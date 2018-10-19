 Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики

Об этом заявил во время пресс-конференции в Укринформе генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.
"Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи", - отметил Музыченко.
Он отметил, что сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии.
Кроме того, отметил Музыченко, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин - помощь одиноким матерям.
"Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен", - отметил Музыченко.
По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.
1/3 паше на хитрови.паних 2/3...
В ЕС для этого надо быть не только криворуким дибилом, но еще и хотя бы беженцем. А у нас тут пока ни разу не ЕС.
Да потому что там создали условия, чтобы люди зарабатывали, а у нас - чтобы зарабатывали олигархи и прочие "сливки".
Ну есть ИТ-сектор пока, слава Богу. А так... Такое количество неквалифицированных рабочих с липовым образование нам реально не нужно. Люди, которые умеют копать или не копать - потеряны и не нужны. Это балласт.
Які ще питання про майбутнє? Тренд то не змінюється.
Совісті у вас пізд.боли не має, а не країна жебрача...
первое место среди беднейших стран Европы...
А я и не знал
Вы будете жить в светлом будущем...
Они живут в светлом настоящем...
Но боюсь есть у нас очень небольшая группа людей заинтересованных, чтобы на "подсосе"держать полстраны, вместо нормального распределения доходов в экономике.
https://www.youtube.com/watch?v=m_67B01vnZ8
ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА!!
2. Вы абсолютно не поняли моей мысли. Я как раз о том, почему у нас полстраны таких "нищебродов". И такое впечатление, что некоторых это устраивает.
3. По-поводу Вашего примера. Если там так все хреново. почему тогда сидеть в том райцентре, что цепью приковали? Просто не выветрился у наших людей "совок" с головы еще. Никто не будет за человека улучшать его благосостояние. Ни государство, ни сосед, ни родственники. Нету работы в райцентре, поехал в область, нету в области, едь в столицу, нету в столице, едь за границу. Открывай ЧП и делай что-то сам, не та професия, переобучись. А ныть, что мало денег и из года в год на работу ходить за 3к, ну к то ж виноват таким людям.
Шото я теперь не удивлен, шо тут на форуме лишенцев обычно больше, чем самодостаточных украинцев.
Все остальные должны работать.
Эти раздачки для проголосуй за меня - удавка на шею страны как через коррупцию так и через удар по бюджету.
У нас відмовились інвестори будувати другий цех сучасного заводу через відсутність кадрового потенціалу. Скажу простіше - не має працівників! Не допомогло навіть те, що пообіцяли збудувати гуртожиток і завозити з Центральної України...
Просте питання, чому в Мукачево, міська влада вигинається перед інвесторами, землю дає і т.п., але не будують бо не має кому працювати в усіх цих набудованих заводах, а обрана вами місьцева влада сидить на дупі?
Количество получателей не зависит от экономического положения в стране. Это показатель насколько власть при выборах опирается на маргиналов и готова обещать\раздавать халяву чтобі за нее голосовали.
Пример - в том же США десятки миллионов получают "продовольственную помощь" (купоны на продукты). Как же так, в США тоже десятки миллионов "зубожілих"?
В Германии, Англии и пр. тоже миллионы сидят на социале, в общем "зубожіння" везде, где власть готова "покупать" избирателей халявой.
Одних антикорупціонерів заставили і то, воні будло на увесь світ, уявляю як би всіх!
Надра належать укр народу. Роздай різницю в ціні громадянам порівну, і мільйонерам, і безпритульним, і селянам, і містянам. 15 млрд куб * 5000грн/1000куб / 40 млн громадян =
1875 грн на кожного громадянина в рік. На сім'ю з 3-х чол - 5625 грн / в рік.
Те саме зробити з вугіллям, рудою, ільменітом та ін корисними копалинами. І не потрібно ніяких твердолобих мінсоцполітиків. А люди нехай самі вирішують економити, займатись енергоефективнісю чи обігрівати вулицю за свої кошти .
А тому хто зекономив, після оплати всіх комун платежів, залишок монетизувати - просто, чесно і справедливо.
А середня
температура по лікарні з/п не є відповідним показником показником для розрахунку за ком. послуги.
Отже, аби виявити, хто бреше, треба видрати з держстату трохи іншу інформацію - на кшталт скільки людей який дохід отримують і витрачають.
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Примерно треть населения соцпомощь не получают, потому что не могут выполнить квесты СОЦЗАХИСТА на тему "Собери все справки".
Це ПЕРЕМОГА!
Ну що на це скажете, зрадофіли???
ЗУБАЖІННЯ?
БУГАГАГА
БУГАГАГА!!!!!