 Санкции против РФ "должны быть временными", - премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. Об этом он заявил в четверг, 18 октября, отвечая на вопрос корреспондента в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.com.

"Они не являются окончательным решением. Санкции – это средство. Поэтому, по нашему мнению, оно должно быть временным", – сказал политик.

В то же время Конте признал, что Италия не может реформировать систему санкций ЕС. "Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом Путиным для разрешения важнейших кризисов во всем мире", – сказал Конте.

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В начале этой недели министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили механизм введения санкций за применение химического оружия, который открывает путь к конкретным санкциям за отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери. "Что касается дела Скрипаля, то я попросил доказательств премьер-министра Терезы Мэй. Если есть доказательства, мы рассмотрим решение, которое будет принято", – отметил Конте по этому поводу. На следующей неделе итальянский премьер должен прибыть в столицу России и встретиться с Путиным и премьер-министром Медведевым.

Накануне вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России. Он пообещал "сделать все", чтобы прекратить или, по крайней мере, избежать автоматизма в продлении действия санкций в отношении России, которые он назвал "капризом" ЕС.

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