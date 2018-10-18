 Украина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно отчету, Украина занимает 123 строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 563 долл. на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1 563 долл.), Таджикистан (1 364 долл.), Замбия (1 197 долл.), Сирия ( долл.), Мали (1 094 долл.).
На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позицию в списке из 140 стран в ДРК (331 долл.), Эфиопии (167 долл.) И Малави (141 долл.),
Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке - Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.
На первом месте - США , за которыми следует Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Австралия.
Отдельно Credit Suisse подготовил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством в более 50 млн долл. В Украине таких насчитано 135 человек (в 2017 г. было 115), что выводит страну на 53 место в рейтинге.
На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее следует Китай (16 511 человек), Германия (6 323), Великобритания (4 665), Япония (3 576), Индия (3 339), Италия (3 217), Франция (3 036).
И они богаче ибо хозяева, а укры - рабы барыг.
Привет, самому богатому Презу Европы. Карманы не жмут?
прийміть 123 місце із 140 як перемогу
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/10/18/117421/20-yakht-putinskikh-vorov-milliarderov-prevoskhodyat-po-stoimosti-voenno-morskoj-flot-rossii.shtml
Читайте в оригинале, а то иногда дикая корявость аж коробит...
резкое изменение в распределении национального богатства
страны.
Забота наша такая,
Забота наша простая,
Жила бы "рошен" родная
И нету других забот...
"Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.)...
Так ось хто нам в - "пример!?" Век живи, век учись!
почему-то...
Можно смело прибавлять 50% к этим цифрам.
Поэтому сравнение теневой экономики с белой некорректно
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