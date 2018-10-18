 Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки крупных партий каннабиса через государственную границу в Россию. Наркотики злоумышленники переправляли рейсовыми автобусами межгосударственного сообщения, маскируя под товары народного потребления.
Во время осмотра одного из рейсовых автобусов на международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили скрытую от таможенного контроля партию каннабиса весом полтора килограмма. Наркодельцы планировали реализовать марихуану в Москве за 15 тысяч долларов.
В тот же день в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали в Харькове одного из активных участников группировки. Сейчас в рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления всех участников противоправной деятельности.
так нет жеж. мы рашку бережем, а своих сажаем и пресуем!!!!
красавцы сбу, так держать.
так а о чем говорить если второй человек в сбу кацапо фил
да на верх заносят. кто ж себе зарплату понижать сам будет???))))
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг попросила прощения у норвежек, которые в годы Второй мировой войны вступили в отношения с солдатами и офицерами вермахта, оккупировавшими страну.
Премьер министр страны просит прощенья у людей, которых уже нет
Нет Карл ,,,,,,,, КАРЛЛЛ нет их и прошло время и возможно они и были чучундирками и не правыми и Виноватыми
Виноватыми Карл
Но Извинилась
К чему это мой высер
После этого я про это быдло российское ни слово не скажу хорошего
Ни слова Карл
Плакать хочется из за того что мы русские дебилы такие
и ничего не справить даже не знаю что и сказать
ссылка ниже
https://meduza.io/feature/2018/10/18/norvegiya-izvinilas-pered-zhenschinami-vstupivshimi-v-svyaz-s-soldatami-vermahta-posle-voyny-ih-derzhali-v-lageryah-lishali-pasportov-i-vysylali-iz-strany
пойду как я
Никуя не могут! Ну и хер с ним - кому гнать! А так? Дебит, кредит, сальдо, а денежки в казну. Даже на "конопле" - не заработали! А все почему?