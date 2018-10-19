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Все про:квартира (387) Киев (16628) рейдерство (771) Максакова (20) Панаитов Денис (1)

 Няня сообщила, что в моей квартире в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова

18 октября неизвестные люди взломали дверь в квартиру оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой в Киеве и требуют освободить помещение.

В киевскую квартиру, где живет оперная певица и вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова, ворвались неизвестные люди. В комментарии изданию "ГОРДОН" певица сообщила, что сейчас в заблокированной квартире находятся ее сын с няней, передает Цензор.НЕТ.

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартире, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию", – заявила певица.

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Она подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова.

"Сегодня произошла развязка отвратительной истории с квартирой. Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Это скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса [Вороненкова]. Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно $8 тыс. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства", – рассказала Максакова.

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По ее словам, данная квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны.

"Украинское следствие в отношении Панаитова возбудило уголовное дело по статье "мошенничество". Панаитов на допросы не является, скрывается от правоохранительных органов Украины на территории РФ. Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню", – сообщила певица.

Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3092201
 
 
 Топ комментарии
 
Я фигею. В Украине под носом у Авакова орудуют криминальные кацапы. Не говоря уже о покупке ими квартир в Украине.
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и имя ему - БАРДАК

под предводительством кондитера, мусорапрокурорскосудейские занимаются чем угодно, кроме соблюдения законов Украины.
а если надо, то и законы эти трактуют по-своему.
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Анархия...
началась с начала 90-х, когда ментов сделали нищими, по 4-5 месяцев не платили э/п и те начали "зарабатывать" сами.. Верней заставляло руководство... Сначала на бензин, канцелярию, а потом себе в карман..А потом адвокатишки еще и изменили УК,УПК И Админ.кодекс под бандитов, чтобы нельзя было посадить..
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да, не при кондитере это началось.

никто не хочет это изменить, переломать.
даже желания не проявляет, только слова.
в терпилах то, в основном, народ простой, а чем мусора и тд хуже ахметовых и тд.
народ обобрать - для них святое
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Я фигею. В Украине под носом у Авакова орудуют криминальные кацапы. Не говоря уже о покупке ими квартир в Украине.
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Так все-таки Вороненкова убили ФСБ-ки за его позицию в отношении Украины или все-таки причина - криминальные разборки из-за Киевской квартиры? А как же главный заказчик, бывший муж Тюрин? Он не при делах что ли?
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Вопрос не по адресу . Это к Авакову 😀😀😀
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может не под носом у Авакова, а вместе с Аваковым
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Вдова вже заміж вийшла і розлучилась...
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Таке щось писали..
Чула частину її інтерв'ю, якось теж так зрозуміла.
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Напомним, что недавно стало известно, что 12 июля 2018 года Мария Максакова стала женой некого Далхата Халаева. Счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок - апартаменты в центре Москвы площадью 260 квадратных метров. Вскоре Мария пожалела о содеянном. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Оперная дива обиделась и подала на любимого в суд. Теперь она требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной.

И вот уже несколько дней только ленивый не обсуждает дурацкое положение, в которое попала певица. В социальных сетях ведутся споры откуда взялась эта злополучная квартира, и что же представляет из себя ее новый муж Далхат Халаев. Отметим, что дискутирующие единодушны в одном - оперная дива попала в руки альфонса.
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так квартиру на Максакову не переоформили?
тоді це пацани того мента!
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Надо все делать по закону (даже если не хочется платить налоги) и нельзя заключать устные (а также письменные) соглашения с жульем. И пой себе на здоровье...
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Шо же жто за квартира за 8 тысяч долларов? Сегодня в центре нормальные квартиры по 150 метров- 1000-2000 долларов.
А та квартира из золота ?
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Пане , то лиш аренда обходилась в 8000 зелених , зі слів потерпілої...
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В москве , а не в Киеве. Как вы статьи читаете.?
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Вот тебе цены на аренду в Киеве

ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Для большой семьи, которая решила переехать в Киев лучший вариант - трешка. Самая экономная цена стартует от 6 000 гривен. Но такая жилплощадь будет со старой мебелью и даже без/с минимальным набором бытовой техники. Средняя цена трехкомнатной квартиры 8 000 - 10 000 гривен. Самое дорогое жилье стартует от 25 000 долларов. Например, в новом ЖК «Квартет». В квартире есть кухня-студия, спальня, кабинет или детская. Санузел раздельный, есть балкон. В объявление отмечают, что это первая сдача. Похожая трешка и с такой же ценой сдается на улице Павловская. Там сделан дизайнерский ремонт. Она также укомплектована мебелью и современной техникой.
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Я - киевлянка . Центр города. Строитель и с недвижимостью общаюсь. И скажу вам, чтобы сдать в центре Киеве квартиру за 8000у е - это надо найти идиота.
Конечно есть экземпляры, которые денег не считают - но их меньше чем предложений на рынке
Реальная цена 2000
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Ты знаешь значение выражения - гламурное кисо? Набери в гугле и почитай. Как раз Максакова и есть это кисО.
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Плохо что Петр раздает гражданство Украины. Вот мы работаем в ЕС и чихнуть боимся- сразу попадем в полицию на карандаш - например штраф ща ПДД .
А украинское гражданство власть не ценит . Надо как в ЕС - 5 лет ВНЖ , потом 5 лет ПМЖ . И только потом сдача языка и истории и гражданство
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Неужели ? А как же беженцы от которых вся Европа стонет?
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Беженцы - это дурь Меркель .
Ездила в Грац( Австрия) . Приехала злая. В сквере сидят целый день эти сирийские беженцы на лавочках , молодые пацаны спортом занимаются. Короче все они похожи по поведению на кавказцев . А рядом украинцы тротуарную плитку стелят
И беженцам- бесплатно телефонная связь, медицина и еще дотации. А наши хлопцы Как негры
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Рулит, как всегда, бабло. А люди, готовые за бабло на что угодно, всегда найдутся.
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Детский сад
С начала едим твое, а потом каждый свое
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а у наших знакомы квартиру вынесли - требую новость на цензоре!....)
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А какие новости должны быть на цензоре? И вообще тебя никто не заставляет читать.
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Няня сообщила, что в мою квартиру в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова - Цензор.НЕТ 2943а как "приглашали, защищали".
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точно, то патрашенка квартиру выпотрошил!..... Няня сообщила, что в мою квартиру в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова - Цензор.НЕТ 2350
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Няня ей сообщила...
Старая коммунистка жить не может без прислуги, или как там у Швондера? - социал-прислужницы...
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Тут вы не правы. Не все дети могут ходить в садик по здоровью
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Не уверен, что у вас есть какие-нибудь достоверные сведения на этот счет, впрочем, у меня тоже нет. Но, косвенно, даже ваш пост ниже подтверждает любовь к непомерной роскоши этой дамочки, а какая же роскошь без прислуги?
Роскошь, конечно, не порок (в разумных рамках), но если речь идет о коммунистке....
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Няня - это не роскошь. В Европе студенты подрабатывают- сидят с детьми .вот в Австрии закон- детям до 10 лет нельзя быть без взрослого даже дома. Так что австрийские студенты могут подзаработать на конфеты
И в Канаде сидят с детьми
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SK Sophia-Maria Duglass
8 тысяч евро за аренду квартиры - ОНА ,ШО СОВСЕМ БОЛЬНАЯ?
Разве в этом вашем посте не усматривается намек на непомерную тягу к роскоши?
Ну и в Украине - няня пока роскошь. Если няней Максакова называет не прислугу, а действительно сидящую с ребенком.
С младых ногтей ненавижу коммунистов за абсолютную лживость во всех вопросах и полнейшую грязь и кровь в методах решения насущных дел. Потому и не упускаю случая поймать на лжи коммунистку Максакову.
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По поводу няни. Надо ориентироваться на развитые страны. На их законы и правила жизни.
Вы , мужчина . И вам непонятно, что женщинам тяжело с детьми. Для жтого и существуют няни .
НУ А МУЖ ДОЛЖЕН ЗАРАБАТЫВАТЬ . ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ - РАЗ СУМЕЛ ДЕТЕЙ НАСТРУГАТЬ
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8 тысяч евро за аренду квартиры - ОНА ,ШО СОВСЕМ БОЛЬНАЯ?
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ну они ж не в савецких скворечникаж живут)))
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а чого больная...богатая.Красиво жить не запретишь.. михо за 6 тыс.дол. снимал.
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Цены в Киеве в нормальных квартирах с нормальными соседями ( высота потолков 3,2 -3,5 ) метраж 150-200 м - 1000-2000 у е

Иностранцы , например, дороже не снимают .
Остаются только идиоты из совка за такие гроши снимать
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иностранцы - "нищеброды" .. - у неё рузькая душа !
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Никому не давайте ключи от квартиры.
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а шо ещё можно ждать от мусора..мусор он везде мусор..
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Эта Максакова путается с уголовниками и мутными аферистами вроде покойного Вороненкова, отсюда и сопровождающие ее жизнь скандалы. Ее отличает от ей подобных только то, что она в опере поёт, а не в кабаке, на корпоративах, и проч. Так что ничего удивительного не случилось - это образ жизни таких людей.
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зато Петр сразу гражданство дал. А теперь у всех гемаррой
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Кацап кинул кацапа, грохнул и еще прислал бойцов в Киев, вдову вишвиривать.
Зачет, скоро кацапы будут у наших ментов документы на вокзале проверять Няня сообщила, что в мою квартиру в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова - Цензор.НЕТ 6197
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Виломили двері, вдерлися в житло невідомі, де вони можуть в взятися в столиці де сидить Аваков, папаїка, Матіос і тисячі правоохоронців?!!
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Её муж убежал в Украину потому что из любой другой страны его могли выдать. А почему она остается в Украине непонятно.
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Во всей этой истории меня возмущает только то,что у росийских мусоров собственные,и не абы шо,квартиры в Киеве.
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"скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области ... дал нам ключи от своей киевской квартиры" - и много такого говна в Киеве под носом СБУ пригрелось?
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А что СБУ .? Что оно может сделать ,если законы такие .. Частная собственность , панимаешьли , неприкосновенна ,, в любой стране мира .

За Бен Ладеном например , до сих пор числится жильё в Лондоне и в Калифорнии . Няня повідомила, що в мою квартиру в Києві зламали двері: 15 осіб стоять у коридорі і вимагають збирати речі, - Максакова - Цензор.НЕТ 2392 .
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Наші мусора продажні тупо виконали замовлення московського мерзотника.
Але все, що робиться, робиться до кращого. Мабуть пані мала залишитись просто неба, щоб їй прийшла якась інша якість
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНяня сообщила, что в моей квартире в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова
 
 
 
 
 
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