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 Политика Украины
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Все про:разведка (1990) Турчинов (3040)

 От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки.


От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 01
От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 02


Обращаясь к личному составу СВРУ, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям - военному, экономическому, энергетическому, кибернетическому, информационному и тому подобное, сообщили в пресс-службе СНБО.

"И для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация", - отметил он.

"В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатываются передовые технологии космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - отметил Секретарь СНБО Украины.
"Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", - сказал он, напомнив также о внесенных Президентом Украины и принятых Верховной Радой Украины в первом чтении изменениях в Конституцию в части европейской и евроатлантической интеграции Украины.

От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 03
От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 04

По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня. "Но любая современная техника и технологии, любое оружие не работает без профессионалов, обеспечивающих реализацию поставленных государством задач. Именно от вашего профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма зависит будущее украинской разведки и наш путь к победе", - сказал он.

От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 05

От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 06

От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов 07

Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, Секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.

Источник: https://censor.net.ua/n3092230
 
   
 Топ комментарии
 
Потужні слова.. Чомусь згадався сємочко.. Ну то таке..
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.

Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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Гидко!... Голова Служби зовнішньої розвідки України Божок - мажорчик із МЗС, який до цієї посади не мав жодного відношення до розвідки, не має профільної освіти. Підібрані ним заступники йому під стать. Один лише пан Семочко, скандально відомий доларовий мільйонер, чого коштує... Така "команда" для України нарозвідує...
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Потужні слова.. Чомусь згадався сємочко.. Ну то таке..
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Гидко!... Голова Служби зовнішньої розвідки України Божок - мажорчик із МЗС, який до цієї посади не мав жодного відношення до розвідки, не має профільної освіти. Підібрані ним заступники йому під стать. Один лише пан Семочко, скандально відомий доларовий мільйонер, чого коштує... Така "команда" для України нарозвідує...
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так у Семочко також немає професійної освіти.
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Не таке.
Семочка - витрина украинской разведки.
То есть, её тупо нет.
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Так он один может сделать бесполезной всю работу спецов.
Меня смутили фото, ну тебе чистый совок..."Мудрый вождь проверяет именье"
Как можно что то поменять не меняя ничего ?
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.

Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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И что раскопали за 10 лет, с тех пор, как он стал долларовым миллионером?
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Что он продал свою квартиру в центре города, за очччень дорого! А вы что подумали?))
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А я подумал, что кроме слухов есть какие-то доказательства, что не от продажи квартиры он стал миллионером.
Надо как-то по другому думать или вся эта оппозиция, денно и нощно думающая о благе народа, просто - пшик?
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Правоохранительные органы, которые должны осуществлять соответствующие проверки доходов чиновников - это "вся эта оппозиция"?
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Т.е. дерьмо кинуть на вентилятор это и вся роль оппозиции?
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Иногда лучше жевать. Хотя нет, тебе жевать лучше как можно дольше.
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Я вижу, что тебе нравится именно такая "оппозиция" - у меня компромат есть, но я его никому не покажу...
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Ты с ручника хоть когда-нибудь снимаешься? Осуществлять проверки доходов/расходов чиновников и госслужащих - не функции оппозиции, а государственных органов.
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Уборка дерьма, даже если оно политическое, задача ассенизаторов, а не правоохранительных органов...
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А это не слухи, это он сам такое заявил, как только журналисты нарыли на него инфу еще в 13 (14)годах -точно не помню...
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Заявил, но я не нашел ни одного "оппозиционера", который это опроверг или показал иной источник появления миллиона...
Всё на уровне бла-бла-бла...
Может Вы на украинском поищите и покажете?
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Так я и не отрицаю, что все на уровне "бла-бла-бла", и "оппозиция" поисками чего-то там уже давно не занимается, сейчас "оппозиция" от "не оппозиции" ничем не отличается. У нас скоро слово "оппозиция" выйдет из употребления за ненадобностью. Во всяком случае, при этом правительстве точно.
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А при чём любое правительство, если дерьмо на вентилятор кидают, чтобы только придти к власти, а не что-то доказать?
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встречный вопрос Від професіоналізму, патріотизму, відповідальності і героїзму розвідників залежить наш шлях до перемоги, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3795
назовите хотя бы одного нашего политика, который живёт строго на зарплату!
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А в старе приміщення зібрати всіх співробітників, за 20 років, закрити і підпалити з чотирьох боків.
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Да, Турчинов - шторы такие большие !!! ПРЯМО РЯДОМ С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ. Гоните в шею этих разведчиков, если они о собственной безопасности позаботиться не могут
И Семочко заодно с ними .
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В современном дизайне уже почти 30 лет газовую или электрическую панель врезают в столешницу в любом месте кухни. Нельзя же так примитивно мыслить , чёрт побери
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И еще , сейчас во всех апартаментах на западе ставят электрические плиты - жто безопасно. Не думаю , что кабель для внешней разведки трудно кинуть посильнее.
Просто мозгов нет
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фигня всё это..главное - сделать решительное выражение лица для фото..
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А духовка прямо в штору будет жиром плеваться. Е мае. Я фигею . Вот вам уровень разведки
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Таки да, але на мою думку потрібно спитати за це у проектувальника. Там би встановити жалюзі.
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Не надо делать выводов о СВР, основываясь на картинке, нарисованной мальчиком или девочкой, которым мама прямо к компьютеру приносит еду и на кухне они никогда не бывали...
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Вот и я об этом . Вытяжка к примеру шо в том углу делает?
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Это-то верно замечено, но я ответил на это

