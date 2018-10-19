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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3461) НАТО (6047) Россия (70775) членство в НАТО (232) Волкер Курт (321)

 В Кремле до сих пор считают, что могут указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, - Волкер

В Кремле до сих пор считают, что имеют право указывать Украине, Грузии и другим государствам, что им не стоит присоединяться к Североатлантическому альянсу. Но это решение страны должны принимать самостоятельно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе выступления в четверг в "Атлантическом совете" в Вашингтоне сообщил специальный представитель США в вопросе переговоров по Украине Курт Волкер.

"Россия продолжает сохранять образ мышления, что вправе указывать другим странам, могут ли они принимать решение (о присоединении к НАТО. - Ред.)", - отметил американский дипломат.

Это, по его словам, произошло, в частности, в случае Украины и Грузии.

"Запад имеет кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решение, которого они хотят", - подчеркнул представитель США.

Он назвал это "фундаментально разными ментальными подходами".

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В то же время, Волкер напомнил, что в НАТО существует четкий принцип - нападение на одного означает нападение на всех, и это объединяет интересы безопасности всех стран Альянса. Это - не агрессия или угроза, это - оборона, подчеркнул Волкер.

Он также назвал "ошибочным" подход, что Украина и Грузия не могут стать членами Североатлантического альянса только из-за того, что их территория частично оккупирована со стороны России.

Как сообщалось, государственное руководство Украины утвердило курс Украины на евроатлантическую интеграцию. В сентябре Президент Украины подчеркнул, что идею вступления в НАТО, согласно социологическим исследованиям, поддерживают свыше 54% украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3092184
 
   
 Топ комментарии
 
А почему тогда путин вчера сказал , что будет разговаривать только с новым руководством Украины? так что нестыковочка . у путина последняя надежда это -Юля .боль ше никто с пуйлом на контакт не пойдёт .
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«Страна «Московия» - вода есть, растительность есть, полезные ископаемые есть, ума нет, населена «московитами-кацапами»…
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В кремле есть два варианта- вступить в партию (у них на первом месте в рейтинге сралин) или в говно. А по говнецу мокшане на первом месте- знатных петухов лепят.
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Ну ок... Теперь осталось, чтобы на Банковой перестали указывать НАТО относительно вступления туда Украины...
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В кремле есть два варианта- вступить в партию (у них на первом месте в рейтинге сралин) или в говно. А по говнецу мокшане на первом месте- знатных петухов лепят.
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Поскольку в Роисси столетиями обожают диктаторов,. то считаю, что вправе обзывать их свино-собаками и недочеловеками. И если кто-то скажет, что я использую оскорбительную ненормативную лексику, но я вынужден.
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«Страна «Московия» - вода есть, растительность есть, полезные ископаемые есть, ума нет, населена «московитами-кацапами»…
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На самом деле засраха имеет законное право. Хранить молчание.
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здесь нет ничего странного.
ведь крембль, знает.
что на Банковой у него свои люди и торговые партнеры.
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А почему тогда путин вчера сказал , что будет разговаривать только с новым руководством Украины? так что нестыковочка . у путина последняя надежда это -Юля .боль ше никто с пуйлом на контакт не пойдёт .
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зачем путину менять старого ПРоверенного торгового партнера, ПРоверенного лолиту на кошку в мешке???
с которой как утверждают ВСЕ ПРойдохи , воры и олигархи гопники и барыги, невозможно договориться.
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Курящая лошадь мордора да и сам **йло утверждали неоднократно, что лола их вполне устраивает. А менять шило на мыло…..во время разборки, это абсурд
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Це тобі хуйло сказало, чи сама придумала?
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Кстати если в 2004 - ом году путин даже заранее поздравил и поддерживал януковича , то сейчас он не называет кандидата , а это говорит что он знает настроение украинского общества , и оно не в пользу россии .
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головне, щоби НАТО мало консенсус до при"йому України в альянс!
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москалі,
Щоб *опа поперек луснула
І при ходьбі ляскала.

будете ще нам розповідати кому до кого сватів засилати.
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Волкер : РПЦ благословляла российские танки против народа Украины
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Уьклятих расіянцев є право сидіти на бутилці та голосно гикати)) не їх рогатих діло, що Україні робити!!! на куй клята масковія йди!!!!
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Если россия признает, что Украина есть, бьіла и будет - то зто будет совсем другая Россия, с такой и дружить можно будет... но зто будет абсолютно другая страна
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Сколько мордва колонизировала территорий ? Вплоть до Чукотки. Ей проще развалиться, чем начать признаваться в уничтожении целых народов
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Волкер , тупость кацапов их же и погубит. Не надо им мешать 😀
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кремле до сих пор считают, что могут указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, - Волкер
 
 
 
 
 
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