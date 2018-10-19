 Шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер

Об этом рассказал в четверг во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если говорить об изменениях, то прежде всего мы изменили язык (формулировки, термины. – Ред.) о том, что реально происходит", - отметил американськ дипломат.
В качестве примера он привел, что размытый термин "территории, которые не контролируются (украинским. – Ред.) правительством" был по меньшей мере неточным.
В этой связи Волкер подчеркнул, что не надо замалчивать ответственность России, поскольку существует "территория, которая контролируется Украиной" и "территория, которая находится под контролем России". "На самом деле надо быть очень четким в формулировках", - подчеркнул Волкер.
Он также отметил, что "Россия на 100% контролирует командование военных сил, которые оккупируют Донбасс".
Кроме того, среди достижений Волкер назвал позицию США и европейских партнеров по сохранению и усилению давления санкций на Россию из-за ее вооруженной агрессии. В этой связи он подчеркнул, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
Еще одно достижение, которое принесло реальный результат – это решение США предоставить Украине летальное оружие, в том числе противотанковые ракеты, снайперские системы. "Но что мы не сделали – мы не повлияли на процесс принятия решений президентом Путиным и Россией", - отметил он.
В этом контексте спецпредставитель США выразил оценку, что шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем даже год назад.
Он объяснил, что в РФ ждут результатов выборов в Украине как новых политических возможностей влияния на ситуацию. "Я думаю, мы должны оставаться на нынешнем пути. Я считаю, что санкции действительно влияют, и мы видим доказательства этому в России", - отметил Волкер.
Он выразил уверенность, что последовательное давление заставит Москву к настоящему урегулированию ситуации на востоке Украины.
🤣🤑
чи це був ексклюзив?!
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Тиск на росію поки косметичний, говорить лише про ОРДЛО без Криму, забув про виконання Будапештського меморандуму...
Слава Руси! Смерть Москве!
«Об обострении ситуации на Украине»
Далее - несколько цитат:
«На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа 2018 года лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим цинизмом и изощренностью. Украина, претендующая на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегла к террористическому акту для достижения своих целей. Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса»
При этом, интересно заметить, что они ведут речь о военных действиях с их собственными войсками или наемниками, которые только танков имеют более полутысячи и все они прибыли из РФ. Вся оккупированная территория наводнена ублюдками с паспортами, военными билетами или офицерскими книжками РФ, все поставки вооружений, боеприпасов, топлива и всего прочего - идет из РФ, а они что-то такое рассказывают об обстрелах. Но больше всего понравилось их утверждение о том, что это мы убили террориста Захарченко.
Такого тупого ублюдка надо было еще поискать, но от него ничего и не зависело там, поскольку всеми террористическими войсками командуют исключительно российские офицеры и генералы, как недавно пристреленный в Сирии генерал Асапов. То есть, по сути орган высказал неудовольствие тем, что мы вообще воюем против их террористических ублюдков. Ну что же, это означает лишь одно - мы на правильном пути.
Но это еще не все.
«Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на Востоке Украины украинские власти, попирая собственную конституцию, резко активизировали свое вмешательство в церковнорелигиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими».
Вот, что их «вштырило» и порвало в клочья. Из них вынули основную скрепу и они это поняли. Про Сашку Захарченко это они для маскировки написали. Но дальше пошел текст, свидетельствующий о том, что сорванные поставки кокса через Аргентину и Бельгию, существенно не повлияли на его поставки членам органа, ибо далее там еще и не такое.
Нам неведомо, на каком основании они расписываются за белорусов, а за украинский народ они напрасно даже упоминают. Воля большей части украинского народа состоит в том, чтобы их помойка превратилась в одно большое и желательно - теплое море, которое могло бы омывать наши северные и восточные границы. Госдуровцам пора привыкать отвечать за свои дела и не расписываться за других. Но как же без этого, если имперский зуд просто раздирает их насиженные места? А потому - во такой текст идет в заявлении дальше.
«Грубо игнорируя волю братских русского и украинского народов, власти Украины предприняли конкретные меры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Дело доходит до того, что русский язык попадает под полный запрет в ряде западных регионов Украины. Тем самым украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными».
И вдруг, вынырнув из своего имперского бреда - добавляют.
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины».
(окончание следует)
ЛО