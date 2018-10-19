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 Общество, За рубежом
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 В РПЦ призывают прихожан не впадать в уныние: Как только Варфоломей скончается, все вернется в норму

Российским православным верующим и всем сочувствующим Русской церкви не стоит впадать в уныние, несмотря на то, что преодолеть церковный раскол, вызванный действиями Константинополя, едва ли представляется возможным в ближайшей исторической перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новый День", с таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

В глубоком прошлом, напомнил протоиерей, не раз предпринимались вероломные попытки подобного раскола – по политическим или экономическим мотивам, в частности, две позорные унии, на которые соглашался Константинополь: Лионский собор в XIII веке и Ферраро-Флорентийский собор в XV веке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату, угрожая прекратить служения в храме Гроба Господня и требуя выступить против Вселенского патриархата

"Но потом раскол уврачёвывался. Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, всё вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом. Известна его связь с Америкой, в Турции на протяжении десятилетий он держался на поддержке американских президентов. Все, что происходит, связано с большой геополитикой", – рассудил Вигилянский.

Напомним, в январе Варфоломею исполнится 79 лет.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092185
 
 
 Топ комментарии
 
ФСБ уже работает над этим вопросом.
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Но, ведь могут и гундяя первым к руководству вызвать...)
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прихожани рпц в любий момент можуть зібрати манатки і в теплушках виїхати за Урал. ))
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Подготовка "новичка" для Варфоломея уже началась.
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Пускай ватарогих беспокоит что с ними будет когда хуйло сканчается...
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клічко на плюсах - Київ в гарячій воді!!! В РПЦ призывают прихожан не впадать в уныние: Как только Варфоломей скончается, все вернется в норму - Цензор.НЕТ 2816
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Но, ведь могут и гундяя первым к руководству вызвать...)
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Вот когда хулио издохнет ихний, тогда и наладится, и то может
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прихожани рпц в любий момент можуть зібрати манатки і в теплушках виїхати за Урал. ))
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Какое громогласное заявление))) А вдруг Варфоломей касабию переживет?...Верянин верит в Бога, а все ваш пархаты от лукавого.
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в РПЦ МП, надеются на ближайшую смерть патриарха Варфоломея - не дай Бог иметь таких подчиненных!... В РПЦ призывают прихожан не впадать в уныние: Как только Варфоломей скончается, все вернется в норму - Цензор.НЕТ 9659
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Мы тоже ждём, когда Путин сдохнет...Лично у меня список побольше и включает и тех и этих)
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Через 500 років всі ці організації не будуть існувати.
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Шо, опять? Варфоломей агент Госдепа ? Наймит сионизма и русофоб ?
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Ну и какая вера у РПЦ? Шо и вправду богу служат? Или...
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Пусть ждут когда их хуйло сдохет, тогда может быть у них что-то наладится. Хотя врядли, с их мозгами и генами уже никогда.
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там уже алгоритм заложен - таукитайцы их подрихтуют...
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Дважды раскольники привычно переводят стрелки. Кацап - это диагноз и состояние той коричневой субстанции, что у него вместо души.
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Кто еще сомневается, что на Московия страна убийц?

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Всё идёт к скорой кончине страны - 404. А Вселенскому Патриарху-многая лета!
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А шо, веруюшие Гундяя уже впадают в уныние? Так это только начало, пусть не расстраиваются.
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В РПЦ призывают прихожан не впадать в уныние: Как только Варфоломей скончается, все вернется в норму
с таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
Путин заявил о готовности договариваться с "новым руководством" Украины и выстраивать отношения
Вся надежда только на "Новичек"....
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ну вот с какого хрена эти убогие, самовольно вернувшиеся в порядки и атмосферу на пару сотен лет назад, решали, шо они пуп земли и указывают другим, как жить.

