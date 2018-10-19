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 Для меня Константинопольского патриархата не существует, а последователи Филарета и Макария "безблагодатные", - митрополит УПЦ МП Лука

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Лука заявил, что поддерживает разрыв Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом. Кроме этого, митрополит считает последователей УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) "безблагодатными людьми", а всех, кого будут крестить после 11 октября в церквях Константинопольского патриархата, являются "некрещеными".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

"Своими действиями 11 октября Константинопольский патриархат себя фактически самораспустил (11 октября октябре Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины) ... Для меня Константинопольского патриархата не существует", - сообщил он. На вопрос журналиста BBC о решении Синода Константинопольской церкви по возвращению в лоно церкви прихожан непризнанных церквей УПЦ КП и УАПЦ, митрополит сказал, что Константинополь "хочет признать труп живым".

"Это все равно безблагодатные люди. Это живые трупы, лишенные божественной благодати, однозначно ", - заявил Лука о последователях Филарета и Макария, предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ.

Митрополит добавил, что считает, что отныне к ним присоединилась и вся Константинопольская церковь.

"Если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для меня это некрещеный человек", - сказал он.

Также читайте: Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это ересь, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092181
 
 
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Посмотрим, как этот Лука запоёт, когда ему громада на пальцах объяснит, кто есть ху...
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Констатинополь ридає, як же він тепер без луки...
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Если вы о церкви, то у Константинополя - всё в порядке. Это одна из первых христианских общин на планете. Первые христиане (тогда город назывался Византий) слушали ещё проповеди Андрея Первозванного. Поэтому не кацапам их от веры отлучать...
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Цей Лука Мудіщєв певен , що він "благодатний" ??))))
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Каждый кусок говна(как Лука) считает что он золотой.
Мира нет ибо я сплю - говорит Лука.
А свое мнение пусть засунет себе же в жопу
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на жадь вати у нас у Запоріжжі повно, здебільшого ватнопенсів, які бігають до гундяївської секти
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А тебя лука,будем считать еретиком,схизматиком,раскольником и сектантом...
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та кем себя возомнили москальские попы???
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главными над Богом... ну, типа старухи, желающей повелевать Золотой Рыбкой
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Рекомендую всем посмотреть " Украина. Возвращение своей истории". Так что мацковским попам лучше не выступать
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гебешники добывают благодатный огонь зажигалкой:Для меня Константинопольского патриархата не существует, а последователи Филарета и Макария "безблагодатные", - митрополит УПЦ МП Лука - Цензор.НЕТ 3740
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это вообще то похоже на олимпийский огонь.
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ваше чувство юмора тоже похоже на чувство юмора )
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достали вы уже тупыми шутками. это новостной сайт, а не квн или вечерний квартал.
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так читайте себе новость, или вы в каментах решили новости вычитать?
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в комментах иногда бывает больше полезной инфы чем в самой статье.
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не хочу вас расстраивать, но в толпе различных ботов вы ничего полезного не найдете, кроме того что вам навешают на уши.
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когда разбилась сушка - первая инфа про погибших была именно в комментах. а что тут пасутся клоуны, боты и любители запостить картинки - для меня не новость
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прикиньте, если бы вы не стали лезть со своим камментом, эта ветка не разрослась бы
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Видно сразу что для этого дяди религия и церковь - это только бизнес и власть. По другому нельзя объяснить эту пафосную фразу:

