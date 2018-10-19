 От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов

Обращаясь к личному составу СВРУ, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям - военному, экономическому, энергетическому, кибернетическому, информационному и тому подобное, сообщили в пресс-службе СНБО.
"И для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация", - отметил он.
"В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатываются передовые технологии космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - отметил Секретарь СНБО Украины.
"Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", - сказал он, напомнив также о внесенных Президентом Украины и принятых Верховной Радой Украины в первом чтении изменениях в Конституцию в части европейской и евроатлантической интеграции Украины.
По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня. "Но любая современная техника и технологии, любое оружие не работает без профессионалов, обеспечивающих реализацию поставленных государством задач. Именно от вашего профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма зависит будущее украинской разведки и наш путь к победе", - сказал он.
Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, Секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.
Семочка - витрина украинской разведки.
То есть, её тупо нет.
Меня смутили фото, ну тебе чистый совок..."Мудрый вождь проверяет именье"
Как можно что то поменять не меняя ничего ?
Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
Надо как-то по другому думать или вся эта оппозиция, денно и нощно думающая о благе народа, просто - пшик?
Всё на уровне бла-бла-бла...
Может Вы на украинском поищите и покажете?
назовите хотя бы одного нашего политика, который живёт строго на зарплату!
И Семочко заодно с ними .
Просто мозгов нет
фотография кухни или 3D-модель?
Sophia-Maria Duglass: "...Вот вам уровень разведки..."
Турчинов - ШО ЖТО ЗА ШИРИНА КОРИДОРА??? Не менее 1, 50 должен быть , чтобы два человека спокойно разошлись . А лучше 2 метра - посолиднее будет
Но с кирпича , конечно, побольше из бюджета можно выжать . А через месяц еще и зимний кфт в смету напишут
Я бы этих хозяйственников выгнали. Искренний совет вам , Турчинов
Что делать. Страна вопасности ее захватывают олигархат и их челядь Новый суспильный договор обсуждаем или каждому свое в концлагере