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 Трагедия в Керчи: Печень, кишечник и мышцы пострадавших от взрыва нашпигованы инфицированными осколками бомбы, - глава Минздрава РФ

Пострадавшие во время нападения в Керченском политехническом колледже получили, в основном, ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Экономика", об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Российский министр заявила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения самодельным устройством, наполненным круглыми и квадратными металлическими элементами. По ее словам, весь ужас состоит в том, что осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.

Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим, в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.

Глава Минздрава РФ подчеркнула, что пострадавших с пулевыми ранениями нет. Она считает, что люди, в которых стреляли в упор, по всей видимости, погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как изготовить самодельное взрывное устройство": стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092214
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее всего козёл отпущения.
Он же идейный рашист. Его в два счёта завербовало фсб и взяло с собой на задание. При отходе грохнули дебила и свалили всё на него
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Керчь, расследование по горячим следам и свидетели - действовала группа убийц под прикрытием оккупантов.

https://enigma.ua/articles/kerchrassledovanie_po_goryachim_sledam_i_svideteli_deystvovala_gruppa_ubiyts_pod_prikrytiem_okkupantov?fbclid=IwAR2Hqd_y7_pR-bL4MoS_lcdYPHpxw3jOsAQ2AOH7Wm4klQUqCSL0hRStqsE
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Крым - это украинская территория, оккупированная рашкой.
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жахи розганяє ця міністерша, кацяпська -
"По ее словам, весь ужас состоит в том, что осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.
Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим, в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.Источник:https://censor.net.ua/n3092214"

міністерство "охорони" здоров"я - страхи розганяє!
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Равноценно объявлению на столбе.
Трагедия в Керчи: Печень, кишечник и мышцы пострадавших от взрыва нашпигованы инфицированными осколками бомбы, - глава Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 8654
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Читайте материал, смотрите видео в нем с показаниями очевидцев.
На столбах такого нет.
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А следователь кто?
Что можешь сказать о нем?
Нормальный пацан?
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Почитайте, посмотрите видео, сделайте выводы.
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Нет.... Почитать, конечно, можно...
Но кто писатель?
Судя по его нику, большой спец в kamikadze dead. Трагедія в Керчі: Печінка, кишечник і м'язи постраждалих від вибуху нашпиговані інфікованими осколками бомби, - очільниця МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 9019
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Не заморачивайтесь никами. Вы тоже читатель новостей еще тот!
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Скорее всего козёл отпущения.
Он же идейный рашист. Его в два счёта завербовало фсб и взяло с собой на задание. При отходе грохнули дебила и свалили всё на него
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Так очевидцы сказали что стреляли двое.Да и с видео с места событий слышно что выстрелы звучат явно чаще чем с ружья.Одним словом что бы там не говорили,но жизнь показывает одно-где русский мир там беда,руины,и кровь.
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для ГРУ там никакого навара. Скорее всего это росгвардия - хочет взять себе под крышу еще и охрану учебных заведений
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Гру специализируется по терактам за рубежом. Фсб этим занимается внутри страны.
Возможно они посмотрели карту на стене, а там Керчь - за рубежом. Тогда вероятней гру
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да скорей подставили, у кого какая версия по поводу надписи на футболке, на фото с камеры наблюдения есть, в библиотеке нет, кто что по этому поводу думает?
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Уходящие в тайге в побег зэки берут с собой молодую "хавку"...а в этом случае серьезные люди оставили уводящую в сторону от них, "куклу"...
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Крым - это украинская территория, оккупированная рашкой.
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не із рашкі, а з окупованого ними Криму.
рашисти продовжують вбиваюти на нашій землі
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проблеми не замовчують, проблеми вирішують.
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Новость с оккупированных территорий
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С каких пор оккупированные территории Украины стали рашкой?!!
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Кремль решил реанимировать еще один вариант запугивания уничтожением Украины: снова после ельцинских времен в СМИ вытащили «российских ученых» с проектами уничтожения или перенаправления русла Днепра как основной водной артерии Украины.

То есть, теперь Россия публично претендует не только на Азов и Керченский пролив, а также Крым вместе с шельфом, но и на Днепр - об этом пишет эксперт Алексей Голобуцкий на свои странице в Фейсбук.

Очередными подонками этот раз выступили российский историк и публицист Александр Широкорад и гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. В информационное пространство запущен тезис, что «у России есть все технические возможности для ответа на водную блокаду Крыма и перекрытие истоков реки Днепр и переброски ее в обход Украины.... Эта ситуация - прекрасный повод заставить Киев сесть за стол переговоров о статусе международной реки Днепр».

«Почему международной? Да потому, что Днепр, который у нас привыкли считать украинской рекой, имеет те же основания считаться русской рекой. 880 км Днепра течет по Украине, но 485 км - по России. Украине принадлежит менее половины территории водосбора Днепра. Около половины воды украинский Днепр получает с Верхнего Днепра и своих правых притоков, вытекающих с территории России. В 1936 году Политбюро приняло проект создания сети «Верховных водохранилищ», названных так, поскольку они находились в верховьях Днепра, Оки и Дона. Были начаты работы, но им помешала война.

