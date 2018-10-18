 Жене Балуха впервые разрешили посетить мужа в Симферопольском СИЗО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

По информации жены, Владимира сегодня, 18 октября 2018 года этапируют в керченскую исправительная колония № 2.

Наталья Балух рассказала, что свидание в СИЗО Симферополя было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.

По ее словам, украинский активист держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье. У него ослаблен иммунитет, и в это время он болеет ОРЗ. Помимо обострения хронических заболеваний, Балуха мучает зубная боль. Наталья передала украинцу необходимые лекарства и продукты, так как на время этапа Балух прекратил голодовку, супруга передала ему каши, орехи, овощи и другое.

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Недавно украинскому активисту передали письма матерей и жен Героев Небесной Сотни. Балух очень тронут таким вниманием. Украинцу очень помогают те письма и открытки со словами поддержки, которые пишут ему неравнодушные люди. Крымчанин передавал слова благодарности всем, кто борется за его освобождение, за Украину и за других политузников.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Он продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.