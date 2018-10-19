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 Политика Украины, Общество
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Все про:Лавра (185) УПЦ (710) УПЦ КП (411) церковь (921) автокефалия (208) Томос (31) Евстратий (Зоря) (21)

 Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) прокомментировал вопрос по поводу того, кому должны принадлежать все православные украинские монастыри, имеющие статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.

Об этом священнослужитель заявил во время чата на "Главреде", информирует Цензор.НЕТ.

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"Что касается лавр, то они как имущественные комплексы принадлежат государству и только переданы в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать Украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии − к румынской церкви и так далее", − заявил архиепископ.

Однако, по его мнению, на данный момент еще преждевременно давать прогнозы на тему имущественной принадлежности лавр.

"Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины. Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять. На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все должны осознавать неизбежность довершения этого дела и необходимость соблюдения принципов ненасилия", − подытожил спикер УПЦ (КП).

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092239
 
   
 Топ комментарии
 
Томос об автокефалии церкви в Украине станет завершением процесса ликвидации раскола в украинском православии. Об этом в интервью "Укринформу" сказал помощник вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос. "Решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос - второй шаг, и это не так тяжело. Томос - это завершение данного решения, то есть подтверждение. В нужное время и томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все своевременно", - заверил епископ. Украинская церковь проходит тот же путь к статусу поместной, который до нее прошли другие автокефальные церкви, подчеркнул Макариос. По его словам, главной трудностью для Синода Вселенского патриархата являлось преодоление раскола в украинском православии. "Некоторые говорят о легализации раскола, однако на самом деле речь идет о решении проблемы раскола. Одно дело - решение проблемы раскола, и совсем другое дело - легализация. Мы бы узаконили раскол, если бы сказали [патриарху УПЦ КП] Филарету и [митрополиту УАПЦ] Макарию: "Идите в православную церковь, и мы признаем вас как патриархов и архиепископа". Но было не так. Вселенский патриархат поступил согласно канонам и церковному праву. Не по политическим мотивам, а со святой мудростью", - заявил он. Москва пыталась решить эту проблему, но ее методы оказались неэффективны, отметил Макариос. "Патриарху Варфоломею и Синоду удалось объединить две раскольнические группы, восстановить их в каноничности без запросов со стороны этих организаций относительно должностей и почестей", - добавил помощник вселенского патриарха. Синод Вселенского патриархата 11 октября отменил решение 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также объявил, что приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви. В ближайшее время пройдет объединительный собор украинских православных церквей - Киевского патриархата, Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, - на котором изберут предстоятеля единой поместной церкви. Именно он должен получить томос об автокефалии УПЦ. В УПЦ КП ожидают, что это произойдет в ноябре. Патриарх УПЦ КП Филарет считает, что не менее 10 иерархов Московского патриархата уже готовы перейти в объединенную церковь. 15 октября Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. https://gordonua.com/news/politics/pomoshchnik-varfolomeya-reshenie-ob-avtokefalii-bylo-samym-slozhnym-tomos-eto-ne-tak-tyazhelo-436366.html
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никакого насилия - всего лишь разрыв аренды (или ее непродление) с рпц.
Причина разрыва аренды: нецелевое использование арендуемого имущества - т.к. рпц (бывшее упц мп) ушло в схизму/сектантство, следовательно, изменило характер ведения коммерческой деятельности
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да какое ж насилие???это так.. для профилактики Лаври належать державі, їх передача Українській церкві неминуча і відбудеться без насильства, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 889
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Да ніякого насильства, тільки пару розп'ятих попів у трусиках. Блін уявив цю картину, жирний піп, з бородою, в сімейних трусах, в заляпаній жиром майці і розп'ятий на дошці оголошень, де ціни на надані послуги в храмах, це не тільки комічно, але ще й страшно
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«Нєважно какого цвєта кошка, главноє, что би она ловіла мишей.» (с)
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Кацапские попы таких монасей-отступников живьем в стены келий замуруют - так что добровольно вряд ли выйдет...))
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Все зависит от финансирования. Гундяевские попы без интереса работать не будут... Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9666
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Томос об автокефалии церкви в Украине станет завершением процесса ликвидации раскола в украинском православии. Об этом в интервью "Укринформу" сказал помощник вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос. "Решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос - второй шаг, и это не так тяжело. Томос - это завершение данного решения, то есть подтверждение. В нужное время и томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все своевременно", - заверил епископ. Украинская церковь проходит тот же путь к статусу поместной, который до нее прошли другие автокефальные церкви, подчеркнул Макариос. По его словам, главной трудностью для Синода Вселенского патриархата являлось преодоление раскола в украинском православии. "Некоторые говорят о легализации раскола, однако на самом деле речь идет о решении проблемы раскола. Одно дело - решение проблемы раскола, и совсем другое дело - легализация. Мы бы узаконили раскол, если бы сказали [патриарху УПЦ КП] Филарету и [митрополиту УАПЦ] Макарию: "Идите в православную церковь, и мы признаем вас как патриархов и архиепископа". Но было не так. Вселенский патриархат поступил согласно канонам и церковному праву. Не по политическим мотивам, а со святой мудростью", - заявил он. Москва пыталась решить эту проблему, но ее методы оказались неэффективны, отметил Макариос. "Патриарху Варфоломею и Синоду удалось объединить две раскольнические группы, восстановить их в каноничности без запросов со стороны этих организаций относительно должностей и почестей", - добавил помощник вселенского патриарха. Синод Вселенского патриархата 11 октября отменил решение 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также объявил, что приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви. В ближайшее время пройдет объединительный собор украинских православных церквей - Киевского патриархата, Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, - на котором изберут предстоятеля единой поместной церкви. Именно он должен получить томос об автокефалии УПЦ. В УПЦ КП ожидают, что это произойдет в ноябре. Патриарх УПЦ КП Филарет считает, что не менее 10 иерархов Московского патриархата уже готовы перейти в объединенную церковь. 15 октября Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. https://gordonua.com/news/politics/pomoshchnik-varfolomeya-reshenie-ob-avtokefalii-bylo-samym-slozhnym-tomos-eto-ne-tak-tyazhelo-436366.html
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Ну якщо не утнете якоїсь дурниці, то так. Коли вщухне ґвалт навколо автокефалії настане час і забрати взад у кацапів і свої храми. Головне - не тати вкрасти рухоме майно.
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Я так думаю, що кацапські мракобєси вже всі цінні речі поховали а то й вивезли.
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Поховали - знайдемо, а вивезти не встигли точно, до останнього сподівалися, що залякали Варфоломея.
От щоб не вивезли і треба пильнувати.
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Всё правильно,одно решение Рады и всё.Любой сопротивление будет считаться силовым захватом ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности.
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С попами понятно - они деньги делят. И с попами договорятся.
Но не факт, что договорятся с "верующими" с обеих сторон, т.к. те, кому не плевать на то, в какую церковь ходить - сра*ые фанатики и ходят в храмы общаться не с Богом, который един и который один для всех, а с попами.