вабще эта возьня вокруг предрассудков - театр абсурда....
на дворе всё же 2018, а не , хотя бы, 1905
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Та вопрос не столько в церкви, а вопрос в восстановлении истории, памяти, достоинства и правды.
Вопрос в названии своими именами.
Вопрос в опускании ущербных на своё место.
Вопрос в физическом очищении от примитивных сатанистов...
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та то шо в Украине верующие люди должны ходить в СВОЮ церковь - у меня не вызывает ни малейших сомнений.
как и то, шо рпц - это что угодно (секта, культ, мракобесие), но тока не церковь
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РПЦ благославляла российские танки против народа Украины
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Довгих років життя Варфоломею!!! а рпц згнити!!
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А что то дедушку со складной антеной и низкой социальной ответственностью не слышно. Видно, после предупреждения от вофки пукина о неполном служебном соответствии и лишении пагон - в запоее.
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Как там - дурень думкой богатие! Типа, дураки там на Афоне, смуту поддерживать! А еще и Иерусалим "дрожит" от угроз русни не править там службу. Как жить, как жить?
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Всі надії Кремля на те що весною наступного року прийде проросійський президент України.
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Верните украинские старинные иконы, воры кацапские
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Сто баллов . Я про шапку Маномаха забыла. А Грося наверно вообще не знал .
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То есть Кириленко , Петренко и К ( компания министров)
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А то вдруг кто не понял - быкует московия в церковных делах, пошла на официальный раскол в мировом православии - виноват Варфоломей, подождем его кончины (над которой уже "работают", надо думать, лучшие придурки - см отравление Скрипалей. Не даст Бог!), а других купим-подмажем-запугаем. Украину не удалось в стойло вернуть и продолжать доить - дождемся выборов президента, а с остальными (кто там в "лидерах" соцопросов с практически победой - колясочница на лабутенах? Трусливый "полковник"?) все порешаем к обоюдному согласию? Вот куда еще откровеннее о своих целях и хотелках, с прямым указанием на тех, кто их, нелюдей, поддерживает? Наших "друзей" назвали, еще и константинопольских, на которых они ставят, неплохо бы
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ЯВКА С ПОВИННОЙ... Получается правильное действие - не угощаться чайком из кацапорук.
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А що будете робити коли хйуло помре ?
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Будуть ягєль колупати зпід снігу за полярним колом.
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до чого мерзенні людці...
навіть церковники не кращі.
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Ксюшо, через місяць після смерті обісруть кацапи свого пуйла з з голови до ніг.
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Видео, на котором священник РПЦ в открытую благословляет террористов на Донбассе идти войной на Украину и совершать преступления против ее территориальной целостности и народа, разместил блогер Dunlop Dueler . На видео опубликованном на странице блогера в Twitter, поп РПЦ хоть и не называет Украину, но из его слов более, чем понятно, кого в своей "пламенной" речи священник МП имеет в виду, передает "Диалог.UA". Церковник, обращаясь к предателям Украины и наемникам РФ, говорит открыто, что необходимо воевать, называя происходящее на востоке нашей страны бесовским шабашем и разгулом бесов. "Стойте братья во Христе, гордитесь тем, что вы православные, что вв русские", - говорит стоящий с крестом перед террористами священник РПЦ. Он также пытается оправдать необходимость войны, говоря о том, что, несмотря на потребность в рабочих руках на гражданских предприятиях, орки, перед которыми он выступает, нужнее не фронте. Тут правда священник сильно слукавил. На Донбассе немало мужчин пошли "служить" как раз для того, чтобы на убийствах украинцев заработать денег. Ведь несмотря на то, что по словам "руководителей" "ДНР/ЛНР", "экономика" Донбассе "встала с колен", зарплат, которые обещали оккупанты как не было, так и нет. К слову сказать, это далеко не единственный факт, когда священники РПЦ благословляли боевиков "народных республик" Донбасса на откровенно преступные действия и освящали российское оружие, переданное Кремлем в ОРДЛО. Более того, даже на не оккупированных территориях Украины многие священники московского патриархата не скрывают откровенно пророссийских взглядов. "Уже не православні, секта розкольників", - метко подметил один из участников обсуждений. Напомним, на похоронах погибшего на Донбассе бойца ВСУ Карпуна, священник РПЦ угрожал убить священнослужителя КП за то, что он не любит Путина.
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При этом нужно отметить что Вселенский Собор голосовал ЕДИНОГЛАСНО! Варфоломей не один такой изверг.
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"Улыбнуло". Цей козлик (схожий на козлика) не думає про те, що заким Варфоломій відійде в кращий світ, то "росії" вже не буде. Геополітика - тут він правий. А ще логіка історичного процесу.
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Самосвяты беснуются!))))
Подгорает у сектантов мокшанских!)))
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Уже приводила этот ответ русне, но надо почаще, бо дуже смачно сказано! "...Та що тобі сказати, Хуйло?
Тільки дещо повторити, трохи адаптувавши до сучасності:
"...Hе будеш ти, сучий ти сину, українців пiд собою мати, твого вiйска ми не боїмось, землею i водою будем битися з тобою, распрой@б твою мать. Окурок ти з підворіття, мокша воблоглаза, гебнява злодіюка і всього свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашого х@я крюк.... мiсяць у небi, рік у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй у сраку нас!"
М.Пирогова
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У РПЦ и её прихвостней УПЦ ПМ сатанинская библия. Как может священнослужитель такое говорить!(?)
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Экак гэбэшную нечисть коряжит, гной скрепный через край течет.
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А что, если пуйло ласты склеит раньше, чем Варфоломей отойдет к Богу? Эти идиоты не подумали, что такое тоже может быть? Охренеть можно от таких протоиереев, ни ума, ни совести, ни чести...
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Мораль московських попів - чекати, поки "Варфоломєй сканчаєцца"... і скавчати про це відкритим текстом на весь світ.

PS Це, якщо навіть допустити, що слово мораль до кацапів можна припасувати взагалі....
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