 В США сэкономили $23 млрд за год, упразднив "ненужные и нелепые требования" правительства

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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"У нас будут правила, требования и другие стандарты, которые нам нужны, которые должны быть. Но мы убрали огромное количество ненужных правил, - сказал Трамп в среду, выступая в Белом доме. - Одна из причин, по которой наша экономика сейчас так сильна, заключается в том, что нам не мешают нелепые требования".

Отмечается, что дерегуляция коснулась среди прочего отмены требования, чтобы фермы сообщали о выбросах, производимых отходами животных, а также правил, согласно которым авиаперевозчики должны были открывать данные о сборах, даже если пассажиры указали, планируют они регистрировать багаж или нет.