 У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану

Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"00:15. Вернулся с работы домой. Сегодня полдня возле дома стояли автомобили. Госномера: AA1442TB RENAULT DUSTER ТОВ "Агроскоп Інтернешенел", город Киев; AA7586PX RENAULT SANDERO ТОВ "Науково-Технічний центр "Омніс", город Киев. И ходили непонятные люди. Я не паранойю, не истерю и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обострённое чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко. Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения. Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко прошу выделить мне личную охрану. И да, если кто-то надеется, то я никуда не уеду. И клетчатое одеяло тоже не мой вариант", - заявил Филатов.
Ну да..., тогда твои шансы стремятся к нулю....
У нас в Украине трудно не евреям......
Но Корбан же рядом с тобой - что, и он бессилен...?
беспартийный, не еврей,
я на лестницах ночую,
где тепло от батарей
Ну а якщо серйозно- то вірю Філатову. Беню сплавили - а він в команді його був, конфлікти з АП не забулись. Ну і зі сторони "руцького міра" можуть прийти "ходаки".
Впливових..
Это ж надо....
може нехай краще біля вас походять ?
Конкретно.
Я тільки за.
Быдло это ты, мэр делает реальную работу в городе
Или у тебя курятник снесли по приему металла и ты этим опечален
Буду знать.
А можно через комментарии на цензоре задать вопрос президенту?
Нехай нададуть охорону, тим більше, Філатов сам про це просить.
Щось забагато останнім часом різних незрозумілих нападів на активістів та чиновників.
Да, кстати... Где я могу получить мою премию за редкое пользование мостом через Днепр?
Мы все помним ))
_____________________________________
Не думаю, що Борис зробить правильно, якщо не зверниться до громадськості міста, як вчинив Корбан. Має початись мобілізація навколо нашого мера. Мобілізація всіх небайдужих і патріотичних городян. Шпигуну Лоліті не вийде злити Дніпро, як він злив Донецьк і Луганськ.
потом титуханов в суд ?
______________________________
Філатов - НАШ МЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шпигун Лоліта! Руки геть від нашого мера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Агроскоп вполне публичная компания, все расскажут. Это дистрибьюторы агрохимии, нахождение машин в регионах - норма.
В данном случае я бы за Филатова не переживал.