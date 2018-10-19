EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1035  48
Все про:демография (202) Госстат (129)

 За 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат

Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2018 года уменьшилась на 152,4 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 сентября 2018 года составляла 42234,0 тысяч человек.

В течение января-августа 2018 г. численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 58 рожденных", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3092237
 
 
 Топ комментарии
 
одна из сильнейших депопуляций в мире..(

спасибо политической элите..жаль не смели её в феврале 2014..очень жаль..
 показать весь комментарий
 
Та не, це кляті зрадофіли вмираючи псують результати потужних реформ та перемог.
 показать весь комментарий
 
А кто сделает страну с зарплатой 2000 Долларов?
Может в Конституцию внести - "Зарплата не менее 2000 Долларов"?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
 показать весь комментарий
 
 
сейчас вошло в моду обливать фекалиями чиновников, казнокрадов, депутатов, так вот всю шоколадную срань УТОПИТЬ В ФЕКАЛЬНОЙ ЯМЕ
 показать весь комментарий
 
за годы так называемой независимости умерло (без учета нерожденных и эмигрантов) больше украинцев чем за период Первой и Второй Мировой вместе взятых.
 показать весь комментарий
 
ну прививку от смерти еще не изобрели.
 показать весь комментарий
 
одна из сильнейших депопуляций в мире..(

спасибо политической элите..жаль не смели её в феврале 2014..очень жаль..
 показать весь комментарий
 
 
Та не, це кляті зрадофіли вмираючи псують результати потужних реформ та перемог.
 показать весь комментарий
 
 
А до 2014 у нас прям бум рождаемости и мы процветали.
 показать весь комментарий
 
а шо, бойки с вилкулами и прочими медведчуками исчезли с политического горизонта..? может кучму посадили..? на манеже всё те же..
 показать весь комментарий
 
Рождаемость была выше, качество материала так себе, но количество особей больше. За 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 1458
 показать весь комментарий
 
Хотел бы я знать какими методами они пользуются, чтобы вывести эти цифры. Похоже это контора типа "Рога и копыта" , но бюджетных денег сосет как водоворот.
 показать весь комментарий
 
 
Оно каждый год на 100-200 тысяч уменьшаеться с 91 года, посмотрите статистику
 показать весь комментарий
 
Статистика сосёт, т.к. переписи не было с 2001го.
Чую, что по документам даже я всё еще в "наличном населении".
 показать весь комментарий
 
 
В школі навчався ? Навіщо знати кількість населення? Різниця між народженими і навпаки дорівнює 152000 осіб. Це ще без емігрантів...
 показать весь комментарий
 
Есть рожденные, но не учтённые. Есть умершие, за которых кто-то очень хочет получать пенсию. Есть войнушка, в которой вообще никакой вменяемой статистики. Есть те самые мигранты, в том числе и нелегальные. Есть индексы потребления того же хлеба. Есть списки избирателей, в которые вполне могут "забыть" внести миллион - другой умерших / уехавших.

И есть шутка: "Существует 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика".

ИМХО - перепись тоже не истина в последней инстанции, но она куда точнее любой статистики, особенно за последние 3 - 4 года.
 показать весь комментарий
 
Перепись на показатели ни этого ни 3-4 года назад не влияет, а покажет только разницу с прошлой переписью...всё. Новую не делают сами знаем почему...ибо перемоги, реформы, семимильными шагами и т.д , и народ мрёт и выезжает такими темпами, что ни одна перепись за нами не поспеет и будет некорректна ещё до её завершения. Доклад закончен За 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 9104
 показать весь комментарий
 
Интересна не разница, а фактическое количество людей.
Насколько понимаю, госстат действует так: сделали перепись, получили число, после чего от этого числа отнимают умерших и уехавших и прибавляют новорождённых и вернувшихся. Но если в процессе потеряли реальное число - вся статистика насмарку.
 показать весь комментарий
 
Не дивно:
Ростити дітей дорого.
За 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 4923
А виховати ще дорожче.
 показать весь комментарий
 
Хуйлу, устроившему заварушку в Украине, когда силы и средства идут туда, куда раньше не шли, когда "стабильность" была и за счёт уничтожения армии?
 показать весь комментарий
 
????? А хуйло тут до чого?????
Це статистика по Україні. Розрив між трендами показує як розходяться погляди на демографію з боку держави (бюджет) і громадянами (факт).

