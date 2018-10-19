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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2578) Днепр_город (2517) Луценко (7189) охрана (585) покушение (747) провокация (1174) Филатов (245)

 У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану

Мэр Днепра Борис Филатов подозревает, что против него могут готовиться либо провокации, либо покушение, поэтому просит главу МВД Арсена Авакова и Генпрокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"00:15. Вернулся с работы домой. Сегодня полдня возле дома стояли автомобили. Госномера: AA1442TB RENAULT DUSTER ТОВ "Агроскоп Інтернешенел", город Киев; AA7586PX RENAULT SANDERO ТОВ "Науково-Технічний центр "Омніс", город Киев. И ходили непонятные люди. Я не паранойю, не истерю и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обострённое чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко. Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения. Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко прошу выделить мне личную охрану. И да, если кто-то надеется, то я никуда не уеду. И клетчатое одеяло тоже не мой вариант", - заявил Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эта история соткана из воровства, нарушения присяги и крышевания наркоторговли", - Филатов помог военному вернуть незаконно отобранный дом в Днепре. ФОТО

У меня есть только две версии: либо провокация со стороны правоохранителей, либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092194
 
   
 Топ комментарии
 
Я смотрю здесь масса стороников Новороссии на Филатова набросилася. До сих пор помнят сучата, как им рога обламывали.
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Владимир Ка
Быдло это ты, мэр делает реальную работу в городе
Или у тебя курятник снесли по приему металла и ты этим опечален
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Ну да) уж не трудно было бы проверить, этих непонятных людей)
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" И я даже не еврей" - У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану - Цензор.НЕТ 7837

Ну да..., тогда твои шансы стремятся к нулю....
У нас в Украине трудно не евреям......
Но Корбан же рядом с тобой - что, и он бессилен...?
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Ну а так как я бичую,
беспартийный, не еврей,
я на лестницах ночую,
где тепло от батарей

Ну а якщо серйозно- то вірю Філатову. Беню сплавили - а він в команді його був, конфлікти з АП не забулись. Ну і зі сторони "руцького міра" можуть прийти "ходаки".
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Да нет, тут Корбан не справится, тут нужен уровень Каминецкого!
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Багатьох ворогів нажив..
Впливових..
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а з якою метою ?
може нехай краще біля вас походять ?
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Быдло, возомнившее себя удельным князем, а не мэром. Для которого Законы Украины пустой звук. И зачем ему охрана, если и так себя окружил отморозками из "муниципальной гвардии"?
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Еще раз повторюсь. Быдлом будет любой мэр игнорирующий Законы Украины и интересы граждан. Вилкул не исключение.
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Ну ясно.. А де саме він проігнорував закони ? І як прогнорував інтереси громадян ?
Конкретно.
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Не мне это расписывать. Этим пусть занимается следствие.
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Лише чула, що вату там прижимали.
Я тільки за.
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А причем тут москва к Филатову? Так, что там по поводу сепаров в Днепре? Филатов душит, не даёт качать права?!
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Масква не при чем. Я отвечал на коммент, где писали, а "говорят" Я и ответил что в Маскве тоже говорят. Сепаров в Днепре задушили еще в 2014 году, причем Боря к этому делу был весьма косвенно. А сам Боря на поверку оказался обыкновенным ватником, который кричал что пока он мэр, не допустит переименование г.Днепропетровска.
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Вату не прижимают вам для справки. Вата там на 9 мая прошлое атошников избила, а он поставил своего друга начальником полиции после этого любителя ссср
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Владимир Ка
Быдло это ты, мэр делает реальную работу в городе
Или у тебя курятник снесли по приему металла и ты этим опечален
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Объективно, Филатов лучший мэр, из тех что были за годы независимости.
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таки да, он далеко не святой, но лучший из всех, кто был.
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По твоему если гражданин выражает свое личное мнение - он бот и холоп? Я разве за кого то мазу тяну? Очень противно и неприятно, когда Борины боты начинают приплетать политику и патриотизм в его откровенно криминальные дела.
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Реальная работа это снести одни ларьки и поставить свои?
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Да ну?! А вам лично захерченко(сейчас уже сдох) и сепаратисты угрожали? Или вы сторонник террористов или ждёте *хуйло наше все*?!
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А до этого с Вилкула не снали неприкосновенносять. Совпадение, не думаю...
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Охрану ему))) А ты у людей спроси , хотят ли они оплачивать охрану твоей толстой тушки?
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Здравствуйте. Меня зовут Борис, у меня перед домом стоят две машины и я не еврей.
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Сдай машины под конфискацию и проведи обрезание...Хайфа ждет тебя с радостью...
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кілєра) з Києва на сандерах)))), а рогаткою на ланосі підтягнуться! У мене є лише дві версії: або провокація з боку "правоохоронців", або підготовка замаху, - Філатов попросив Авакова і Луценка надати йому охорону - Цензор.НЕТ 5813 У мене є лише дві версії: або провокація з боку "правоохоронців", або підготовка замаху, - Філатов попросив Авакова і Луценка надати йому охорону - Цензор.НЕТ 9212
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а теперб официальные запросы в правохранительные органы подаются через ФБ?
Буду знать.
А можно через комментарии на цензоре задать вопрос президенту?
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Здравомыслие и логика мне мешают задавать вопросы правительству через комменты. Хотя вам это не мешает..
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Поважні А.Аваков та Ю. Луценко та забазпечте ж, нарешті, цьому "не єврею" охрану!!. Надійну,довготревалу, Державну...та його друзям - "добрим людям"
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* охорону, довготрИвалу

