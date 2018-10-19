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 Теракт в Керчи: усиленные меры по охране админграницы с оккупированным Крымом будут продолжаться, провокаций пока не зафиксировано, - Слободян

После теракта, который произошел в Керчи 17 октября, провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице с временно оккупированным Крымом не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил Олег Слободян, помощник главы ГПСУ.

"Сразу после того, как стало известно, что произошло в Керчи было принято решение об усилении охраны админграницы с временно оккупированным Крымом, в первую очередь это было связано с тем, что была высокая вероятность того, что РФ попытается переложить ответственность на воображаемых украинских диверсантов… На данный момент мероприятия продолжаются. К счастью, за этот период провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице с временно оккупированным Крымом не зафиксировано", - рассказал Слободян.

Также в ГПСУ отметили, что ведомство продолжает отслеживать то, что происходит на оккупированном полуострове.

"На данный момент градус напряжения еще не снят, еще есть возможность использования этой информации российскими СМИ, спецслужбами для каких-то провокационных действий. Поэтому несколько дней эти мероприятия еще будут продолжаться", - добавил Слободян.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092203
 
 
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1. путин видит истоки керченской трагедии в глoбализации и вредных соцсетях

2. В фсб заявили, что весь интернет должен перейти под контроль спецслужб: "это очевидно"........................................................................................................

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Взрыв в колледже г. Керчи был сделан,чтобы не допустить НАТО ские корабли через Керченский пролив для военных учений ,которые проводит Украина,ну и как учение ФСБ Теракт в Керчи: усиленные меры по охране админграницы с оккупированным Крымом будут продолжаться, провокаций пока не зафиксировано, - Слободян - Цензор.НЕТ 6701
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нафіга на Крим аж три КПП на алмінкордоні., увесь перекоп менше 100 км,' та стоять кпп на усіх тьох дорогах на Крим. Одного вистачило і гроші можна у бюджет заощадити. Взагалі Україна багата країна, наприклад у Харкові вдень температура +24 град, а вже три дні в усіх лікарні та дитячі садки та частуну житлових будинків почали подавати опалення. Питання нафіга опалювати повітря з бюджету?
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Удивляет, почему только после взрыва решили усилить меры безопасности на границе с агрессором с которым идёт война.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеракт в Керчи: усиленные меры по охране админграницы с оккупированным Крымом будут продолжаться, провокаций пока не зафиксировано, - Слободян
 
 
 
 
 
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