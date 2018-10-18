 Санкции против РФ "должны быть временными", - премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. Об этом он заявил в четверг, 18 октября, отвечая на вопрос корреспондента в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.com.
"Они не являются окончательным решением. Санкции – это средство. Поэтому, по нашему мнению, оно должно быть временным", – сказал политик.
В то же время Конте признал, что Италия не может реформировать систему санкций ЕС. "Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом Путиным для разрешения важнейших кризисов во всем мире", – сказал Конте.
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В начале этой недели министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили механизм введения санкций за применение химического оружия, который открывает путь к конкретным санкциям за отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери. "Что касается дела Скрипаля, то я попросил доказательств премьер-министра Терезы Мэй. Если есть доказательства, мы рассмотрим решение, которое будет принято", – отметил Конте по этому поводу. На следующей неделе итальянский премьер должен прибыть в столицу России и встретиться с Путиным и премьер-министром Медведевым.
Накануне вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России. Он пообещал "сделать все", чтобы прекратить или, по крайней мере, избежать автоматизма в продлении действия санкций в отношении России, которые он назвал "капризом" ЕС.
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https://www.youtube.com/watch?v=FjZGCV7lKMY
В. Пуйло: "Если загнать крысу в угол - она прыгнет вам на голову".
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Уже становится очевидным, что кое-какую крысу всё-таки загнали в угол...
Заявление обнародовано на сайте Госдумы.
По мнению российских парламентариев, в Украине наблюдается "обострение ситуации", а также "нарастание военной угрозы" со стороны Киева на Донбассе.
"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - утверждается в заявлении.
По мнению российских депутатов, примером служат намерения властей Украины добиться автокефалии для Украинской православной церкви. В Госдуме при этом утверждают, что Киев пытается "разрушить подлинную православную церковь, легализовать раскольников и освятить с их помощью продолжения войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины".
В Москве также обвинили Украину в проведении 14 октября в Киеве Марша националистов (участники которого якобы "открыто призывали к расправе над россиянами и прихожанами канонической Украинской православной церкви"), "саботаже Минских соглашений", "сосредоточении войск, обстрелах и убийствах в Донбассе", а также в попытках "запретить использование" русского языка.
"Саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей. Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко (главарь террористической организации "ДНР", - ред.) и многих других сыновей и дочерей Донбасса", - объявили в Госдуме РФ.
В заявлении также указано, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".
"Государственная Дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Еще не поздно остановиться", - говорится в заявлении.
На данные высказывания уже отреагировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
Он, в частности, отметил, что заявление Госдумы РФ является свидетельством "неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты", информирует пресс-служба СНБО.
Турчинов подчеркнул, что в Украине нет никакого обострения ситуации.
"Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - добавил глава СНБО.
Он напомнил, что Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стала авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и направлениях" российской агрессии.
"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - говорится в заявлении Турчинова.
По мнению главы СНБО, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную победу реваншистских пророссийских сил на президентских и парламентских выборах в Украине".
"Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной", - подытожил Турчинов.https://bykvu.com/bukvy/101563-v-gosdume-rf-ob-yavili-ukrainu-terroristicheskim-gosudarstvom
Никто ж не говорит про пожизненные санкции: пока все кацапы не сдохнут.
Ей там было очень пусто и темно...
может и наши пограничники чё найдут......
В Азовском море ищут российских летчиков после крушения учебного самолета Л-39
2. В фсб заявили, что весь интернет должен перейти под контроль спецслужб: "это очевидно"..
Сбор компромата- фирменный стиль кгбистов