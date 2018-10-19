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 Экономика, За рубежом
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Все про:постановление (76) расходы (95) США (14268) экономия (95) Трамп (2068)

 В США сэкономили $23 млрд за год, упразднив "ненужные и нелепые требования" правительства

Президент США Дональд Трамп в среду высоко оценил усилия Белого дома по устранению правил, которые он считает препятствием для экономического роста, заявив, что администрация сократила расходы на регулирование на 23 миллиарда долларов за бюджетный год, закончившийся 30 сентября.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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"У нас будут правила, требования и другие стандарты, которые нам нужны, которые должны быть. Но мы убрали огромное количество ненужных правил, - сказал Трамп в среду, выступая в Белом доме. - Одна из причин, по которой наша экономика сейчас так сильна, заключается в том, что нам не мешают нелепые требования".

Отмечается, что дерегуляция коснулась среди прочего отмены требования, чтобы фермы сообщали о выбросах, производимых отходами животных, а также правил, согласно которым авиаперевозчики должны были открывать данные о сборах, даже если пассажиры указали, планируют они регистрировать багаж или нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3092220
 
 
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вы Петю с Гросей возьмите в советники!, от они вам наэканомят!!!!
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И даже тарифы и цены для населения не повышали? Ну тупыыыые..
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США богатые потому что печатают доллар.Сколько захотят столько и будет денег
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ххахаха, а ввп у них в бумаге измеряется?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ США сэкономили $23 млрд за год, упразднив "ненужные и нелепые требования" правительства
 
 
 
 
 
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