 Германия планирует включить Украину, Беларусь и еще 12 стран в список безопасных государств

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в пятницу, 19 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг (Linda Teuteberg).

Мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке.

Правительство ФРГ планирует расширить список стран этой категории. В июле было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузии. Теперь его планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдова, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

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Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее пяти процентов. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется на протяжении ряда лет.