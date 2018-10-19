 Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики

Об этом заявил во время пресс-конференции в Укринформе генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи", - отметил Музыченко.

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Он отметил, что сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии.

Кроме того, отметил Музыченко, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин - помощь одиноким матерям.

"Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен", - отметил Музыченко.

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По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.