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 Политика Украины
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Все про:соцпомощь (184) субсидия (419) Министерство социальной политики (596)

 Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики

В Украине почти две трети населения получают различные виды социальной помощи.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Укринформе генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи", - отметил Музыченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минсоцполитики хотят ввести выборочные проверки тех, кто претендует на помощь от государства

Он отметил, что сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии.

Кроме того, отметил Музыченко, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин - помощь одиноким матерям.

"Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен", - отметил Музыченко.

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По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.

Источник: https://censor.net.ua/n3092226
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте людям нормальную зарплату и не надо будет платить соцпомощь
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Сделать из граждан нищих попрошаек - сознательная политика...
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Доцарювались...мордатый король в нищей стране.
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Дайте людям нормальную зарплату и не надо будет платить соцпомощь
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"Дайте" - а кто должен тебе ее дать? Порошенко из своего кармана?
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що ще Вам дати? Іпа.ний Совок... коли це закінчиться...

1/3 паше на хитрови.паних 2/3...
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Мне всегда казалось, что нормальную зарплату нужно заработать.
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ні, ви відстали від тренда. Потрібно в школі ніх.ра не вчитись, потім отримати у ПТУ спеціальність, але бути ледачим і тупим із двома лівими руками, і тоді можно сидіти дома на гузиці і чекати коли тобі дадуть Європейську зарплату...
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Дык долго ждать придется. Приблизно дві третини населення України отримують соцдопомогу, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1130

В ЕС для этого надо быть не только криворуким дибилом, но еще и хотя бы беженцем. А у нас тут пока ни разу не ЕС.
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Умник, а почему одни и те же люди у нас не могут заработать, а едут в Польшу и зарабатывают? Почему туда уезжают высококвалифицированные специалисты: медики, электронщики и т.д.? Причем довольно часть перевозят и свои семьи и остаются там жить.
Да потому что там создали условия, чтобы люди зарабатывали, а у нас - чтобы зарабатывали олигархи и прочие "сливки".
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Тут они просто не нужны. Тут нет производства. Тут есть политологи, психологи, соцмологи и прочие болтологи и эйчары.

Ну есть ИТ-сектор пока, слава Богу. А так... Такое количество неквалифицированных рабочих с липовым образование нам реально не нужно. Люди, которые умеют копать или не копать - потеряны и не нужны. Это балласт.
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зарплату не надо давать а давать надо возможность зарабатывать.
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Сделать из граждан нищих попрошаек - сознательная политика...
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їм що через вакцину привили рукож.піє, лінь, та хитрість?
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І не всі з них ті, хто реально її потребує..
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з них реально потребує відсотків 5-7...
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Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9223

Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9095

Які ще питання про майбутнє? Тренд то не змінюється.
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2/3 населения получают соцпомощь. И 300% получают нардепы.
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і приблизно половина однієї третини одержує соціалку безпідставно.
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Это Геморойсман вместе с Ревуном посчитали или как?
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и на потолке и на стенах и даже сидя в гамаке- читать умею я
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Доцарювались...мордатый король в нищей стране.
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угу, страшно жити серед цих жебраків. Ні пля в робочий час місце вільне у кафе знайти, ні заправитись без черги... на ринок взагалі страшно ходити - задавлять...
Совісті у вас пізд.боли не має, а не країна жебрача...
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За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
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так, 2/3 населення - брехуни... це повне дно!
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Да пусть теперь свидетели майдана расскажут о его грандиозных достижениях. Две трети страны нищие, остальные свалили за бугор. Рэвалюция достоинства говоришь. Если быть стать нищим это достоинство, мы самая достойная нация в Европе.
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він нічого не пропонує, йому аби Майдан обгидити.
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Я оцениваю результат, а он плачевный. По телам майдана пришли барыги и мародеры. И таким как Руслана, необходимо хотя бы покаяться и извинится перед народом Украины .
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Хотя бы тем, ктг там стоял не смотреть из за кордона на то, что происходит в Украине, а приехать и исправить свою ошибку. На крайний случай покаяться перед народом Украины, что не смогли себе выбрать достойного лидера.
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а Майдан стоял за колбасу по 2,20?
А я и не знал
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Звісно, хіба ви не знали? Ось ці 2/3 і сиділи вдома, тримаючи дупу в теплі, дивлячись як патріоти із фанерними щитами гинуть під кулями за їх ковбасу по 2,20... Це і є справжня Україна...
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Так почему революция в Армении привела к экономическому росту, который увеличился в 2 раза., а мы к дефолту к концу полномочий гибридного Президента, впрыгнувшего в кресло после майдана. Результат оцентвается не потому, что хотели, а по тому что имеем. И не одна падла с майдана не покаялась , что привела к власти мародеров.
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Я что то не помню , про колбасу по 2,20. Я помню про европейские ценности. А получили европейские тарифы, и европейские зарплаты очень ограниченному кругу людей типа Югика алкаша. Так , что там про достижения ?????
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А ще є ті, хто потребує допомоги, але її неможливо отримати. Тому таку практику треба повністю припиняти і переводити на грошові відносини, справжній рівень мінімальної пенсії, зарплати і споживчого кошика.
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Ще будуть реформи від Петра? Чи може все ж змилостивиться над жебрацьким напівголодним населенням?
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Херня это всё. Гастролёра выгнали, новые правила в игре Джура целым кабмином утвердили. Томос уже получили. Счас заживём, инфа соточка
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Вы будете жить в светлом будущем...
Они живут в светлом настоящем...
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из этих двухтретих 70% всей суммы получают депутаты и чиновники..
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Что касается жилищных субсидий, так они прямиком из госбюджета идут в карманы олигархов... А домохозяйства просто на циферки в квитанциях смотрят...)))
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100% кормушка для тех, кто ПРОДАЁТ газ, электроэнергию и прочие энергоносители.
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Одну треть доят, олигархов берегут, как кошельков, две трети электорат для "помазанника" готовый за копейку отдаться. Схема отлажена. Только одна треть превратится в одну четверть, а три четверти будут вымаливать крохи, далее по нисходящей
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Наверное, что-то не так у нас в государстве с распределением доходов. Субсидия должна существовать, но не более чем для 2% населения, самых-самых нищебродов. А у нас получается, что сначала в бюджет забрали в виде налогов, потом раздаем с бюджета в виде субсидий. Может просто не забирать?
Но боюсь есть у нас очень небольшая группа людей заинтересованных, чтобы на "подсосе"держать полстраны, вместо нормального распределения доходов в экономике.
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Так у нас пол страны нищебродов в вашем понимании . Самый простой пример , рай центр семья : Муж жена и двое скажем детей , муж получает 4 штуки и жена 3 и там еще найди попробуй эту работу , теперь газ по 9 гр куб , зимой нагорит 300-400 кубов , то есть где то 3 штуки в месяц , электричество еще 500 гр и того попробуй поживи на 3,5 штуки , а еще и детей надо одеть и в школу на шторы и себе чего то купить на зиму одеть .
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Так, райцентр піднімаєш голову - сучасна нова фабрика шукає працівника на 16 тис/міс і 7 на навчання.я кщо без досвіду, повертаєш в іншу сторону, інша фабрика шукає на 15 в місяць та 8 на навчання без досвіду. По місту йдеш, на кожній двері об'ява, потрібні працівники, потрібні працівники, потрібні працівники. Прибиральницю щоби двічі в день прибрала приміщення 70 м.кв, на 5 тис. у місяць знайти неможливо!
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Каланчак райцентр , Чаплынка райцентр , Херсонская область , ну найди там зарплату на 10 штук хотя бы . Если надо список таких райцентров могу хоть целый день продолжать . Еще раз повторяю приграничные районы и центр и восток это не одно и то же.
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Ось що таке "европа поруч", чим це від півдня України відрізняється?
https://www.youtube.com/watch?v=m_67B01vnZ8
ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА!!
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Ну конечно , то что фур в селе больше чем в 4 областях ну не как не относится к тому , что граница рядом .
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1. Газа 400м.куб. и света на 500 у моих родителей выходит в доме под 200 квадратов, но то таке.
2. Вы абсолютно не поняли моей мысли. Я как раз о том, почему у нас полстраны таких "нищебродов". И такое впечатление, что некоторых это устраивает.
3. По-поводу Вашего примера. Если там так все хреново. почему тогда сидеть в том райцентре, что цепью приковали? Просто не выветрился у наших людей "совок" с головы еще. Никто не будет за человека улучшать его благосостояние. Ни государство, ни сосед, ни родственники. Нету работы в райцентре, поехал в область, нету в области, едь в столицу, нету в столице, едь за границу. Открывай ЧП и делай что-то сам, не та професия, переобучись. А ныть, что мало денег и из года в год на работу ходить за 3к, ну к то ж виноват таким людям.
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Т.е. у нас только 1/3 населения нормальных работоспособных граждан, а остальные каличи, дибилы и старики?

