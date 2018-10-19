 Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.
После этого, согласно повестке дня, предполагается рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".
Кроме того, депутаты должны принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".
зелень раздавать будут,не ???
А вот это очень важный вопрос:
"Кроме того, депутаты должны принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 (????) году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых", своевременно так.
Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот! (с)
это клевета...