Религию с верой попутали.
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Сначала нужно сменить вывеску, а верующие с попами сами разберуться.
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Нехватало что бы было по другому. Пусть гундяевцы оборудюут себе место на Лубяке. Придумывают себе новые молитвы и иконы с хуйлом, только нас не трогают.
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Вы думаете почему членина с мавзолея до сих пор не вынесли кацапы? Ото ж... Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6050
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то не можно. В них досi болить. У кого за членiна, у когось за Romanoffa Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 5844. Така вона рашка - неадеквашка
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только один вопрос. А как украинские лавры оказались в руках мацквацких попов? С нашего Кравчука спросить надобно. Как и с кем он приходы московским попам раздавал
https://www.unian.net/politics/384690-kak-lavra-dostalas-moskovskomu-patriarhatu.html


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весь президентский клуб Украины нужно допросить с особым пристрастием
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допросить? Этих сук под пулемет без всякого сомнения. Это их правление привело в итоге Украины к зеку президенту, убитой экономике и развалине в армии. И не один из этих харантов еще не ответил
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Он думает, что об этом все уже забыли. И когда уже другие сделали дело, Макарыч выходит с заявлениями " Мы пахали...."

Большая идея, которую мы начали в 90-х на финише, - Кравчук о решении Синода Константинопольского патриархата.
https://censor.net.ua/news/3091223/bolshaya_ideya_kotoruyu_my_nachali_v_90h_na_finishe_kravchuk_o_reshenii_sinoda_konstantinopolskogo_patriarhata
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Московские попы в лаврах сидели задолго до Кравчука. И никуда оттуда не уходили.
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Из статьи по ссылке:
"В 1988 году по ходатайству тогдашнего руководителя киевской митрополии Блаженнейшего митрополита Филарета (Денисенко) тогдашняя власть в связи с 1000-летием Крещения Руси позволила возобновить монастырскую жизнь в Лавре. И это, конечно, была украинская православная жизнь. Хотя тогдашняя митрополия находилась в связях с Москвой, но речь шла уже о возрождении настоящей украинской автокефальной церкви...

Поэтому в Лавре была украинская монастырская православная жизнь, до вторжения из Москвы в 1992 году под запугиванием тогдашнего президента Ельцина - "перекроем краник". Тогда Кравчук сдался под давлением некоторых министров, главы СБУ и т.д. и решил их пустить, мол, пусть церковники сами разбираются. Если бы они знали, чем это все закончится, они бы этого неосмотрительного шага не сделали. Поэтому в 1992 году тогдашнее политическое руководство Украины пустило целый поезд московских попов в Киев, многие из них были на службе РФ и они рейдерскими методами захватили Лавру, Покровский женский монастырь и Флоривский женский монастырь на Подоле, много церквей. Они провели в Харькове церковный псевдособор, без согласия и без присутствия тогдашнего руководителя украинской православной церкви Филарета, отстранили его от власти и поставили своего ставленника, нынешнего митрополита Владимира Сабодана, довольно старенького и больного. И с того времени в Лавре воцарился Московский Патриархат и сегодня они принимают свирепого ненавистника Украины Кирилла, который имеет при себе несколько сотен личной охраны. Он даже говорит не как духовный пастор, а как запугивающий лидер, которого наставили политики в Москве: "Раскольники, присоединяйтесь к кораблю спасения". И его колючий взгляд, и его окружение - это возрождение порядков, которые существовали даже не при Брежневе, а при Сталине."

