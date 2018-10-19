 В РПЦ призывают прихожан не впадать в уныние: Как только Варфоломей скончается, все вернется в норму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новый День", с таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
В глубоком прошлом, напомнил протоиерей, не раз предпринимались вероломные попытки подобного раскола – по политическим или экономическим мотивам, в частности, две позорные унии, на которые соглашался Константинополь: Лионский собор в XIII веке и Ферраро-Флорентийский собор в XV веке.
"Но потом раскол уврачёвывался. Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, всё вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом. Известна его связь с Америкой, в Турции на протяжении десятилетий он держался на поддержке американских президентов. Все, что происходит, связано с большой геополитикой", – рассудил Вигилянский.
Напомним, в январе Варфоломею исполнится 79 лет.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
с таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
Путин заявил о готовности договариваться с "новым руководством" Украины и выстраивать отношения
Вся надежда только на "Новичек"....
вабще эта возьня вокруг предрассудков - театр абсурда....
на дворе всё же 2018, а не , хотя бы, 1905
Вопрос в названии своими именами.
Вопрос в опускании ущербных на своё место.
Вопрос в физическом очищении от примитивных сатанистов...
как и то, шо рпц - это что угодно (секта, культ, мракобесие), но тока не церковь
навіть церковники не кращі.
Подгорает у сектантов мокшанских!)))
Тільки дещо повторити, трохи адаптувавши до сучасності:
"...Hе будеш ти, сучий ти сину, українців пiд собою мати, твого вiйска ми не боїмось, землею i водою будем битися з тобою, распрой@б твою мать. Окурок ти з підворіття, мокша воблоглаза, гебнява злодіюка і всього свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашого х@я крюк.... мiсяць у небi, рік у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй у сраку нас!"
М.Пирогова
PS Це, якщо навіть допустити, що слово мораль до кацапів можна припасувати взагалі....