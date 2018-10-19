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Все про:захват (689) квартира (387) Вороненков (195) Максакова (20)

 По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура

В четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав дверь проникли в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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"В это время в помещении находились сын М. Максаковой и няня. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили до Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины (Самоуправство). Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взят на контроль.

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Напомним,  Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3092204
 
   
 Топ комментарии
 
у них скорее всего на руках ухвала якогось суду .Потужна судебна рехформа в действии
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Она же свидетель по делу убийства мужа а дело ещё не закрыто, она сама говорила, что ей была предоставлена охрана (раньше).
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А за что их наказывать?
Они пришли с документами на эту квартиру по поручению нового "собственника".
Вопросы могут быть только к тем, кто эти доументы сфальсифицировал и выдал.
Уже несколько лет почти в каждом городе орудуют подобные банды. Туда входят частные нотариусы, регистраторы, мусора (эти "мужчины" это скорее всего они). Ну и конечно же всё это крышуется прокурорами.
Обычно они воруют квартиры в которых никто не живёт. Бывают проколы типа этого. Но это приведет лишь к тому, что прокурор получит долю больше чем обычно
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Она же свидетель по делу убийства мужа а дело ещё не закрыто, она сама говорила, что ей была предоставлена охрана (раньше).
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Так уточните: охрану выделяли ей или её квартире? Кто из них свидетель убийства?
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да, охрану предоставили квартире, а няня свидетель.
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Ну теперь всё встало на свои места. Наверно эта няня большой человек, раз ей охрану предоставляют, в следствии убийства её жены .
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Посмотрите на Марикуцу и вы увидите как должен выглядеть настоящий малдаванин.
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З якого бодуна вона є свідком?Ця невтішна вдова через пару місяів вийшла заміж за нового дурника. Правда, дурепою виявилась вона, так як новий чоловік продав квартиру, яку вона йому подарувала. А в Києві в неї квартири не має. Проживає в квартирі колошнього співробітника СВР РФ. При цьому заявляє,що цю квартру їй обіцяли подарувати, обміняти та ні. Тоб то -то не її квартира.
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раніше була новина, що 15 пацанів)) було,
а тепер тільки 9-х) затримали, інші, з ксивами) були?!
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9- вскрывали дверь, а 6 "случайные прохожие" По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7880
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121%))) хата в оренді 8000 зелених - двері теж не китайські)))
добре шо 9 пацанів змогли зламати! За фактом захоплення житла Максакової розпочато кримінальне провадження, затримано 9 осіб, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3028
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вот так вот простой бывший депутата государственной думы бывшей территории рф, беглый, без источников доходов, спокойно платит по 8 штук в месяц за квартиру, а кто-то до сих пор едет убивать украинцев, а так же сирийцев с практически 100% гарантией путевки в ад за 500 -1000 в лучшем случае. (или к той же Керчи - 2 месяца аренды = 1 человек и молчание родственников в тряпочку)
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і шо, там його, начебто), вбили, а це його жінка - оперна співунья)))
і хто там платив, і скільки - це питання!
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Як і всіх громадян та гостів України. Не більше.
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А что это конкретно за мужчины? Может стоит к ним домой съездить, порядок навести?
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Да, что вы, им выдадут по пледу и будут скорые вызывать, потом оправдают за хулиганку.
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А за что их наказывать?
Они пришли с документами на эту квартиру по поручению нового "собственника".
Вопросы могут быть только к тем, кто эти доументы сфальсифицировал и выдал.
Уже несколько лет почти в каждом городе орудуют подобные банды. Туда входят частные нотариусы, регистраторы, мусора (эти "мужчины" это скорее всего они). Ну и конечно же всё это крышуется прокурорами.
Обычно они воруют квартиры в которых никто не живёт. Бывают проколы типа этого. Но это приведет лишь к тому, что прокурор получит долю больше чем обычно
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И шо эти 9 человек посадят? Взлом двери - жто уголовка? А кто им заплатил " за посадят" они уже сказали?
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у них скорее всего на руках ухвала якогось суду .Потужна судебна рехформа в действии
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Интресно про эту ухвалу услышать от Авакова
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Це не її квартира. Вона належить другу Вороненкова, колишньому співробітнику СВР РФ. Власник хоче її виселити. А вдова вийшла давно заміж і сидить за кордоном.
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Напомним, что недавно стало известно, что 12 июля 2018 года Мария Максакова стала женой некого Далхата Халаева. Счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок - апартаменты в центре Москвы площадью 260 квадратных метров. Вскоре Мария пожалела о содеянном. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Оперная дива обиделась и подала на любимого в суд. Теперь она требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной.

