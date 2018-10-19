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 Происшествия, Киевские новости
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 Станции киевского метро "Почайна", "Оболонь" и "Тараса Шевченко" закрыты из-за поломки поезда. ФОТОрепортаж

В Киеве утром остановили свою работу три станции метро: Почайна, Оболонь, имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на станции Оболонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции метро "Арсенальная" в Киеве с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет капремонт всех эскалаторов

Сотрудница станции объявляет в громкоговоритель, что это временно. Причины остановки объяснять отказываются. Некоторые пассажиры требуют вернуть им деньги, потраченные на жетон, но в кассе им отказывают.

В Телеграм-канале киевского метрополитена сообщают, что произошла поломка поезда по станции "Почайна".

Станции киевского метро Почайна, Оболонь и Тараса Шевченко закрыты из-за поломки поезда 01
Станции киевского метро Почайна, Оболонь и Тараса Шевченко закрыты из-за поломки поезда 02

Источник: https://censor.net.ua/n3092216
 
 
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це прорахунок - треба було ціну проїзду піднімати не до 8 грн,
а хоч до 80грн, краще до 800грн - тоді менше наватаження на метро буде -
ламатися не буде!!! до вітальки це треба донести !
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просто поломался на неудобном отрезке туннеля. решат
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за твой счет решат - проезд сделают 10 а ты плати и молчи
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а разве что то решает обычный люд? Повысят, будет все платить
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За то Педалик и его команда стали богаче. Возрадуемся.
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Пол-года Киев без горячей воды: нет виноватых. Подняли цены на проезд, а подвижной состав - в хламе: нет виноватых. 300 порывов труб за одну неделю: нет виноватых. Классно быть мером.
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это обычная поломка и здесь действительно нет виноватых. Не надо с одной темы на другую перескакивать, все разные.
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метро черная дыра - там повышай не повышай всеравно разваливается!!! Станції київського метро "Почайна", "Оболонь" і "Тараса Шевченка" закрито через несправність потяга - Цензор.НЕТ 8306
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтанции киевского метро "Почайна", "Оболонь" и "Тараса Шевченко" закрыты из-за поломки поезда. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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