Шото я теперь не удивлен, шо тут на форуме лишенцев обычно больше, чем самодостаточных украинцев.
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Не так , выплаты молодым мамам то же соц выплатами считают , кроме того субсидии начисляют и официально безработным в том числе , а они при этом могут работать за бугром .
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Тогда в первую очередь надо навести порядок в первичных данных и системах учета, а уже потом выдавать такие перлы.
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Так нести всякую хрень , это норма у наших руками водителей.
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тогда 50% социальной помощи "отвалятся", начнется дикий вой про мифическое "зубожіння" и прощай выборы, т.к. всегда найдется политик который пообещает "халяву", "отнять все у олигархов" и соберет сливки с быдло-электората.
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Cубсидии должны получать потерпевшие от войны, инвалиды и ну может 15-20% самых нищих стариков. Все.

Все остальные должны работать.

Эти раздачки для проголосуй за меня - удавка на шею страны как через коррупцию так и через удар по бюджету.
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Так вопросов нет должны , вопрос только где . В городах миллионниках еще так сяк с работой , а на периферии тупо жопа . Украина очень сильно отличается от США , тут не получится бросить дом и уехать на новое место ,и там где есть работа начать все по новой .
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На роботі! Що за тупе питання?
У нас відмовились інвестори будувати другий цех сучасного заводу через відсутність кадрового потенціалу. Скажу простіше - не має працівників! Не допомогло навіть те, що пообіцяли збудувати гуртожиток і завозити з Центральної України...
Просте питання, чому в Мукачево, міська влада вигинається перед інвесторами, землю дає і т.п., але не будують бо не має кому працювати в усіх цих набудованих заводах, а обрана вами місьцева влада сидить на дупі?
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А может не 5-7 тыс надо на тех заводах платить , а хотя бы чуть меньше чем в Польше , и я вам тайну открою , Мукачево это еще далеко не вся Украина , есть еще куча областей которые очень далеко от европейской границы и где люди в супермаркет за бугор не ездят.
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за 5-7 у нас хіба що в морду дадуть, як за пошлятину. 8 платять коли беруть без досвіду роботи на навчання, + безкоштовний довіз/увіз (прямо з сіл забирають) + мед.страхування + кормлять...
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До чого тут границя? Я не говорю про заводи Словатчини чи Чехії. До речі, в мене багато знайомих в Києві, Харкові, Полтаві, Дніпрі, і ЖОДЕН! Різні люди, з різними спеціальностями, але ЖОДЕН! не працює на зарплату менше ніж за 15 тис./міс.
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Зарплата продавца в Сильпо в Киеве 8 штук в месяц , и чего то люди идут туда на работу . Они видимо мазохисты , везде в Киеве по 15 платят , а им в кайф за 8 пахать.
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мабуть тому, що продавець, це професія для тупих і неосвічених? А скільки ти хотів для людини, вимоги до якої знання математики на рівні 4-го класу?
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Тут я з вами не зовсім згоден. продавець це стародавня професія, і вона рушить весь бізнес і всю економіку. Просто часто в продавці йдуть дурні і без освіти, і хами, тому продавати у них не виходить. Я у хама навіть на гривню не куплю
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Старовинна професія це "купець", а не прлдавець. Яка може бути перспектива у продавця Сільпо? І чому він в 40 років не керівник магазину, або власник свого? Може мене ще кар'єра двірника має турбувати?
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А, ну да , мои друзья все умные , а в супермаркетах дебилы . Видишь я тебе тайну открою , даже в Киеве после 40 лет тебя кроме как в супермаркет не куда не возьмут.
