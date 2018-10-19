 Макрон призвал ускорить реформирование и укрепление еврозоны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после завершения саммита ЕС, отдельная часть которого была посвящена еврозоне.

"Мы должны теперь ускорить работу на уровне министров экономики и финансов, чтобы суметь завершить в декабре то, о чем мы договорились в июне нынешнего года - о продвижении вперед в этом вопросе", - сказал Э.Макрон.

Он выразил мнение, что работа в этом направлении недостаточно продвинулась, на что он указал участникам встречи в верхах.

"Со своей стороны, я считаю, что все дебаты, которые мы вели чуть больше года, усилили убежденность в необходимости усиления зоны евро", - отметил Э.Макрон.

Он видит тому две причины - внешнюю и внутреннюю.

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"Европейский союз, как и государства-члены зоны евро, никогда не построят своего экономического, торгового и финансового суверенитета без сильной валюты и без реформирования зоны евро. Это невозможно. Невозможно быть влиятельными в современной геополитике, если нет настоящей валюты с международным статусом", - убежден французский президент.

Он считает безуспешными усилия тех, кто претендует на то, чтобы сделать Евросоюз могучей державой без реформы зоны евро.

"В плане внутреннем, - продолжил Э.Макрон, - мы имеем улучшенные результаты, улучшенные показатели. Но хорошо видно, что сегодня функционирование зоны евро не позволяет эффективно задействовать сбережения, которые накапливаются в некоторых ее местах и не будут финансировать другие места. И, следовательно, не дадут возможности для удовлетворительного финансирования нашей экономики и приемлемого экономического роста, обеспечивающего развитие и успех европейского среднего класса.