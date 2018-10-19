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 Политика Украины, За рубежом
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 Шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер

Дипломатические усилия США по урегулированию на Донбассе имели много реальных достижений, которые позволили правильно трактовать конфликт, однако есть принципиальные вещи, которые не удалось изменить, вроде имперских подходов России.

Об этом рассказал в четверг во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить об изменениях, то прежде всего мы изменили язык (формулировки, термины. – Ред.) о том, что реально происходит", - отметил американськ дипломат.

В качестве примера он привел, что размытый термин "территории, которые не контролируются (украинским. – Ред.) правительством" был по меньшей мере неточным.

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В этой связи Волкер подчеркнул, что не надо замалчивать ответственность России, поскольку существует "территория, которая контролируется Украиной" и "территория, которая находится под контролем России". "На самом деле надо быть очень четким в формулировках", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что "Россия на 100% контролирует командование военных сил, которые оккупируют Донбасс".

Кроме того, среди достижений Волкер назвал позицию США и европейских партнеров по сохранению и усилению давления санкций на Россию из-за ее вооруженной агрессии. В этой связи он подчеркнул, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Еще одно достижение, которое принесло реальный результат – это решение США предоставить Украине летальное оружие, в том числе противотанковые ракеты, снайперские системы. "Но что мы не сделали – мы не повлияли на процесс принятия решений президентом Путиным и Россией", - отметил он.

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В этом контексте спецпредставитель США выразил оценку, что шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем даже год назад.

Он объяснил, что в РФ ждут результатов выборов в Украине как новых политических возможностей влияния на ситуацию. "Я думаю, мы должны оставаться на нынешнем пути. Я считаю, что санкции действительно влияют, и мы видим доказательства этому в России", - отметил Волкер.

Он выразил уверенность, что последовательное давление заставит Москву к настоящему урегулированию ситуации на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3092217
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще удивляют подобные заявления. Как будто в кремле вменяемые люди сидят. Позицию психа никогда не пытались менять? Ну так спросили бы у психиатров. И тем более глупо верить в заявление хуйла якобы оно готово разговаривать с новым правительством. Лапша на уши для порохоботов. В Украине народ не позволит договариваться с хуйлом никакому правительству.
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Камінець в Кучманоїда та соєвого -"четкия хформулировки", нє??
🤣🤑
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позиция это когда она аргументирована и понятна а у кацапни поза и эти урки понимают только палку или наручники.ХВАТЬТ УЖЕ САМОЗАБЛУЖДАТЬСЯ
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Камінець в Кучманоїда та соєвого -"четкия хформулировки", нє??
🤣🤑
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штати хвилюються щоб до влади не прийшла особина, з якою може порозумітися путлір.
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Це ілюзія, горбатого лише могила справить
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так совок теж не просто так розвалився, а від цін на нафту !
чи це був ексклюзив?! Шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер - Цензор.НЕТ 431
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Он выразил уверенность, что последовательное давление заставит Москву к настоящему урегулированию ситуации на востоке Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3092217
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Тиск на росію поки косметичний, говорить лише про ОРДЛО без Криму, забув про виконання Будапештського меморандуму... Шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер - Цензор.НЕТ 7419
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Тараканов обычно давят, если те не погибают от яда.Так давите этого таракана, если яд(санкции) не подействовали.
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Вообще удивляют подобные заявления. Как будто в кремле вменяемые люди сидят. Позицию психа никогда не пытались менять? Ну так спросили бы у психиатров. И тем более глупо верить в заявление хуйла якобы оно готово разговаривать с новым правительством. Лапша на уши для порохоботов. В Украине народ не позволит договариваться с хуйлом никакому правительству.
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позиция это когда она аргументирована и понятна а у кацапни поза и эти урки понимают только палку или наручники.ХВАТЬТ УЖЕ САМОЗАБЛУЖДАТЬСЯ
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Нефть по 80$!!! И какую позицию Кремляди можно изменить в таких условиях? Нефть по 20$ как перед развалом СеСеСеРа и можно разговаривать! А если добавить запрет на закупку Европой и странами контролируемыми США, то можно о всем договориться! А если заблокировать РФ черееГибралтар, Суэц и прочее! То успехи будут грандиозные!!!;

Слава Руси! Смерть Москве!
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Никогда не думал о том, что когда-то буду с удовольствием цитировать заявление российской «госдуры», но сегодня - исключительный случай, когда не процитировать - просто нельзя. Сам текст взят на официальном сайте путинского органа и его никто не допиливал и не поправлял. В приведенных цитатах каждый может самостоятельно найти те места, откуда убраны нецензурные выражения и просто визг. Итак, речь идет о заявлении, которое дура соседнего государства сделала строго под себя, заявление:

«Об обострении ситуации на Украине»

Далее - несколько цитат:

«На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа 2018 года лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим цинизмом и изощренностью. Украина, претендующая на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегла к террористическому акту для достижения своих целей. Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса»

При этом, интересно заметить, что они ведут речь о военных действиях с их собственными войсками или наемниками, которые только танков имеют более полутысячи и все они прибыли из РФ. Вся оккупированная территория наводнена ублюдками с паспортами, военными билетами или офицерскими книжками РФ, все поставки вооружений, боеприпасов, топлива и всего прочего - идет из РФ, а они что-то такое рассказывают об обстрелах. Но больше всего понравилось их утверждение о том, что это мы убили террориста Захарченко.

Такого тупого ублюдка надо было еще поискать, но от него ничего и не зависело там, поскольку всеми террористическими войсками командуют исключительно российские офицеры и генералы, как недавно пристреленный в Сирии генерал Асапов. То есть, по сути орган высказал неудовольствие тем, что мы вообще воюем против их террористических ублюдков. Ну что же, это означает лишь одно - мы на правильном пути.

Но это еще не все.

«Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на Востоке Украины украинские власти, попирая собственную конституцию, резко активизировали свое вмешательство в церковнорелигиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими».

Вот, что их «вштырило» и порвало в клочья. Из них вынули основную скрепу и они это поняли. Про Сашку Захарченко это они для маскировки написали. Но дальше пошел текст, свидетельствующий о том, что сорванные поставки кокса через Аргентину и Бельгию, существенно не повлияли на его поставки членам органа, ибо далее там еще и не такое.

Нам неведомо, на каком основании они расписываются за белорусов, а за украинский народ они напрасно даже упоминают. Воля большей части украинского народа состоит в том, чтобы их помойка превратилась в одно большое и желательно - теплое море, которое могло бы омывать наши северные и восточные границы. Госдуровцам пора привыкать отвечать за свои дела и не расписываться за других. Но как же без этого, если имперский зуд просто раздирает их насиженные места? А потому - во такой текст идет в заявлении дальше.

«Грубо игнорируя волю братских русского и украинского народов, власти Украины предприняли конкретные меры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Дело доходит до того, что русский язык попадает под полный запрет в ряде западных регионов Украины. Тем самым украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными».

И вдруг, вынырнув из своего имперского бреда - добавляют.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины».

(окончание следует)

ЛО
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Ну так все логично нефть по 40 Хуйло разговаривает , нефть по 80 не хочет говорить , да он вообще в рай собрался вместе с кацапами . Короче болезнь прогрессирует по полной программе . Хотя на самом деле кацапы везде куда суют свое рыло еще от туда не ушли как бы дорого им это не обходилось , по тому пока Мордор существует Донбасс нам не кто не вернет , как не вернут Приднестровье , Абхазию , Осетию , Карелию , Курилы и Восточную Пруссию.Сначала разваливается эта империя зла , потом возвращаются територии хозяевам .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер
 
 
 
 
 
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