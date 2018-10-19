 По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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"В это время в помещении находились сын М. Максаковой и няня. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили до Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины (Самоуправство). Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взят на контроль.

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Напомним, Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.