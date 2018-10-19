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 Политика Украины
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 Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Заседание Верховной Рады в пятницу начнется с часа вопросов к правительству, депутаты также планируют рассмотреть законопроект о гарантиях повышения спортивного мастерства молодежи.

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

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После этого, согласно повестке дня, предполагается рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Кроме того, депутаты должны принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Источник: https://censor.net.ua/n3092205
 
 
 Топ комментарии
 
на сегодня это самый важный вопрос ...
зелень раздавать будут,не ??? Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи - Цензор.НЕТ 1928
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Это вместо нового закона о выборах.....
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Значки ГТО? неа, блеадь, все проблемі в государстве решили, Такими темпами как сейчас, так тут через пару лет и спортивное мастерство повішать то некому будет.
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на сегодня это самый важный вопрос ...
зелень раздавать будут,не ??? Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи - Цензор.НЕТ 1928
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В пятницу, когда никто не ходит на заседания?
А вот это очень важный вопрос:
"Кроме того, депутаты должны принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 (????) году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых", своевременно так.
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Самый актуальный и не терпящий отлагательства вопрос..... Клоуны...
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кто-то опять хочет настроить площадок по цене стадионов за счёт бюджета...
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Это вместо нового закона о выборах.....
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И закона об отмене депутатской неприкосновенности
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Значки ГТО? неа, блеадь, все проблемі в государстве решили, Такими темпами как сейчас, так тут через пару лет и спортивное мастерство повішать то некому будет.
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шо это за спортивное мастерство???)))
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Дать указание, чтоб бегали быстрее, а прыгали дальше...
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А що так негайно? Наші "молоді політичні спортсмени" готуються до маратону напевно по близьким і далекім країнам. Ім би більше підійшов декатлон (десятиборство).
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Забота у нас простая,
Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот! (с)
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ЦЕНЗОРе, хто такий Кабмін якого будуть заслуховувати?
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Слышал, что посещаемость зРады на уровне 8%... Поправьте если
это клевета...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи
 
 
 
 
 
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