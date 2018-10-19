 Трагедия в Керчи: Печень, кишечник и мышцы пострадавших от взрыва нашпигованы инфицированными осколками бомбы, - глава Минздрава РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Экономика", об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Российский министр заявила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения самодельным устройством, наполненным круглыми и квадратными металлическими элементами. По ее словам, весь ужас состоит в том, что осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.
Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим, в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.
Глава Минздрава РФ подчеркнула, что пострадавших с пулевыми ранениями нет. Она считает, что люди, в которых стреляли в упор, по всей видимости, погибли.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
"По ее словам, весь ужас состоит в том, что осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.
Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим, в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.Источник:https://censor.net.ua/n3092214"
міністерство "охорони" здоров"я - страхи розганяє!
https://enigma.ua/articles/kerchrassledovanie_po_goryachim_sledam_i_svideteli_deystvovala_gruppa_ubiyts_pod_prikrytiem_okkupantov?fbclid=IwAR2Hqd_y7_pR-bL4MoS_lcdYPHpxw3jOsAQ2AOH7Wm4klQUqCSL0hRStqsE
На столбах такого нет.
Что можешь сказать о нем?
Нормальный пацан?
Но кто писатель?
Судя по его нику, большой спец в kamikadze dead.
Он же идейный рашист. Его в два счёта завербовало фсб и взяло с собой на задание. При отходе грохнули дебила и свалили всё на него
Возможно они посмотрели карту на стене, а там Керчь - за рубежом. Тогда вероятней гру
рашисти продовжують вбиваюти на нашій землі
То есть, теперь Россия публично претендует не только на Азов и Керченский пролив, а также Крым вместе с шельфом, но и на Днепр - об этом пишет эксперт Алексей Голобуцкий на свои странице в Фейсбук.
Очередными подонками этот раз выступили российский историк и публицист Александр Широкорад и гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. В информационное пространство запущен тезис, что «у России есть все технические возможности для ответа на водную блокаду Крыма и перекрытие истоков реки Днепр и переброски ее в обход Украины.... Эта ситуация - прекрасный повод заставить Киев сесть за стол переговоров о статусе международной реки Днепр».
«Почему международной? Да потому, что Днепр, который у нас привыкли считать украинской рекой, имеет те же основания считаться русской рекой. 880 км Днепра течет по Украине, но 485 км - по России. Украине принадлежит менее половины территории водосбора Днепра. Около половины воды украинский Днепр получает с Верхнего Днепра и своих правых притоков, вытекающих с территории России. В 1936 году Политбюро приняло проект создания сети «Верховных водохранилищ», названных так, поскольку они находились в верховьях Днепра, Оки и Дона. Были начаты работы, но им помешала война.
Во что это обойдется? Конечно, необходимы точные расчеты, но, как представляется, в любом случае сумма будет на порядок меньше того, что вложено в водоснабжения Крыма в 2014-2018 годах и строительство Крымского моста. А вот для Киева последствия поворота реки будут просто катастрофическими. В политическом и экономическом плане, понятно».
Конечно, это типичный вброс ФСБ. Однако стоит помнить, что мы имеем дело с Россией. Их, в принципе, мало что может остановить в подобных инициативах. И осушить, и перенаправить, и отравить реку вполне могут. Главное, что хотят и считают возможным и не видят препятствий.
Но даже после выступлений с вот такими страшными и аморальными инициативами лаптевые вандалы искренне возмущены - как это кто-то может требовать полного демонтажа РФ как таковой?! За что?! https://zik.ua/ru/news/2018/10/19/bred_rossyyskyh_uchenih_v_rf_prydumaly_perenapravyt_ruslo_dnepra_v_obhod_1429761
Після цього мене цікавить теракт у Криму і нехай там буде ще багато разів подібне.
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Єта пять.Здохнути ж від сміху можна.
Дайте хтось долболобу гідролуху посилання в Вікі на статтю "Водорозділ" і "Площа водозбору". Це здається у 4 класі на Природознавстві вчать дітки. Ну на темі Кругообіг води у природі. Нє він, понятно, акадємік, йому не обов'язково такі речі знати...
Трагедия в Керчи - это результат глобализации, включая социальные сети. Все началось с трагических событий в американских школах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Умереть на Раисе девиз этих коновален!
"поздравляю" крысчан! ваших детей начали разбирать на органы.
ну а вы дальше ждите камней с неба.
https://www.youtube.com/watch?v=4YRAjC9q3zQ
отец его православный верующий
русский мир жестокий и дебильный
страшно иметь такого отца