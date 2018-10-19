 Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он заявил в четверг, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как Северный поток-2", − подчеркнул помощник госсекретаря.
Ранее сообщалось, что Германия не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода Северный поток-2.
Отметим, разрешения на прокладку нового газопровода по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне выдали Германия, Швеция и Финляндия. На данный момент только Дания отсрочила решение вопроса.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Северный поток-2 невыгодный для жителей Германии, которые платят миллиарды долларов за российскую энергию.
вы же не идиотка и отдаете себе отчет в том, что будь хоть 100 газопроводов из раши в ЕС, все равно это будет российский газ.
РФ не імпортує туркменський газ
С 90 года Украина ( лазаренко и Юля) стали поставлять в Туркмению украинские товары за газ .
Рашке быстро вкусила тему , поменяла руководство Туркмении. И подобрала газ под себя.
Потом появился хуло с могилевичем в лице фирташа и создали коррупционный РосУкрЭнерго .
А туркменский газ так и идет в трубах в Украину и Европу
а по поводу фигвамов, вот хороший художник. нос только воротит и протокол не хочет соблюдать, а так хамло, как хамло.
1. Пробиваются поближе к законодателям .
2. Меняют под себя нормативную документацию
3. Подтягивают родственников из элиты к своим дорогим проектам . Кстати в жтом направлении еще никто не копал
нічого дивного.
Я, наприклад, не розумію і ніколи не зрозумію компромісу між вбивцею і батьками вбитого. А європоцівські "гуманісти" вважають, що такий компроміс не тільки можливий, а і бажаний. Особливо, коли вбивця заплатить.