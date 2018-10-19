 За 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.
По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 сентября 2018 года составляла 42234,0 тысяч человек.
В течение января-августа 2018 г. численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 58 рожденных", - отмечается в сообщении.
Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.
первое место среди беднейших стран Европы...
спасибо политической элите..жаль не смели её в феврале 2014..очень жаль..
Чую, что по документам даже я всё еще в "наличном населении".
И есть шутка: "Существует 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика".
ИМХО - перепись тоже не истина в последней инстанции, но она куда точнее любой статистики, особенно за последние 3 - 4 года.
Насколько понимаю, госстат действует так: сделали перепись, получили число, после чего от этого числа отнимают умерших и уехавших и прибавляют новорождённых и вернувшихся. Но если в процессе потеряли реальное число - вся статистика насмарку.
Ростити дітей дорого.
А виховати ще дорожче.
Це статистика по Україні. Розрив між трендами показує як розходяться погляди на демографію з боку держави (бюджет) і громадянами (факт).
До чого тут стабільність?
До речі, щодо стабільності. Як Ви можете побачити (якщо схочете) стабільність нікуди не зникла. Розбіг тренду стабільний, хіба що змінився вектор. До хуйла стабільним був процент, а після - коєфіцент.
До речі, ви б ознайомилися спочатку з мінімальним прожитковим набором а потім за памперси згадували б.. Мінімальний, на те й мінімальний - для виживання, а не для перебільшень.
І ще, як ви гадаєте за рахунок чого швидкість вимирання лише 152 тис за 8 місяців? Даю підказку - дітячі. субсидії, соцвиплати з БЮДЖЕТУ
Тогда я с кем-нибудь другим пообсуждаю и вовсе не ураган...
А обговорювати ви звісно можете будь що і будь з ким. Стаття то тут про вимирання, я про його причини, а Ви?
Может в Конституцию внести - "Зарплата не менее 2000 Долларов"?
От тільки влада вважає, чомусь, що для виживання потрібно вдвічі менше коштів ніж є зараз. Тобто ми маємо гідне життя за думкою влади.
За счёт эмиграции население уменьшилось намного больше. Причём выехали далеко не пенсионеры
Источник:https://censor.net.ua/n3092237"
Как понимать слово "наличного"?
треба щоб менше їли, (с)
А если платить всю пенсию за коммуналку - то это реформа???