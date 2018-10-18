 США отменили запрет 2014 года на полеты американских авиакомпаний в Харьков, Днепр и Запорожье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Так, снят запрет на полеты в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья. Запрет на полеты в оккупированный Крым остается в силе.

Отмечается, что решение было принято в связи с улучшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины. При этом упоминается, что авиаперевозки могут осуществляться с "минимальным дополнительным риском".

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В апреле 2014 года авиационные власти США ввели запрет на полеты над Крымом и зонами боевых действий на Донбассе. Украина закрыла транзит воздушных судов в зоне ООС в Донбассе в июне 2014 года.