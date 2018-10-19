 Станции киевского метро "Почайна", "Оболонь" и "Тараса Шевченко" закрыты из-за поломки поезда. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на станции Оболонь.

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Сотрудница станции объявляет в громкоговоритель, что это временно. Причины остановки объяснять отказываются. Некоторые пассажиры требуют вернуть им деньги, потраченные на жетон, но в кассе им отказывают.

В Телеграм-канале киевского метрополитена сообщают, что произошла поломка поезда по станции "Почайна".