Нехай нададуть охорону, тим більше, Філатов сам про це просить.
Щось забагато останнім часом різних незрозумілих нападів на активістів та чиновників.
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Не даст Днепр голосов за порошенко, вот и опасно стало мэру. Не то, что труханову, например.
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Шото тут не чисто. Честного при нципиального мера собираются покуситься. Почему? Деньги взял чужие, чужая жена, в морду кому то дал невзначай, связь с криминалом? Другого нету.И почему по личным вопросам ему выделять за казенный счет охрану.
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Не показывай свою сущность, все знают, что Филатов вместе с Беней и Корбаном организовывал доровольческие батальйоны, когда Поця организовывал свою избирательную компанию и оффшоры.
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Конечно он не еврей, хоть тут не соврал, он натуральный жи2, а евреев сейчас практически не осталось.
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Боря, тебя полднепра хочет за горло подержать за ремонт моста
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Начало улицы Титова разворотили, трубы ЦО меняют. Тоже бы за горло подержать... Но фигня в том, что трубы менять таки надо.
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Я смотрю здесь масса стороников Новороссии на Филатова набросилася. До сих пор помнят сучата, как им рога обламывали.
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Согласен. Филатов с Корбаном реализовывали те обязательства, которые на себя Беня взял. Просто сейчас Боря один на передовой остался (Беня съехал, как всегда, Корбана запрессовали, а вот у Филатова статус, его просто так не съесть).
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Ну вот что, граждане: звоните сейчас в милицию, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами.

У мене є лише дві версії: або провокація з боку "правоохоронців", або підготовка замаху, - Філатов попросив Авакова і Луценка надати йому охорону - Цензор.НЕТ 387
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Уточнение про "ремонт" моста от местной жительки. Вторую половину начал новый подрядчик. Грызут зубами. За считаные дни содрали бюрдюры, асфальт. А такой техники город отродясь не бачив. Отаке от делается. Чи пошептало шо, чи шо случимши. После 2-х лет мук на одной стороне все замерли в ожидании : чи закончат до начала сезона мусонных дождей.
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та дай Бог, шоб закончили. вчера авария была неслабая на мосту, полтора часа тянулись все.
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Да, ремонт движется. Просто сам по себе ремонт создает нам много неудобств при передвижении через мост. Ремонт как бы нужен, но ездить нам тоже надо. Если б можно было сделать ремонт за одну ночь - вот это бы всех горожан устроило. Но так низзя.
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Вы за такие комментарии бабки получаете, или начальство в гор совете премии выдает? Когда он обещал мост закончить? Есть такой местный активист и волонтер между прочим Юлия Сегеда. Почитайте на досугЭ что она по поводу моста и прочих вещей пишет.
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Я не так уж часто езжу через мост, поэтому спокойно отношусь к ремонту моста. Болезненно ремонт воспринимают те горожане, которые ездят через мост каждый день.
Да, кстати... Где я могу получить мою премию за редкое пользование мостом через Днепр?
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Ну не знаю....при яныке все же сбежал ))
Мы все помним ))
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Те кто тебе номера пробивал пусть тебя и охраняют или бандитов своих попроси
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меня всегда радуют украинцы, они мастера спорта по сортам дерьма, "этот мер лучше всех остальных", нет что бы выбрать достойного украинского патриота не замазанного нигде и ни в чем, надо выбрать лучшего из худших.
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Мер должен быть в первую очередь толковым хозяйственником. Если он еще и патриотом окажется - хорошо, это дополнительным ему плюс.
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пипец! у меня во дворе тоже стоит чей-то "duster"!!! караул! аваков!
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Ему меньше воровать надо и всё будет в порядке.
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Дніпро якісно відрізняється від Одеси і Харкова лише завдяки дніпровській команді Коломойського і зокрема Філатову. Шпигуну - це як кістка у горлі. І так, і сяк, а Україну злити без супротиву не виходить. Ну десь так.
_____________________________________
Не думаю, що Борис зробить правильно, якщо не зверниться до громадськості міста, як вчинив Корбан. Має початись мобілізація навколо нашого мера. Мобілізація всіх небайдужих і патріотичних городян. Шпигуну Лоліті не вийде злити Дніпро, як він злив Донецьк і Луганськ.
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Он в команде президента. Кому против кого обьединятся?
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Тому і нєфіг рити під нього. Бо всім київським сємочкам перекриєм кисень тут
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ага, в команде, не петруха ли посылал наёмников арестовывать Корбана, а
потом титуханов в суд ?
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Не в Обиду, но у Бори очень много врагов из бывших друзей. Филатов помню говаривал, что он русский до последней клеточки тела....Может это месть московских бандитов за передел наследства Лазаренко...за убийство Курочкина- он же(Макс Бешенный),или людей убитого Вячеслава Брагина,или убитого в 2012 году Генадия Аксельдорфа..? Как ни странно,при таких лакомых кусках собственности,этими мстителями могут быть люди Лазаренко,Вилкула,Ахметова и даже самого Коломойского?
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Скажу більше. Він мій колишній ворог. Бо він душив місцеву газету "Лиця" пані Гарогуц. Але сьогодні я з ним піду до кінця.
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Навряд сьогодні щось в Україні відбувається без політики.
______________________________
Філатов - НАШ МЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шпигун Лоліта! Руки геть від нашого мера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пусть помощники свяжутся с предприятиями, у них на машинах должны быть gps-маячки.
Агроскоп вполне публичная компания, все расскажут. Это дистрибьюторы агрохимии, нахождение машин в регионах - норма.
В данном случае я бы за Филатова не переживал.
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кремлевская подзаборная грязь ведет себя в Украине нагло и уверенно.БАРЫГА ответь почему?????
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Філатов,так то вони й готують на вас замах,хочете щоб у них вдалося?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану
 
 
 
 
 
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