"Это все равно безблагодатные люди. Это живые трупы, лишенные божественной благодати, однозначно "
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Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (в миру Коваленко Андрій В'ячеславович)
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і навіщо тоді брав собі візантійське ім'я, якщо зрікається дотримання релігії, яка і прийшла до Києва-Русі саме з Константинопольського патріархату
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Во их с яблони головой вниз Украина уронила .самозванцев рпцшных. Дуйте щеки,собирайте учебники в пОртфель и вон из класса.Даже родителя гундяя можете в школу не приводить.Вы отчислены.
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для него --не существует - я так понимаю приравнял себя Христу или как минимум взял на себя полномочия Бога- далеко пойдет орел - как минимум до психушки
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посмотрите на эту рожу, "обезображенную" интеллектом:Для меня Константинопольского патриархата не существует, а последователи Филарета и Макария "безблагодатные", - митрополит УПЦ МП Лука - Цензор.НЕТ 4132
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Для гебешної швалі нікого-нічого окрім їх членина та хуйла не існує, та і то, доки хуйло їм підкидає об'їдки зі свого столу.
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этот лука мудищев мелитопольской относится к секте еретиков раскольников мордовского шайтаната?
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...tomoss// хочет лукака...эсли в тебъя лу-кака есть красная книжеца на которой написано" кгб" с большой звездой -тогда можеш получить и " тормоз " = конечно нужно доказать что она имеется..- тогда другое дело и другой разговор....-думаю имеется...
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не иначе как генерал фсб. Вали вон из Украины прихвостень московский. Анафему на него наложить.
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Очередной гундяевский чмошник прокукарекал какую-то дичь.Зачем вообще печатать таких неадекватов?
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Кто-то знает про реакцию Констанинополя?
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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в каком чине этот разряженный служака ? небось тоже отвечает "Так точно !"
нужно иметь хоть немного мозгов (я уж не говорю о вере, почитании, знании заповедей и истории церкви), чтобы крепко призадуматься и не нести приказанную чушь … однако его голова не отягчена мозгами, а только могучей шапкой и очками ….
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Все правильно владика сказав, читко до 45 Апостольського Правила "Єпископ, або пресвітер, або диякон, який з єретиками молився токмо, да буде відтлучений. Аще же дозволить їм діяти, яко служителям церкви: да буде ізвержений". Шкода, що цього не хочуть (або вже не можуть) почути ті, кого барижна камарілья зазомбувала черговими обіцянками завищених очикувань.
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Що у Вас за перекладач ? Чітко, єпіскоп, токмо ? Да ? Відлучений, очікувань.
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То ви хочете сказати що цього владику треба відлучити від церкви? Він же буде молитись з єретиками які розірвали стосунки з Константинопольскою Православною церков'ю. Я згоден. Геть москальських попів з української землі😄
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После принятия томоса и образования Украинской Поместной Церкви, необходимо провести внеочередную регистрацию всех церквей и их названий. Церковь которая называется УПЦ МП обязана поменять своё название поскольку украинского там ничего нет. Что-нибудь типа 'Российская церковь раскольников' или просто 'Российская Называющая Себя Православной Церковь' вполне подойдёт. Люди должны знать какому богу они молятся😄
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Син мій, щоб отримати індульгенцію на твої гріхи, треба не лише причащатися в латинській церкві, а треба ще знищити Православіє...
Для меня Константинопольского патриархата не существует, а последователи Филарета и Макария "безблагодатные", - митрополит УПЦ МП Лука - Цензор.НЕТ 7897
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пороху мировой заговор рептилоидов поручил зныщыты православие?! спасибо за инфу, чувак
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А ти вже помолилося свому богу Путіну? Сьогодні він обіцяв що ви всі підете до раю після ядерної війни. Він бреше, як завжди😄
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О "благодати" разглагольствует персонаж, посаженный "на трон" коммерсантом-воровайкой и водивший шашни с беглым мэром -воровайкой... Персонаж, который дерёт со священников своей митрополии бабло за собственный приезд на службу в приходы? И очень "прилично" дерёт. Большинство приходов не могут себе позволить такой "роскоши", как пригласить "священнейшего митрополита" спеть молитвы о неподкупности и духовной чистоте...)))
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Зачем вообще нужны эти ,, новости'' от подобных служителей? Писать нечего? Это историческая история заканчивается, никакие мнения не интересны - решение принято и это прозойдет. И все параши- непараши , все великие деятели - уже бывшие. И чем меньше перестанете мусолить эту хрень, тем быстрее и спокойнее это произойдет. Бог дай сию милость. Так и будет.
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еще один представитель КГБшной секты кремлевского патриархата ярко проявился
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля меня Константинопольского патриархата не существует, а последователи Филарета и Макария "безблагодатные", - митрополит УПЦ МП Лука
 
 
 
 
 
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