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю , что студент и не стрелял. Ему поручили прийти , ( наверно), пройти мимо камеры , ШОТО там пронести в сумке. И никто не сообщал о готовящемся теракте. А потом его просто убрали
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С убийцей Украинцев Зайцевой уже разобрались?У себя под носом научитесь разбираться.
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"- Профессор! Профессор ! Срочно приезжайте! У соседа белая горячка !!!
- А, как Вы определили??
- А по нему черти прыгают !!"

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Наконец . Не прошло и четыре с половиной года. А раньше никто догадаться не смог фиксировать все убийства на оккупированных территориях? Ведь орков еще в Гаагу надо отправить
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Украина никому не должна,только Украине должны - эти ПРоходимцы!
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Думаю , что студент и не стрелял. Ему поручили прийти , ( наверно), пройти мимо камеры , ШОТО там пронести в сумке. И никто не сообщал о готовящемся теракте. А потом его просто убрали
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С убийцей Украинцев Зайцевой уже разобрались?У себя под носом научитесь разбираться.
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А це її посадовий обов'язок був чотири року тому про це сказати?
Це обов'язок трохи інших людей, нє?
Ось ці люди, ті, хто повинні виконувати свої обов'язки і відкривати та розслідувати ці злочини, ще досі роздупляються...
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Умиляет:чинушки -импотенты влезли во власть и рассказывают что страна в лице токарей и водителей должна делать вместо них
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