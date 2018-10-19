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 Балуха этапировали - он уже в колонии в оккупированной Керчи, - Чийгоз

Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии.

Об этом Крым.Реалии 18 октября сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим также супруга украинского активиста Владимира Балуха Наталья сообщала, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

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Заявлений от российских оккупантов и адвокатов Балуха пока нет.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Он продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

Источник: https://censor.net.ua/n3092191
 
 
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