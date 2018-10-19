 У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану

Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"00:15. Вернулся с работы домой. Сегодня полдня возле дома стояли автомобили. Госномера: AA1442TB RENAULT DUSTER ТОВ "Агроскоп Інтернешенел", город Киев; AA7586PX RENAULT SANDERO ТОВ "Науково-Технічний центр "Омніс", город Киев. И ходили непонятные люди. Я не паранойю, не истерю и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обострённое чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко. Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения. Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко прошу выделить мне личную охрану. И да, если кто-то надеется, то я никуда не уеду. И клетчатое одеяло тоже не мой вариант", - заявил Филатов.

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