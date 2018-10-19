 По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"В это время в помещении находились сын М. Максаковой и няня. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили до Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.
В настоящее время по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины (Самоуправство). Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взят на контроль.
Напомним, Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.
а тепер тільки 9-х) затримали, інші, з ксивами) були?!
добре шо 9 пацанів змогли зламати!
і хто там платив, і скільки - це питання!
Они пришли с документами на эту квартиру по поручению нового "собственника".
Вопросы могут быть только к тем, кто эти доументы сфальсифицировал и выдал.
Уже несколько лет почти в каждом городе орудуют подобные банды. Туда входят частные нотариусы, регистраторы, мусора (эти "мужчины" это скорее всего они). Ну и конечно же всё это крышуется прокурорами.
Обычно они воруют квартиры в которых никто не живёт. Бывают проколы типа этого. Но это приведет лишь к тому, что прокурор получит долю больше чем обычно
И вот уже несколько дней только ленивый не обсуждает дурацкое положение, в которое попала певица. В социальных сетях ведутся споры откуда взялась эта злополучная квартира, и что же представляет из себя ее новый муж Далхат Халаев. Отметим, что дискутирующие единодушны в одном - оперная дива попала в руки альфонса.
холуям Х#йладепутатам (на бывших похоже не распространяется)
могут любого так же!!!
Не верю, я этой Максаковой, что она беженка, несчастная. денег нет и т.д.
в посте ни слова о праве собственности или аренды.