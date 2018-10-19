EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  788  13
Материалы по теме:
Все про:суд (21421) Янукович (30359) Ромалийская Ирина (374)

 Адвокаты Януковича не явились в суд: поехали к клиенту в Москву

19 октября Оболонский райсуд Киева должен был продолжить рассмотрение по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. Адвокаты экс-президента Александр Горошинский и Александр Байдык не явились в 9 утра на заседание суда. В суд они прислали письма, в которых указали, что уехали в Москву.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте: Суд над Януковичем: адвокат Байдык не пришел, Горошинский дебатную речь не закончил. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

"Они написали, что их вызвал клиент для согласования правовой позиции в Москву", - сообщил председательствующий в деле судья Владислав Девятко.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что суд должен обратиться в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. "Это неуважение к суду, ведь эти даты заранее согласованы были!" - заявил прокурор Кравченко.

Судья Девятко объявил перерыв, следующее заседание намечено на 9 утра 22 октября.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, туттут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3092202
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
може до Ізраїля) треба було звернутися про янука)), чи він вже єврей?! Адвокаты Януковича не явились в суд: поехали к клиенту в Москву - Цензор.НЕТ 3000
 показать весь комментарий
 
Нехай не брешуть, він в Ростові. Тут всі про це знають.
 показать весь комментарий
 
Планомірна відтяжка судової тяганини. Чим довше будуть тягнути, тим товстіше буде їх гаманець.
 показать весь комментарий
 
 
С таким судом клиент может приговора не дождаться.Может столько не прожить сколько его намерены судить.
 показать весь комментарий
 
Постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза... АСТАНАВИТЕСЬ!
 показать весь комментарий
 
Затягують...КОНФІСКАЦІЮ...Сам суд працює проти держави...
 показать весь комментарий
 
 
что за законы.... выбрыки этих адвокатов уже достали.... назначить гос... а если не явился без ув. причины гнать в шею и не привлекать больше на судебные заседания пусть теорию читает гражданам
 показать весь комментарий
 
 
За таке потрібно позбавляти правв займатись адв.діяльністю
 показать весь комментарий
 
 
В нормальному, не ригопецинському, суді суддя не роздумуючи припаяв би цим гівноадвокатам діб 15 арешту та такий штраф, що вони б повіки забули про те, що можна пропускати засідання суду.
 показать весь комментарий
 
С нетерпением жду, когда эти адвокаты Януковича не появятся в суде: поехали к клиенту в Москву, на кладбище.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокаты Януковича не явились в суд: поехали к клиенту в Москву
 
 
 
 
 
 вверх