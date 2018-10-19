 Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)

Об этом священнослужитель заявил во время чата на "Главреде", информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается лавр, то они как имущественные комплексы принадлежат государству и только переданы в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать Украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии − к румынской церкви и так далее", − заявил архиепископ.
Однако, по его мнению, на данный момент еще преждевременно давать прогнозы на тему имущественной принадлежности лавр.
"Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины. Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять. На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все должны осознавать неизбежность довершения этого дела и необходимость соблюдения принципов ненасилия", − подытожил спикер УПЦ (КП).
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Причина разрыва аренды: нецелевое использование арендуемого имущества - т.к. рпц (бывшее упц мп) ушло в схизму/сектантство, следовательно, изменило характер ведения коммерческой деятельности
От щоб не вивезли і треба пильнувати.
Но не факт, что договорятся с "верующими" с обеих сторон, т.к. те, кому не плевать на то, в какую церковь ходить - сра*ые фанатики и ходят в храмы общаться не с Богом, который един и который один для всех, а с попами.
Религию с верой попутали.
https://www.unian.net/politics/384690-kak-lavra-dostalas-moskovskomu-patriarhatu.html
Большая идея, которую мы начали в 90-х на финише, - Кравчук о решении Синода Константинопольского патриархата.
https://censor.net.ua/news/3091223/bolshaya_ideya_kotoruyu_my_nachali_v_90h_na_finishe_kravchuk_o_reshenii_sinoda_konstantinopolskogo_patriarhata
"В 1988 году по ходатайству тогдашнего руководителя киевской митрополии Блаженнейшего митрополита Филарета (Денисенко) тогдашняя власть в связи с 1000-летием Крещения Руси позволила возобновить монастырскую жизнь в Лавре. И это, конечно, была украинская православная жизнь. Хотя тогдашняя митрополия находилась в связях с Москвой, но речь шла уже о возрождении настоящей украинской автокефальной церкви...
Поэтому в Лавре была украинская монастырская православная жизнь, до вторжения из Москвы в 1992 году под запугиванием тогдашнего президента Ельцина - "перекроем краник". Тогда Кравчук сдался под давлением некоторых министров, главы СБУ и т.д. и решил их пустить, мол, пусть церковники сами разбираются. Если бы они знали, чем это все закончится, они бы этого неосмотрительного шага не сделали. Поэтому в 1992 году тогдашнее политическое руководство Украины пустило целый поезд московских попов в Киев, многие из них были на службе РФ и они рейдерскими методами захватили Лавру, Покровский женский монастырь и Флоривский женский монастырь на Подоле, много церквей. Они провели в Харькове церковный псевдособор, без согласия и без присутствия тогдашнего руководителя украинской православной церкви Филарета, отстранили его от власти и поставили своего ставленника, нынешнего митрополита Владимира Сабодана, довольно старенького и больного. И с того времени в Лавре воцарился Московский Патриархат и сегодня они принимают свирепого ненавистника Украины Кирилла, который имеет при себе несколько сотен личной охраны. Он даже говорит не как духовный пастор, а как запугивающий лидер, которого наставили политики в Москве: "Раскольники, присоединяйтесь к кораблю спасения". И его колючий взгляд, и его окружение - это возрождение порядков, которые существовали даже не при Брежневе, а при Сталине."
Он при янковочі цілими машинами з російськими дип.номерами вивозили коштовні ікони, які їм продавали попи московського паханату з українських церков та лавр. То як же захистити наші свтині?
Нi.
Кацапская церковь - это САМОБРЕХИ.
Нашили себе костюмов, купили погремушки, отпустили бороды, почитали Библию.
Потом сняли коммуно-фашистские мундиры, одели рясы и.... окуривать народ кадилами, преследуя две цели - оболванить и обобрать, вколачивая в тупые головы свиномассы
мантры типа этой :