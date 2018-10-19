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 Германия планирует включить Украину, Беларусь и еще 12 стран в список безопасных государств

Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в пятницу, 19 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг (Linda Teuteberg).

Мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке.

Правительство ФРГ планирует расширить список стран этой категории. В июле было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузии. Теперь его планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдова, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

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Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее пяти процентов. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется на протяжении ряда лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3092208
 
   
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А почему не опасных, раз их высылают?
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ВЫСЫРАЮТ ТАКИХ КАК ЛНР И ДНР ОНИ НИ ТУТ НЕ ТАМ НАХЕР НЕ НАДО
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Германия как союзник Путина представляет опасность для Украины/То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014/Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. /"Нам не нужны дебаты по Крыму", - глава МИД Германии Габриэль
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я уже писала, но с точки зрения туризма, что Украина является НЕ опасной страной, кроме частей, где обитают орки...Тут один писал вчера, что является беженцем-торговцем на стареньком бусике. Врал, конечно, исходя с этой статьи.
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