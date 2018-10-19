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Все про:Facebook (239) Мининформполитики (279) Золотухин (3)

 Facebook ищет менеджера по продвижению политики в Украине, - заместитель министра информационной политики Золотухин

Одна из крупнейших социальных сетей Facebook назначит лицо, ответственное за публичную политику сети в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Знаменательное событие для нас, особенно в свете событий, которые подтолкнули Министерство информационной политики Украины усиливать сотрудничество с офисом Facebook.

Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей", - написал он.

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Золотухин подчеркнул, что это еще не победа, но очень значительный шаг на пути защиты интересов украинских пользователей Facebook.

"Если кто считает свою компетенцию и силы достаточными - подавайте резюме и распространяйте вакансию", - добавил он.

Facebook ищет менеджера по продвижению политики в Украине, - заместитель министра информационной политики Золотухин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092196
 
   
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так, що нема достойної людини з середовища порохоботів?!
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к вконкте и однокласникам привык?
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так, що нема достойної людини з середовища порохоботів?!
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це ще краще !!! тому шо порохоботи продажні, а людина команди))-
завжди відповідає грошима/посадою)))))
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Висунути як кандидата юзвєря як IgorL
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Дивлячись кого обере Фейсбук.
Це може бути і ватна особа..
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Байдуже хто буде, завжди можна замінити.
Головне москаликів гонять по всіх фронтах.
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Мені взагалі пофіг, я ним не користуюсь.
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Вьюноша, моїх однокласників вже багатьох нема. Повмирали. А хто залишився, навряд чи вміють користуватись компом.
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Так Шимкив не может посоветовать кадра?
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2-ру высококвалифицированных международных юриста ( Дмитрий Золотухин.трудовой договор, издается приказ о приеме на работу, в Министерство информационной политики Украины ) А будет лицо БУДЕТ Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей", - написал онИсточник: https://censor.net.ua/n3092196
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МинБздеця давай! МинБздеця хочу.... потримати за горло...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоFacebook ищет менеджера по продвижению политики в Украине, - заместитель министра информационной политики Золотухин
 
 
 
 
 
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