Во что это обойдется? Конечно, необходимы точные расчеты, но, как представляется, в любом случае сумма будет на порядок меньше того, что вложено в водоснабжения Крыма в 2014-2018 годах и строительство Крымского моста. А вот для Киева последствия поворота реки будут просто катастрофическими. В политическом и экономическом плане, понятно».

Конечно, это типичный вброс ФСБ. Однако стоит помнить, что мы имеем дело с Россией. Их, в принципе, мало что может остановить в подобных инициативах. И осушить, и перенаправить, и отравить реку вполне могут. Главное, что хотят и считают возможным и не видят препятствий.

Но даже после выступлений с вот такими страшными и аморальными инициативами лаптевые вандалы искренне возмущены - как это кто-то может требовать полного демонтажа РФ как таковой?! За что?! https://zik.ua/ru/news/2018/10/19/bred_rossyyskyh_uchenih_v_rf_prydumaly_perenapravyt_ruslo_dnepra_v_obhod_1429761
Після цього мене цікавить теракт у Криму і нехай там буде ще багато разів подібне.
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«у России есть все технические возможности для ответа на водную блокаду Крыма и перекрытие истоков реки Днепр и переброски ее в обход Украины....

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Трагедія в Керчі: Печінка, кишечник і м'язи постраждалих від вибуху нашпиговані інфікованими осколками бомби, - очільниця МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 7732

Єта пять.Здохнути ж від сміху можна.
Дайте хтось долболобу гідролуху посилання в Вікі на статтю "Водорозділ" і "Площа водозбору". Це здається у 4 класі на Природознавстві вчать дітки. Ну на темі Кругообіг води у природі. Нє він, понятно, акадємік, йому не обов'язково такі речі знати...
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Ми кацапам Чорне море перекриемо.Що тоді? Трагедія в Керчі: Печінка, кишечник і м'язи постраждалих від вибуху нашпиговані інфікованими осколками бомби, - очільниця МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 8394
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дайте отгадаю, ето написал автор теории "Древние Укры выкопали Чёрное море, что бы мыться и стирать"?
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Рашисты учат вайнушкам малолеток и подростков, которые ещё не понимают к чему это может привести. А озарт это как наркомания - идут на все за ради этого. Вот и результат привлечения к оружию и неучению последствиям
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Малолетки и подростки и сами прекрасно учатся. В Штатах иногда в школах бойни происходят, их там тоже путин натаскивал?
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Нагнетание продолжается. Ждем еще такого подобного или сразу закрывают "фаерволом" эрэфию.
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У вас мозги нашпигованы дерьмом Х@йла, и что?
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Ай-яй-яй ! Каплан теж атравлєнай пулєй в Лєніна стріляла )))
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Ну, раз с "украинской ДРГ" не срослось, на сцену выходят американцы:
Трагедия в Керчи - это результат глобализации, включая социальные сети. Все началось с трагических событий в американских школах, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Переведу на нормальный язык : врачей в Керчи нет , только санитары, которые умеют только удалять органы и конечности!
Умереть на Раисе девиз этих коновален!
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Попробуйте вместо зеленки использовать йод, а еще лучше обраться к профессионалам
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дык... большинство текстов на новостных сайтах написано именно так
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понятно. печень, почки, сердце. у молодых ребят.

"поздравляю" крысчан! ваших детей начали разбирать на органы.
ну а вы дальше ждите камней с неба.
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московская хунта, окупировавшая украинский Крым начала разбирать крымских детей на органы!
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что пострадавших с пулевыми ранениями нет... - выживших свидетелей стрелка(ков) нет. Уже интереснее.Источник: https://censor.net.ua/n3092214
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Выжившие свидетели стрелков дают полным ходом интервью, но удобнее их не слышать.
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Якщо осколок проникає у внутрішні органи, він по дорозі розриває одежу і шкіру, на яких завжди є мікроорганізми у великих кількостях. Скворцовій по ходу треба ще раз в медичний поступати, щоб таку ахінею не нести.
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а в товстому кишечнику в нормі мікроорганізмів і так вагон )
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русский кишечник первозданно чист!)))
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Сотню таких Росляковых - и можно освободить Крым.
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А чем осколки инфицированы, сказом? Трагедія в Керчі: Печінка, кишечник і м'язи постраждалих від вибуху нашпиговані інфікованими осколками бомби, - очільниця МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 2643 Теперь получается те кто выжил привратятся в зомби. Хотя почему превратятся, судя по министру. там и так все зомби.
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О как. Шо ж это за замкнутый такой 22 летний рембо-гений-биолог-врывотехник-спецназовец-электронщик-богач ?
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Отец Влада Рослякова рассказывает о сыне
https://www.youtube.com/watch?v=4YRAjC9q3zQ

отец его православный верующий
русский мир жестокий и дебильный
страшно иметь такого отца
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в Керчи: Печень, кишечник и мышцы пострадавших от взрыва нашпигованы инфицированными осколками бомбы, - глава Минздрава РФ
 
 
 
 
 
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