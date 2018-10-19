EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, За рубежом
  2626  60
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (866) Северный поток (346) Митчелл (18)

 Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами Северного потока-2 неприемлема.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он заявил в четверг,  выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как Северный поток-2", − подчеркнул помощник госсекретаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы предлагают Европе миллиард долларов за отказ от российских энергоресурсов

Ранее сообщалось, что Германия не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода Северный поток-2.

Отметим, разрешения на прокладку нового газопровода по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне выдали Германия, Швеция и Финляндия. На данный момент только Дания отсрочила решение вопроса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Северный поток-2 невыгодный для жителей Германии, которые платят миллиарды долларов за российскую энергию.

Источник: https://censor.net.ua/n3092193
 
   
 Топ комментарии
 
Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", покупать газ у Путина, тем самым финансировать агрессию Путина, его бесконечные войны, новые его виды вооружения. А после слезно просить защиты у США от того же Путина.
 показать весь комментарий
 
через уркаинскую тоже низзя. Будем в эту трбу ваше пердло вдувать обрано.
 показать весь комментарий
 
Ганси з мокшами друзья-таваріщі.
Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 4009
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Швабы,куда мерседесы девать будете?,смотрите нарвётесь конкретно на санкции,трампушка может сделать вам бу....,больно...
 показать весь комментарий
 
Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", покупать газ у Путина, тем самым финансировать агрессию Путина, его бесконечные войны, новые его виды вооружения. А после слезно просить защиты у США от того же Путина.
 показать весь комментарий
 
 
бу-га-га! а через украинскую ГТС, значит, можно?!! включите логику...
 показать весь комментарий
 
 
через уркаинскую тоже низзя. Будем в эту трбу ваше пердло вдувать обрано.
 показать весь комментарий
 
 
очень смешно... а по теме?

вы же не идиотка и отдаете себе отчет в том, что будь хоть 100 газопроводов из раши в ЕС, все равно это будет российский газ.
 показать весь комментарий
 
 
Газ турменский. Вы, кацапы, его просто присвоили
 показать весь комментарий
 
 
Америкосы молодцы! Втюхали Польше свой СПГ! Полякам объяснили, что он на 30% дешевле российского. Но почему-то все молчат что эта цена по контракту на судне в порту погрузки! А если добавить транспортировку и переработку на заводе где из СПГ сделают газ, то получится как раз примерно на 30% дороже, чем по трубе!
 показать весь комментарий
 
 
Думаю , что лучше заплатить подороже и не нюхать кацапскую вонь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так газ туркменский же, сами писали?
 показать весь комментарий
 
 
кацапы туркменский газ скрепами осквернили - теперь он руцьким духом воняет
 показать весь комментарий
 
Якщо хтось й "оскверняє" туркменський газ, то лише китайці
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то это газ используют в промышленности, в быту для приготовления пищи и обогрева! Зачем его нюхать? Тем более что он абсолютно без запаха! То, что вы его ощущаете, это специальные искусственные добавки, чтобы можно было обнаружить утечку!
 показать весь комментарий
 
А тебе-то что, кацап обосранный? Ты как был тупым быдлом, работающим у Пригожина на Лахта 2 за копейки, так и останешся нищебродом. Неприйнятно для союзників США в Центральній Європі підтримувати такі проекти, як "Північний потік-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 1685 Неприйнятно для союзників США в Центральній Європі підтримувати такі проекти, як "Північний потік-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 1685 Неприйнятно для союзників США в Центральній Європі підтримувати такі проекти, як "Північний потік-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 1685
 показать весь комментарий
 
 
О! Вы не оригинальны! Я слышу подобное тут - каждый день по нескольку раз! И уже давно не обращаю внимания. Называйте как угодно! И нищебродом, и лахтинцем, и быдлом, и даже кацапом... Меня тут уже многие знают! Я из Питера это правда, но работаю временно в Москве. Сегодня пятница и я вечером еду домой из Москвы в Питер. Вам озвучить сколько билет на Сапсан эконом класс стОит? Примерно одна украинская минимальная зарплата. Да я нищеброд! Езжу не "бизнесом", а "экономом"! В месяц получается примерно 4-5 поездок туда-обратно. Это около 40-50 тыс. рублей! В гривны сами переведете?
 показать весь комментарий
 