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Они везде сидели. Только не так и не так назывались . Дата образования УПЦ РП ведома?
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ну разве может Павлуше подзатыльников надают
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А справятся экзорцисты за 10 лет там, где побывала Кремлёвская ПЦ?
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подключить учёных , дезинсекторов , специалистов клининга....должны справиться
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Зачем насилие? Ввести аренду 100000000000000$/день. Кто не будет платить- отключим газ.
Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 2033
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Нужно изгнать бесов из Лавры с помощью константинопольских экзорцистов
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новінський і вілкул не погоджуються Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 4415
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гоните из лавры сектантов рпц ссаными тряпками !!
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ждать что кацпаские прихвостни опомнятся бесполезно ,они в оконные проемы церквей пулеметы выставят, а добровольно не уйдут, неужели еще не поняли натуру кацапских упырей?!!За неподчинение высылать на скрепную родину, пока они здесь гражданскую войну не устроили, эти твари безбожники ,им естественны самые грязные методы противостояния и у них нет ничего общего в верой во Всевышнего, это контразведка и диверсанты кремлевского людоеда, теряющие огромный куш добычи и сферу влияния.
Лаври належать державі, їх передача Українській церкві неминуча і відбудеться без насильства, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5508
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помню прекрасную фразу из фильма Чокнутые с Караченцевым - предлагаю террор ...а что это ? это новый , эффективный метод убеждения...а вообще , думаю что закооно выжить москвопопов будет непросто
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мрієте стати схожим на срашку, в якій закривають бібліотеки та палять незручні для них будівлі?
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Дело упрощатся тем, что Гундяй сам отрексая от истинного Праволавия, поэтому его попов можно гнать с Украины как безбожников. Еслиего паства будет недовольнато, чемодан-вокзал.
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Про це ще дуже рано говорити.Обидві лаври це останній бастіон для Кремлівської православної Секти і вони кістьми ляжуть щоб не віддати.Кісток мені не шкода,але вони роздмухають на весь світ таку пропаганду що мало не покажеться.Я знаю достеменно,що при спробі забрати лаври,навіть законним шляхом,туди злетиться зграї чорних ворон в образі оголтілих,озвірілих вірян УПЦМП.Будуть приковувати себе до воріт,дверей храмів,рвати одяг і волосся на собі,вищати і голосити.З цим лайном дуже важко боротися
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"Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять." - так можна договоритись ї до 300 років, для РПС(ц) така не визначеність та мякість у вирішенні приналежності українських святинь тільки на руку. Необхідно після Томосу дати їм 1 мясяць для прибирання приміщень та вимітання цієї секти. Після все покропити свяченою водицею тричі.
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Конечно, Лавра государству принадлежит. Вход на территорию - что то около 80 грн, залезть на колокольню - еще столько же.. А в церкви платным вход быть не может.. Но больше всего меня удивляют плакаты, возле Лавры, что вход в Лавру (музей) - женщинам только в платочках! Это как понимать? Еще раз вход в музей разрешен только в платочках - где феменистки, где акции протеста?
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Наступний крок - законодавчо заборонити московській секті називатися "УПЦ". Хоча б так як було зі "сбербанком".
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Томос длительный процесс и еще не известно чем и когда закончится,,а выборы уже на носу правильно петр ллексеич?поэтому тема веры затронута с прицелом на предстоящие выборы
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вибори відбуваються регулярно раз в 5 років, а томоси надають навіть не раз на сто років.. Ви ніяк не можете відрізнити первинне від другорядного ! Ущербні якісь !
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а як же ж запобігти вивезенню на срашку святинь, які належать українському народу? Будівлі лавр та церков мацковсьі попи не вивезуть, а от ікони, церковну коштовну утварь - обов"язково спробують. Бо ці нікчемні істоти, ці дияволи у рясах - нічим не гребують !
Он при янковочі цілими машинами з російськими дип.номерами вивозили коштовні ікони, які їм продавали попи московського паханату з українських церков та лавр. То як же захистити наші свтині?
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Разве может быть в стране с перебреханой вдоль и поперёк историей нормальная церковь ?
Нi.
Кацапская церковь - это САМОБРЕХИ.
Нашили себе костюмов, купили погремушки, отпустили бороды, почитали Библию.
Потом сняли коммуно-фашистские мундиры, одели рясы и.... окуривать народ кадилами, преследуя две цели - оболванить и обобрать, вколачивая в тупые головы свиномассы
мантры типа этой :




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Действительно, невозможно даже представить, чтобы после создания единой УПЦ наибольшие религиозные памятники страны населяла иностранная церковь, пропагандирующая порабощение Украины Ордой и отказывающаяся отпевать защитников государства...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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