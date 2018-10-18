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 Экономика
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Все про:богатство (159) рейтинг (1154)

 Украина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse

Украина занимает 123 место в мире по уровню личного богатства граждан, показатель которого по состоянию на середину 2018 г. составил 1 563 доллара.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно отчету, Украина занимает 123 строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 563 долл. на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1 563 долл.), Таджикистан (1 364 долл.), Замбия (1 197 долл.), Сирия ( долл.), Мали (1 094 долл.).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - 50-я в мире по качеству человеческого капитала, - исследование Всемирного банка

Худшие позицию в списке из 140 стран в ДРК (331 долл.), Эфиопии (167 долл.) И Малави (141 долл.),

Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке - Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте - США , за которыми следует Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Австралия.

Читайте также: Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

Отдельно Credit Suisse подготовил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством в более 50 млн долл. В Украине таких насчитано 135 человек (в 2017 г. было 115), что выводит страну на 53 место в рейтинге.

На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее следует Китай (16 511 человек), Германия (6 323), Великобритания (4 665), Япония (3 576), Индия (3 339), Италия (3 217), Франция (3 036).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов

Источник: https://censor.net.ua/n3092179
 
 
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Лесото круче Украины. А парни и до сих пор воюют луками и обходятся без электричества.
И они богаче ибо хозяева, а укры - рабы барыг.

Привет, самому богатому Презу Европы. Карманы не жмут?
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по количеству богачей 53 место в рейтинге - це перемога
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Среднее богатство человека $1500? Суммарное багатство страны $55 млрд.? Это какой-то бред.
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600тыс км2 Украины стоит дешевле 45тыс км2 Эстонии
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ви не експерт і методи розрахунків вам не відомі.
прийміть 123 місце із 140 як перемогу
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20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/10/18/117421/20-yakht-putinskikh-vorov-milliarderov-prevoskhodyat-po-stoimosti-voenno-morskoj-flot-rossii.shtml
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Проте по багатіям-політикам ми десь серед лідерів!
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Какому идиоту только переводы поручают...
Читайте в оригинале, а то иногда дикая корявость аж коробит...
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Перекос в распределении доходов в пользу маленькой кучки людей в Украине огромен. Поэтому первейшей и ближайшей целью реформ должно быть

резкое изменение в распределении национального богатства
страны.
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Ой, чую що ми напередодні грандіозного шухеру. З огляду на те, що наш-НЕнаш головожопий уряд в житті ще не зробив нічого путнього для країни, то ... як би він своїм коротким "рейтингом" остаточно економіку не добили ...
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Забота наша такая,
Забота наша простая,
Жила бы "рошен" родная

И нету других забот...
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Не, ну нормально. Еще пару лет таких "реформ" и Украина имеет все шансы возглавить это . Правда только снизу. Ж...ды по доугому как то не умеют.
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Рейтинг якись таки - кострубатий. Хоча може й вірний, Але я не вимовно "зрадів", що у нас такі "сусіди":
"Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.)...
Так ось хто нам в - "пример!?" Век живи, век учись!
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Доходы в беднеющей Украине растут у Оффшоренка и Ахметки...
почему-то...
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Увы, эти "подсчеты - средний анализ мочи по больничке....
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А за кількістю корупціонерів Україна впевнено займає перше місце!
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Ну у нас и зарплаты и сбережения и активы практически у всех в тени.
Можно смело прибавлять 50% к этим цифрам.
Поэтому сравнение теневой экономики с белой некорректно
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А так да самые бедные, только едешь по городу - одни джипы да иномарки, а во дворе припарковаться негде
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Так ось в чому полягає "Життя по-новому" і стратегічний курс в ЄС і НАТО - в наближенні до Непалу, Бангладеш і Лесото. Але мені здається показовою є статистика по багатіям - в ФРН - на 80 млн. населення їх 6300, у Франції на 70 млн. їх 3000, а в Україні на 40 млн. аж 135(!). Таке враження, що рухаємось ми таки у Європу, але у феодальну, середньовічну, з мракобесами-ієзуїтами, які прімо в Парламенті пропонують влаштовувати акти екзорцизму.
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Если из статистических данных вычеркнуть Ахметова, Пинчука, Нашу Рябу и гаранта, то мы упадём на самое дно списка, я так понимаю...
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поздравляю всех. это потужно мыролюбная реформа .
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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У людей 123 місце, а у "жидипоновому" - перше, друге й третьє одночасно - НЕНАЖЕРЛИВІСТЬ, ЖАДІБНІСТЬ, БАРИЖНІСТЬ(корупція)
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кажете санкціїї росію розвалять????????


Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30%

За год (с начала июля 2017-го по конец июня 2018 года) число миллионеров в России выросло на 40 тыс., или 30%, до 172 тыс. человек, следует из данных исследовательского института Credit Suisse,
Личное богатство в России в пересчете на душу взрослого населения выросло за год на 3,5%, до $19 997, к середине 2018 года,
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse
 
 
 
 
 
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