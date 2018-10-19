 Няня сообщила, что в моей квартире в Киеве взломали дверь: 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи, - Максакова

В киевскую квартиру, где живет оперная певица и вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова, ворвались неизвестные люди. В комментарии изданию "ГОРДОН" певица сообщила, что сейчас в заблокированной квартире находятся ее сын с няней, передает Цензор.НЕТ.
"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартире, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию", – заявила певица.
Она подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова.
"Сегодня произошла развязка отвратительной истории с квартирой. Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Это скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса [Вороненкова]. Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно $8 тыс. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили. Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства", – рассказала Максакова.
По ее словам, данная квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны.
"Украинское следствие в отношении Панаитова возбудило уголовное дело по статье "мошенничество". Панаитов на допросы не является, скрывается от правоохранительных органов Украины на территории РФ. Поэтому суд арестовал киевскую квартиру. Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню", – сообщила певица.
Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.
под предводительством кондитера, мусорапрокурорскосудейские занимаются чем угодно, кроме соблюдения законов Украины.
а если надо, то и законы эти трактуют по-своему.
началась с начала 90-х, когда ментов сделали нищими, по 4-5 месяцев не платили э/п и те начали "зарабатывать" сами.. Верней заставляло руководство... Сначала на бензин, канцелярию, а потом себе в карман..А потом адвокатишки еще и изменили УК,УПК И Админ.кодекс под бандитов, чтобы нельзя было посадить..
никто не хочет это изменить, переломать.
даже желания не проявляет, только слова.
в терпилах то, в основном, народ простой, а чем мусора и тд хуже ахметовых и тд.
народ обобрать - для них святое
Добрий ранок ))
Чула частину її інтерв'ю, якось теж так зрозуміла.
И вот уже несколько дней только ленивый не обсуждает дурацкое положение, в которое попала певица. В социальных сетях ведутся споры откуда взялась эта злополучная квартира, и что же представляет из себя ее новый муж Далхат Халаев. Отметим, что дискутирующие единодушны в одном - оперная дива попала в руки альфонса.
тоді це пацани того мента!
А та квартира из золота ?
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Для большой семьи, которая решила переехать в Киев лучший вариант - трешка. Самая экономная цена стартует от 6 000 гривен. Но такая жилплощадь будет со старой мебелью и даже без/с минимальным набором бытовой техники. Средняя цена трехкомнатной квартиры 8 000 - 10 000 гривен. Самое дорогое жилье стартует от 25 000 долларов. Например, в новом ЖК «Квартет». В квартире есть кухня-студия, спальня, кабинет или детская. Санузел раздельный, есть балкон. В объявление отмечают, что это первая сдача. Похожая трешка и с такой же ценой сдается на улице Павловская. Там сделан дизайнерский ремонт. Она также укомплектована мебелью и современной техникой.
Конечно есть экземпляры, которые денег не считают - но их меньше чем предложений на рынке
Реальная цена 2000
А украинское гражданство власть не ценит . Надо как в ЕС - 5 лет ВНЖ , потом 5 лет ПМЖ . И только потом сдача языка и истории и гражданство
Ездила в Грац( Австрия) . Приехала злая. В сквере сидят целый день эти сирийские беженцы на лавочках , молодые пацаны спортом занимаются. Короче все они похожи по поведению на кавказцев . А рядом украинцы тротуарную плитку стелят
И беженцам- бесплатно телефонная связь, медицина и еще дотации. А наши хлопцы Как негры
С начала едим твое, а потом каждый свое
Старая коммунистка жить не может без прислуги, или как там у Швондера? - социал-прислужницы...
Роскошь, конечно, не порок (в разумных рамках), но если речь идет о коммунистке....
И в Канаде сидят с детьми
8 тысяч евро за аренду квартиры - ОНА ,ШО СОВСЕМ БОЛЬНАЯ?
Разве в этом вашем посте не усматривается намек на непомерную тягу к роскоши?
Ну и в Украине - няня пока роскошь. Если няней Максакова называет не прислугу, а действительно сидящую с ребенком.
С младых ногтей ненавижу коммунистов за абсолютную лживость во всех вопросах и полнейшую грязь и кровь в методах решения насущных дел. Потому и не упускаю случая поймать на лжи коммунистку Максакову.
Вы , мужчина . И вам непонятно, что женщинам тяжело с детьми. Для жтого и существуют няни .
НУ А МУЖ ДОЛЖЕН ЗАРАБАТЫВАТЬ . ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ - РАЗ СУМЕЛ ДЕТЕЙ НАСТРУГАТЬ
Иностранцы , например, дороже не снимают .
Остаются только идиоты из совка за такие гроши снимать
Зачет, скоро кацапы будут у наших ментов документы на вокзале проверять
За Бен Ладеном например , до сих пор числится жильё в Лондоне и в Калифорнии . .
Але все, що робиться, робиться до кращого. Мабуть пані мала залишитись просто неба, щоб їй прийшла якась інша якість