 Батальон морских пехотинцев получил место постоянной дислокации в Мариуполе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 октября сообщили в Мариупольском городском совете.

"503-й отдельный батальон морской пехоты получил место своей постоянной дислокации в Мариуполе. Воинская часть разместится в бывшем здании школы-интерната № 2. Сейчас в помещении идет ремонт", - говорится в сообщении.

Командир батальона Вадим Сухаревский отмечает, что часть была создана, чтобы непосредственно защищать Мариуполь. Однако места дислокации батальона постоянно менялись. Теперь военные, наконец, получили место постоянного расположения.

"Хочу уверить жителей, что данная территория будет использоваться только в мирных целях для компактного проживания батальона. Мы будем следить за территорией, чтобы она находилась в хорошем состоянии", - сказал он.

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