И вот уже несколько дней только ленивый не обсуждает дурацкое положение, в которое попала певица. В социальных сетях ведутся споры откуда взялась эта злополучная квартира, и что же представляет из себя ее новый муж Далхат Халаев. Отметим, что дискутирующие единодушны в одном - оперная дива попала в руки альфонса.
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Господи, это какой же нужно быть набитой дурой.
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Владелец нанял людей, чтобы выселить ее
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там можно всю оболоньку и троешку выселить!!!
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Знову УРА поЦтріоти-дуроЛоми засвітились?? Кого представляють ?? Звідки фінансуються?? Які претензії до Максакової?? На якій підставі?? Тут я на боці Авакова і наЦполіції!! По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2461
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На "бумаге" это не ее квартира, а какого-то московского мента. Она по усной договоренности переписала на того мента свою квартиру в россии, за это тот мент должен был переписать на нее (а скорее всего на ее мужа) квартиру в Киеве. Но мужа как раз убили и квартиру не переписали.
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верить, московским, еще и ментам ... наверное можно только кремлевским холуям Х#йла депутатам (на бывших похоже не распространяется)
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Це все з її слів. Фактично невтішна вдова знову невдало вийшла заміж, чоловік виявився альфонсом (патріотом по-нашому), кинув Максакову на гроші і квартиру в Москві.
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Потом окажется , что это были менты.....
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в рамках оккупантского сотрудничества
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Квартира то не её по закону, с её же слов. В общем читать договор обмена нужно и не делать спешных выводов. Вот и все.
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Не люблю Максакову, но это капец. Гондурас какой-то.
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ото если максаковых взламывают
могут любого так же!!! За фактом захоплення житла Максакової розпочато кримінальне провадження, затримано 9 осіб, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8284
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Мутно так все, дыма без огня не бывает, знаю, что у нас силовой захват имущества не новость, но обычно это все происходит на фоне выбивания долгов, или афер. Если квартира "чистая", то 99.9% что таких ситуаций не будет.
Не верю, я этой Максаковой, что она беженка, несчастная. денег нет и т.д.
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бабла там немало - чтото с пукинскими не поделила!!!
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Максаковой с короткой стрижкой лучше было,вот отрастила волосы и сразу квартиру забирают).
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Почему вы нас так не любите, есть же другие русские? - Мы просто не любим русских, а разбираться в сортах говна нет времени и желания.
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Тот, кто питается соевыми пирожками с экскрементами РОШЕНа, врет, что не разбирается в сортах говна. За фактом захоплення житла Максакової розпочато кримінальне провадження, затримано 9 осіб, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9742
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так а квартира её или нет?
в посте ни слова о праве собственности или аренды.
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САМОПРАВСТВО !? ФУ... МУСОРА КОРРУПЦИОННЫЕ !!! ШОБ ВАШИ ДЕТИ ЗДОХЛИ !!!
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Последнее время Украину просто охватила волна рейдерства и захватов имущества, прямо как с приходом Януковича. Порохоботы, хватит сыпать песок в глаза, уже клейма негде ставить на Потужном!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, задержано 9 человек, - прокуратура
 
 
 
 
 
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