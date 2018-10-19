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 Полицейские провели масштабные учения в Киевской области, - Нацполиция

Полицейские Киевской области провели масштабные учения и спецоперацию по задержанию вооруженных преступников и освобождению заложников,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальности. По легенде нападавшие забрали 2 автомата Калашникова, патроны, 2 гранаты РГД и бронежилеты" – говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Киевской области в четверг вечером.

На территории Киево-Святошинского района был введен оперативный план "Сирена" Полицейские были ориентированы на поиски беглецов, а возможные пути отхода преступников были перекрыты.

Уже через 2 часа полицейские начали активное преследование предполагаемых преступников. Злоумышленники удалось взять "заложника" и забаррикадироваться в здании. Полицейские провели условную эвакуацию людей из близлежащих домов и через 2 часа смогли освободить "заложника" невредимым.

"Такие мероприятия состоялись на территории Киевщины не впервые. Поэтому полицейские и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки" – подытожили в Нацполиции.

Также смотрите: Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3092183
 
   
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Бачив я ту поліцію у Вишневому в дії. Приїхало двоє переляканих дівчат і це була вся поліція🤗
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