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Так, який я, такі і друзі, а що ти хотів? Про що, я можу спілкуватись із касиром, навіть якзо він чудова людина? Не знав, що адвокати після 40 крім посади касира нікуди не потрібні... то може треба було ще з школи думати та обирати спеціальність?
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а хто такі продавці в сільпо? це не ті люди що ніколи знайти не можна коли вони потрібні? Чи ті хто розкладують готову їжу та продають м'ясо та рибу? Справжніх продаж там немає тому що немає стимулу продавати. там більші продавці касири яки чомусь мені пхають якись іграшки та наліпки коли я там щось купував.
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Сирожа, ты уже повторяешься, рабу не только возможность пахать нужна, но условия проживания в рабстве Приблизно дві третини населення України отримують соцдопомогу, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5588, а тут эти самые условия прямо скажем ни в пиз...дугу.
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Потерпевшим от войны ( участникам, семьяи погибших, инвалидам ) надо дать льготы, а остальным сделать минимальные тарифы на норму потребления , чтобы любая пенсионерка смогла их оплатить и отменить субсидии, поскольку это прямая перекачка денег из бюджета в карманы олигархам. Кто хочет потреблять больше - плати, у кого квартира побольше - плати, кто получает деньги в конверте - плати, кто бросался под танки украинские за 100 грн - это не потерпевшие от войны.
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"любая пенсионерка" не дожна "мочь их оплатить". Надо жить по средствам, а если у тебя квартира 100 кв.м., которая является предметом наследства твоим детям, то пусть дети и содержат свое наследство. Должны быть социальные нормы, проживания на 1 человека - площадь, потребление газа, электричества, воды, все что сверху - 100% оплата.
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Зараз почнеться армегедон... Як це так, на святе покусились...
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Так я и говорю о «норме потребления» на все : площадь, газ, вода, электроенергия.
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Краще напиши,щось про суддю Татькова у якого 100 квартир
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Я не знаю.Я о доходах и надо жить по средствам.Значит бедная старушка,проработавшая всю жизнь на Украину,должна терять в капитализации своего имущества,а суддя Татьков,навпаки прикупит себе 101 хату Приблизно дві третини населення України отримують соцдопомогу, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8302
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"Огласите весь список, пжалста" льгот - по БД, субсидії, проїзд пенсів то питань немає, а які щє є? Якісь мінорні, на кшталт - за ежидневное голосованіє, поднятіє мікрофона, опуксаніє мікрофона, за общениє із чєрнью... - воно ж є? Не мусить не бути.
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а чому у вас по проїзду пенсіонерів не має питань? В мене їх більше ніж достатньо..
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у меня по субсидиям есть вопросы. Куда не плюнь все получают субсидии. Люди специально разводятся (!!!), потом тот кто получает много выписывается, чтобы получить субсидию, и биомасса ноет что власть довела до такого что "люди должны разводиться".
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На субсидії взагалі мають право відсотків 5%, решта це хитрови.бані покидькі, які крадуть мої податки.
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Я теж, скоріш навіть проти. Я ж не кажу, що за подібну форму компенсації проїзду пенсіонерів, я кажу, що нема питань - бо розумію, що цих грошей взагалі немає.
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Якщо дві третини,то щось не в порядку у цій державі. Так в нормі не буває.
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Я сейчас кое-что напишу, и знаю что Свидетели Секты Зубожіння и Святой Халяві меня заспамят.
Количество получателей не зависит от экономического положения в стране. Это показатель насколько власть при выборах опирается на маргиналов и готова обещать\раздавать халяву чтобі за нее голосовали.