Ціна не озвучена, як і невідомо які будуть ринкові ціни в Європі в рік початку поставок і подальші, а може там прив'язка одне до другого? Тому ваші запоребричні пуки в калюжу нецікаві.
 показать весь комментарий
 
Цена не озвучена. Так как это 2022 год. Так еще и завод для переработки СПГ в газ в Польше не построен! При любых раскладах, цена за СПГ из США не будет дешевле газа из трубы!
 показать весь комментарий
 
"Газ турменский. Вы, кацапы, его просто присвоили"
РФ не імпортує туркменський газ
 показать весь комментарий
 
 
Вы эти сказки бросьте . В раше своего газа уже почти нет. Она берет туркменский газ( контролирует ихнюю власть) и мешает его с крохами своего . И эту смесь гонит по газопроводу
 показать весь комментарий
 
Якщо Вам хочеться продовжувати вірити в вигадки - справа Ваша
 показать весь комментарий
 
 
Давайте начнем от электрической лампочки
С 90 года Украина ( лазаренко и Юля) стали поставлять в Туркмению украинские товары за газ .
Рашке быстро вкусила тему , поменяла руководство Туркмении. И подобрала газ под себя.
Потом появился хуло с могилевичем в лице фирташа и создали коррупционный РосУкрЭнерго .
А туркменский газ так и идет в трубах в Украину и Европу
 показать весь комментарий
 
Стыдно господа европейцы. США вам план Маршала делала, а вы теперь фигывамы рисуете, не хорошо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я и не знал, что деньги давали разрушенной войной Европе безвоздмездно.

а по поводу фигвамов, вот хороший художник. нос только воротит и протокол не хочет соблюдать, а так хамло, как хамло.
Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 3833
 показать весь комментарий
 
безвозмездно только кошки родяться. План Маршала поднял экомику всей Европы. СССР отаказлся и до сих пор паРаша в дерьме.
 показать весь комментарий
 
 
гроші - це основне, що рухає німцями - вони хоч з чортом(кацяпами))) будуть співробітничати - їхній шредер дає гарний приклад))) заробітків! Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 8302
 показать весь комментарий
 
Да коррумпировали кацапы Германию . Так что США надо туда финансовую разведку закинуть
 показать весь комментарий
 
 
Как работают кацапы.
1. Пробиваются поближе к законодателям .
2. Меняют под себя нормативную документацию
3. Подтягивают родственников из элиты к своим дорогим проектам . Кстати в жтом направлении еще никто не копал
 показать весь комментарий
 
 
Зачем пробиваться к законодателям, чиновникам и финансистам? Кацапы решили давно все уже на более Высоком уровне! Они проплатили сразу Святой Троице, Аллаху, Шиве, Вишну и Брахме!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
чота рожи у товарищей в пилотках какие-то нерадостные. понимают, наверное, чем эти рукопожатия кончатся. кстати, кто там с мокшами в сссре вместе был? а то я запамятовал...
 показать весь комментарий
 
Ти ніразу не грамотний, Ганс і пам"ять у тебе дірява. Всім командував крембль.
 показать весь комментарий
 
Ты про добровольных союзничков или оккупированные страны? Первых - не припомню на тот момент.
 показать весь комментарий
 
Госдеп молодец. С Польшей контракт на поставку газа на 20 лет уже заключили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а в чем принципиальная разница между Польшей и ФРГ? насколько я знаю, Польша будет закупать 1/3 газа у США. это соответствует третьему энегретическому пакету, который ФРГ таки протолкнула в ЕС для диверсификации поставок. итак, в чем отличие?
 показать весь комментарий
 
А різниця в тому, що Меркельша допомагає хуйлу виключити Україну з транзитерів газу, хоча на словах проти цього.
 показать весь комментарий
 
 
Так і Польща допомагає, газогоном Ямал-Європа по своїй території
 показать весь комментарий
 