Sophia-Maria Duglass: "...Вот вам уровень разведки..."
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Все залежить від якої країни паспорт в кишені.Горланити можно скільки завгодно .Нащадки совка проковтнуть.
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И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня. Источник: https://censor.net.ua/n3092230
Турчинов - ШО ЖТО ЗА ШИРИНА КОРИДОРА??? Не менее 1, 50 должен быть , чтобы два человека спокойно разошлись . А лучше 2 метра - посолиднее будет
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Коридор збудували задовго до Турчинова, він його тільки помалював.
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путь к победе лежит через утилизацию иуд в руководстве в первую очередь.История учит что большинство неприступных крепостей сдали предатели
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"Немає такої фортеці, яку не міг би взяти віслюк, навантажений золотом." Філіп ІІ Македонський, 340 р. до н.е.
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шкода професійних розвідників-патріотів, якими командують усілякі семочки.
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Сегодня двух этажные здания проще поднимать из пенобетона . ЖТО ДЕШЕВЛЕ НАМНОГО И ПО МАТЕРИАЛАМ И ПО РАБОТЕ. И быстрее. И теплее. А штукатурить как и кирпич надо
Но с кирпича , конечно, побольше из бюджета можно выжать . А через месяц еще и зимний кфт в смету напишут
Я бы этих хозяйственников выгнали. Искренний совет вам , Турчинов
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И это " строительство современного разведцентра европейского уровня.."! ))Турчинов издевается или думает, что все вокруг идиоты? Они разграбили все средства, а на то что осталось соорудили примитивный и самый дешевый дизайн. Это мне чем-то напоминает "стену" от Яйценюка.
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Радий, що третьокласники навчилися вже набирати текст і можуть порадувати і нас своїми шкільними завченими жартами.
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Тебе еще далеко до моего "третьего класса", так что иди учи уроки...
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За хамство у третьому класі ставлять у куток.
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Там, де Пастор капсулу замуровує, каркас з.б. стіни неправильно заармований. Чи такий проект, чи такі будівельники... Потріскається стіна!
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Упаси бог идти к победе с такими проФФессионалами как семочка
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Разведчик чужих карманов на большее не способны даже сбрехать убедительно
Что делать. Страна вопасности ее захватывают олигархат и их челядь Новый суспильный договор обсуждаем или каждому свое в концлагере
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Хмм.. разведчики.....ню-ню. А вы знаете ..разведчики! Что у нас могут быть очень очень ОЧЕНЬ(три раза!!! - это редко) серьезные проблемы с Индонезией. Там практически непрерывно сейчас идут землетрясения 5.5-5.7. А знаете, что это значит? А согласно манускрипту Войнича стр 88 слева внизу (режим волны Н11 в электродинамике) возможен режим погружения массивных участков суши с затоплением!!! Это уже не тысячи жертв - это миллионы невинно убиенных!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов
 
 
 
 
 
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