Пример - в том же США десятки миллионов получают "продовольственную помощь" (купоны на продукты). Как же так, в США тоже десятки миллионов "зубожілих"?
В Германии, Англии и пр. тоже миллионы сидят на социале, в общем "зубожіння" везде, где власть готова "покупать" избирателей халявой.
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Смотрим на Е-декларации депутатов,судей,прокуроров,министров,президентов,сплошные долларовые миллионеры ,явно не те люди погибли на Майдане.
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Так, я би заставив подати такі декларації усі 100% нашого населення. Во ржачно було би, коли усі ці бідні, почали би декларувати машини, квартири, бізнеси і т.п., при нульових прибутках...
Одних антикорупціонерів заставили і то, воні будло на увесь світ, уявляю як би всіх!
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я б ще не заборонив давати субсидії на оплату житла у новобудовах. А то дуже дивно, гроші на те щоб купити нову квартиру (як мінімум 0,5 млн.грн.) - є, гроші на те щоб ремонт зробити (ще десь 150 тис.грн.) - є, а на оплату газу чи електрики - немає. Як таке може бути?
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Это мелкий бизнес барыги базарные покупает квартиры и немножко чиновники,Все наёмные работники в Украине нищие.
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Столько нищих в Украине развелось, что прям кварталы новые растут как грибы после дождя.
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Одно добре, що Боженька усе чує. Кожен хто бреше називаючи себе жебраком, таким і буде!
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Газ укр видобутку: собівартіть: 2000 грн. Нам продають по 7000 грн. Добувають 15 млрд куб м.
Надра належать укр народу. Роздай різницю в ціні громадянам порівну, і мільйонерам, і безпритульним, і селянам, і містянам. 15 млрд куб * 5000грн/1000куб / 40 млн громадян =
1875 грн на кожного громадянина в рік. На сім'ю з 3-х чол - 5625 грн / в рік.
Те саме зробити з вугіллям, рудою, ільменітом та ін корисними копалинами. І не потрібно ніяких твердолобих мінсоцполітиків. А люди нехай самі вирішують економити, займатись енергоефективнісю чи обігрівати вулицю за свої кошти .
А тому хто зекономив, після оплати всіх комун платежів, залишок монетизувати - просто, чесно і справедливо.
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Зате 100% населення має "Роттердам +", що дорівнює "совість у влади -".
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Коммунальные услуги не должны превышать 15 процентов, если не ошибаюсь, ср. зарплата, к примеру на семью два взрослых 18 тысяч(2*9) если верить статистике средней зарплаты, это 2700 за ком. услуги... теперь вопрос, кто врет, гос. стат или мин.соц?
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Тесь так, чи то 15 чи то 20% але розрахунок від сімейного доходу.
А середня температура по лікарні з/п не є відповідним показником показником для розрахунку за ком. послуги.
Отже, аби виявити, хто бреше, треба видрати з держстату трохи іншу інформацію - на кшталт скільки людей який дохід отримують і витрачають.
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Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики

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Примерно треть населения соцпомощь не получают, потому что не могут выполнить квесты СОЦЗАХИСТА на тему "Собери все справки".
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Ну если депутаты получают помощь, то чего уж там.
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У країні 2\3 нищих побирається.
Це ПЕРЕМОГА!
Ну що на це скажете, зрадофіли???
ЗУБАЖІННЯ?
БУГАГАГА
БУГАГАГА!!!!!
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Панове, не лінуйтесь, відправляйте до спаму соєвих і витягуйте однодумців! Лиша за 2 хвилини я відправив двох, чергових по "Цензору", жополизів соєвих до спаму і надалі буду це робити!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПримерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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