До чого тут стабільність?
До речі, щодо стабільності. Як Ви можете побачити (якщо схочете) стабільність нікуди не зникла. Розбіг тренду стабільний, хіба що змінився вектор. До хуйла стабільним був процент, а після - коєфіцент.
 показать весь комментарий
 
Когда в доме ураганом снесёт крышу, то тут будет не до излишеств и пелёнки постирать, а не памперсы купить, чтобы сделать самое необходимое...
 показать весь комментарий
 
Авжеж, але жодний ураган не лютує 5 років.
До речі, ви б ознайомилися спочатку з мінімальним прожитковим набором а потім за памперси згадували б.. Мінімальний, на те й мінімальний - для виживання, а не для перебільшень.
І ще, як ви гадаєте за рахунок чого швидкість вимирання лише 152 тис за 8 місяців? Даю підказку - дітячі. субсидії, соцвиплати з БЮДЖЕТУ
 показать весь комментарий
 
Мы обсуждаем ураган?
Тогда я с кем-нибудь другим пообсуждаю и вовсе не ураган...
 показать весь комментарий
 
А хто ураган згадав, не ви часом?
А обговорювати ви звісно можете будь що і будь з ким. Стаття то тут про вимирання, я про його причини, а Ви?
 показать весь комментарий
 
 
Не потрібно ніякої статистики - населення вимирає і евакуюється з країни - хто як може, будь-якими шляхами. Ніхто не хоче все життя жити з зарплатою 200 доларів і пенсією 50 доларів США.
 показать весь комментарий
 
 
А кто сделает страну с зарплатой 2000 Долларов?
Может в Конституцию внести - "Зарплата не менее 2000 Долларов"?
 показать весь комментарий
 
 
Для этого надо не томосами заниматься, ни правилами игры в Джуры-хуюры, а ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕФОРМАМИ.
 показать весь комментарий
 
 
"Чего не сделал русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп". (Муравьёв-Вешатель).
 показать весь комментарий
 
это типа аргумент?))) вот не ожидал обычно соевая ботва обмазывается говном и лезет обниматься, либо верещит агент кремля, либо включает савушкинскую песеку: "а чё там у хохлов?"
 показать весь комментарий
 
Тот, кто заявляет, что Томос это что-то малозначительное, кричит о соевой ботве и агентах кремля?
 показать весь комментарий
 
Та невже? Я згідний жити з зарплатою 200 доларів і пенсією 50 доларів США, якщо їх вистачатиме на гідний рівень життя.

От тільки влада вважає, чомусь, що для виживання потрібно вдвічі менше коштів ніж є зараз. Тобто ми маємо гідне життя за думкою влади.
 показать весь комментарий
 
чогось вата сидить в Україні за 50 доларів і в московію не спішить .чого б це?
 показать весь комментарий
 
 
порошенко и охметов успешно проводят политику геноцида, слава кпсс ...
 показать весь комментарий
 
А в какой стране украинцев было 52 миллиона?-при той плохой,тоталитарной.
 показать весь комментарий
 
 
Это они просто разница между умершими и рожденными.
За счёт эмиграции население уменьшилось намного больше. Причём выехали далеко не пенсионеры
 показать весь комментарий
 
 
"42234,0 тысяч человек"____________в госстате работают неисправимые оптимисты!
 показать весь комментарий
 
"Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2018 года уменьшилась на 152,4 тысяч человек.
Источник:https://censor.net.ua/n3092237"

Как понимать слово "наличного"?
 показать весь комментарий
 
це чергова потужна рехВОРма від будкобудівників.

треба щоб менше їли, (с)
 показать весь комментарий
 
 
Почему, если когда коммуняки забрали продукты - то голодомор,

А если платить всю пенсию за коммуналку - то это реформа???
 показать весь комментарий
 
 
Это все от "хорошей" жизни, но вполне поправимо - лет через пять заселят Украину неграми и арабами! Так что все отлично, следуем дальше курсом реформ! Гройсман наш повадырь, а Порошенко идейный вдохновитель!
 показать весь комментарий
 
страна исчезает когда народ в небытие исчезает
 показать весь комментарий
 
Гройсман получит выговор от начальника, по плану надо -500К делать чтобы освободить Украину от лишнего населения для эвакуации соплеменников.
 показать весь комментарий
 
Ничего нового, мы просто продолжаем начатое население
 показать весь комментарий
 
Примерное количество украинцев на Земле 50 миллиметров
 показать весь комментарий
 
Тьху. Миллионов, извините нажрался на работе
 показать весь комментарий
 
Краще б зменшилось на одного пмезидента, прем'єра, спікера та десяток-другий міністрів, може люди коло сімей були б!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат
 
 
 
 
 
 вверх