 
Європоцам такі теж ндравляцця. Хуйло, наприклад.
 показать весь комментарий
 
полумеры всегда не дают результатов, а вот на полные меры что то туговато Европу раскрутить. Срабатывает рефлекс-свой карман ближе, хоть может оказаться и дырявым.
 показать весь комментарий
 
 
При Трампе Штаты пытаются усидеть на двух стульях (а то и больше). С одной стороны, они стараются реанимировать внутреннее производство, причём в ущерб международному сотрудничеству - отсюда пошлины и другие заградительные меры. С другой стороны, они пытаются все также сохранять роль мирового жандарма и центра объединения западного мира. Эти две концепции практически не способны существовать совместно. Ну разве что в случае взаимоотношений "метрополия и колонии". Но окрепший за последние полвека ЕС отказывается выступать в роли безропотного исполнителя воли США. отсюда и все проблемы последних лет
 показать весь комментарий
 
 
объединять западный мир не нужно, с этим хорошо справлятся хуйло. ЕС и США всегда договрятся.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, про трансатлантическое партнерство уже договорились, про пошлины на товары из ЕС уже тоже договорились, и про СП-2 теперь договариваются. Нужно снять розовые очки и понять - современное общество потребления уже не пойдёт на жертвы ради высоких, но неосязаемых идеалов вроде демократии, свободы и прочего. Что американцам, что немцам, что французам важно только что бы в магазинах было цацок побольше и покруче, а доходы позволяли эти цацки купить. И при этом 90% западного общества абсолютно пофигу, какой при этом флаг реет у них над головами - звёздно-полосатый, с 12-ю звездами на синем поле или кацапский триколор
 показать весь комментарий
 
 
...торговые пошлины больше объединяют, чем разъединяют. Бизнес, ничего личного. Лишнее подтверждение, что один не может без другого. А Демокртия не нуждается в идеалах, это всего лишь способ выбора власти, который европейцам известен уже 2000 лет, в отличие от твоей паРаши.
 показать весь комментарий
 
Сам то понял,что в методичке написано?,настоящая кацапская НЕ логика.... Неприйнятно для союзників США в Центральній Європі підтримувати такі проекти, як "Північний потік-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 1865
 показать весь комментарий
 
Вы то может и пишите по методичке, а лишь высказываю свое мнение насчёт происходящих в мире событий. И, как мне кажется, это объясняет поведение многих западных лидеров
 показать весь комментарий
 
 
Что бы иметь свое мнение, нужно знать информацию, которой уже давно нет в Раше, там одни гебешные методички.
 показать весь комментарий
 
 
В європейському політикумі щось є від "менталітету" проститутки... Дивно, що уряд Меркель бореться за перше місце...
 показать весь комментарий
 
 
проституція легалізована, тобто стала нормою
нічого дивного.
 показать весь комментарий
 
Какие союзники немци вам? Зря вы их после войны кормили. Это народ поставленный кацапами на колена.
 показать весь комментарий
 
 
Німці були накормлені расіянським газом багато років, хто ж від цього відмовиться!!! рогаті підкупляли та підкупляють ковбасочників... штазі рулить там, як гебняві в нас, нажаль...
 показать весь комментарий
 
 
Коли це Іран загрожував Європі, що вони в своєму держдепі курять?
 показать весь комментарий
 
 
От хомейністсько-ісламістські ракети до Європи та Ізраїлю долетіти можуть, а до США ні. Це факт. То в чому справа? Хто кому загрожує?
 показать весь комментарий
 
Ракети з США теж "можуть долетіти" і що? "Справа в тому", що не треба бездумно хавати америкоську пропаганду. Заперечення було реальності загрози, Ірану воювати з ЄС не потрібно. Якщо янкі в інтересах Ізраїля чи СА пресують Іран, то це не значить, що Європа повинна виконувати вашингтонські накази й робити те ж саме.
 показать весь комментарий
 
 
Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі сучасних європейців КОМПРОМІС. Це помітно на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб Хуйло обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях.

Я, наприклад, не розумію і ніколи не зрозумію компромісу між вбивцею і батьками вбитого. А європоцівські "гуманісти" вважають, що такий компроміс не тільки можливий, а і бажаний. Особливо, коли вбивця заплатить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНеприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп
 
 
 
 
 
 вверх