EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Киевские новости
  823  39
Все про:Киев (16628) Кличко (2594) отопительный сезон (169)

 Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы

Столичная власть начала отопительный сезон в Киеве. Тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе "Завтрак с 1+1".

"Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения – детские сады, школы, больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону", - сказал Кличко.

Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. За неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии. Следовательно, после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева, столичная власть начинает программу по модернизации системы водо-и теплоснабжения.

"Мы будем реализовывать программу по замене старых труб. Это достаточно дорогостоящий процесс. Но, тем не менее, мы уже инвестируем на много больше денег в модернизацию коммуникаций, чем инвестировала компания "Киевэнерго", - подчеркнул Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3092232
 
 
 Топ комментарии
 
не встречал никого, кто бы голосовал за этого олигофрена..может стесняются признаться..?
 показать весь комментарий
 
Педалик реально надоел ,как и его крманда.Друзья -застройщики заняты рубкой бабла , белоцерковец -шакалит по предпринимателям,МАФам , рекламе. Столица утопает в мусоре и грязи,,-такого небыло очень давно,медицина -похерена, как и образование. О понтах с "Киевенерго" и отсутствии горячей воды ,просто промолчу.Львиную долю Ахметовских "боргов" взвалил на бюджет столицы.Если кратко - с Виталика получился мер , как с Юща президент или Югика гепгокугог . Если его еще раз кто-нить выберет, это уже будет контрольный выстрел в голову столицы. Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 882
 показать весь комментарий
 
Зрадофилы у вас мозги есть? Какое отопление на улице +25 Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 2869
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что в Киеве, еще садики не подключили?Ахренеть какой кличко мер. отстой.Киевляне - вы кого выбрали?
 показать весь комментарий
 
 
Я даже не представляю, сколько еще труб рванёт... Пол-года нам втирали, что горячую воду отключили, чтоб провести испытания и профилактику трубопроводов. Результат налицо... Кличко: отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 5979
 показать весь комментарий
 
 
Педалик реально надоел ,как и его крманда.Друзья -застройщики заняты рубкой бабла , белоцерковец -шакалит по предпринимателям,МАФам , рекламе. Столица утопает в мусоре и грязи,,-такого небыло очень давно,медицина -похерена, как и образование. О понтах с "Киевенерго" и отсутствии горячей воды ,просто промолчу.Львиную долю Ахметовских "боргов" взвалил на бюджет столицы.Если кратко - с Виталика получился мер , как с Юща президент или Югика гепгокугог . Если его еще раз кто-нить выберет, это уже будет контрольный выстрел в голову столицы.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб їх підключити, повинна працювати котельня, а її тільки запустили.
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве все садики, школы, больницы подключены к одной котельной? В большинстве районных центрах, сел( ну по крайней мере, что известно мне в Сумской и Харьковских областях) эти учреждения уже давно подключены.
 показать весь комментарий
 
Скільки б не було тих котелень, але їх потрібно запустити, що зараз і робиться.
 показать весь комментарий
 
 
Их нужно было запустить давно.Не сейчас этим заниматься.Почему в других регионах этим занялись( даже там где нет денег , или ограниченные доходы в местные бюджеты),сократив видатки на все, что можно было сократить, лишь бы детям и больным было тепло. А Киеву этого не нужно было.Кстати "Укранфта , АТБ и десятки крупных предприятий и торговых сетей сплачивают податки в Киеве, по месту юридической регистрации, а не в местах фактической добычи и продаж соответственно. Да что там говорить.Дискутировать я по этому поводу не собираюсь.Все уже давно ясно было. После встречи "случайной" кличка, порошенка и фирташа в Вене.
 показать весь комментарий
 
Опалювальний сезон починається коли середньодобова температура буде нижче +8. У нас вчора вдень було + 22, сьогодні +21. Хто буде запускати котельні при такій температурі?
 показать весь комментарий
 
В Києві вчора було + 26 ' , сьогодні + 21 ' , так що , тролику , за киян не переживай , бо мер у нас чудовий !!
 показать весь комментарий
 
 
У вас може й чудовий, а в нас - якийсь відбитий боксер-казнокрад.
 показать весь комментарий
 
 
отопление летом, бабло рекой, хороший мэр, ага
 показать весь комментарий
 
Вчера было в Киеве 21, сегодня пока восемнадцать, а твоя погода в Ольгино никого не интересует.
 показать весь комментарий
 
Педалик ты хоть воду горячую дай для начала, с горячего крана идёт холодная, а потом можешь брехать про отопление. Просьба зрадофилов не беспокоить про установку бойлера.
 показать весь комментарий
 
 
у меня уже пару дней как есть. теперь могу меньше отрываться от компьютера... Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 1513
 показать весь комментарий
 
А у мене з холодного іде гаряча і з гарячого теж.))
 показать весь комментарий
 
Если правда, это называется подмес по стояку, вызывайте сантехника.
 показать весь комментарий
 
Нахрена? Користуюсь теплою/гарячою, а лічильник рахує як холодну, яка в кілька разів дешевше. Кличко: Опалювальний сезон почався, першими підключать садки, школи та лікарні - Цензор.НЕТ 4691
 показать весь комментарий
 
І це не тільки у мене. В сусідньому під"їзді теж так. А чому - хз.
 показать весь комментарий
 
не встречал никого, кто бы голосовал за этого олигофрена..может стесняются признаться..?
 показать весь комментарий
 
 
я голосовал. не боюсь.
и мне это не мешает говорить, что педалька - самый позорный мэр за весь период наблюдений (больше, чем полвека) Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 5509
 показать весь комментарий
 
Зрадофилы у вас мозги есть? Какое отопление на улице +25
 показать весь комментарий
 
 
Действительно. И в Днепре вода еще не сильно холодная. Можно помыться. Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 5429
 показать весь комментарий
 
 
Грандиозно. Можешь заодно там и погреться... Кличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы - Цензор.НЕТ 3833
 показать весь комментарий
 
Для чого зрадофілам із мухосранська мізки , у них методичка є 😂
 показать весь комментарий
 
Ага, і ти цією методичкою з мухосранська справно користуєшся. Співчуваю, але рошенівське зрадофільство як у тебе вже не лікується. Кличко: Опалювальний сезон почався, першими підключать садки, школи та лікарні - Цензор.НЕТ 1252
 показать весь комментарий
 
А чет Я пацталом??
Ааа, америки відкрив!!!
Калумб, мля!!
🤣🤣🤑
 показать весь комментарий
 
А скоро придут платёжки с покрашенным на 4тысячи гривен
 показать весь комментарий
 
А кацапы обсуждают статью о том, что Трамп предостерегает Европу не строить северный поток 2, что бы не попасть в зависимость рашки.
Кличко: Опалювальний сезон почався, першими підключать садки, школи та лікарні - Цензор.НЕТ 6027
 показать весь комментарий
 
 
Голосовал за Кличка и буду голосовать , только потому , что его работа видна !
 показать весь комментарий
 
вы и за барыгу гасаваете, что с того ? ...
 показать весь комментарий
 
Кацапи , як завжди нас лякають то платіжками , то замерзанням 😄
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко: Отопительный сезон начался, первыми подключат садики, школы и больницы
 
 
 
 
 
 вверх