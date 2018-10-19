 Станции киевского метро "Почайна", "Оболонь" и "Тараса Шевченко" закрыты из-за поломки поезда. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на станции Оболонь.
Сотрудница станции объявляет в громкоговоритель, что это временно. Причины остановки объяснять отказываются. Некоторые пассажиры требуют вернуть им деньги, потраченные на жетон, но в кассе им отказывают.
В Телеграм-канале киевского метрополитена сообщают, что произошла поломка поезда по станции "Почайна".
а хоч до 80грн, краще до 800грн - тоді менше наватаження на метро буде -
ламатися не буде!!! до вітальки це треба донести !