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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1401) Россия (70775) СБУ (12910) Харьковщина (1203)

 Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, занимавшейся поставкой наркотиков в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки крупных партий каннабиса через государственную границу в Россию. Наркотики злоумышленники переправляли рейсовыми автобусами межгосударственного сообщения, маскируя под товары народного потребления.

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Во время осмотра одного из рейсовых автобусов на международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили скрытую от таможенного контроля партию каннабиса весом полтора килограмма. Наркодельцы планировали реализовать марихуану в Москве за 15 тысяч долларов.

Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ 02

В тот же день в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали в Харькове одного из активных участников группировки. Сейчас в рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются следственные действия для установления всех участников противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092172
 
 
 Топ комментарии
 
страна идиотов, нет что бы завалить рашку дешовой и вонючей наркотой и самим еще заработать.
так нет жеж. мы рашку бережем, а своих сажаем и пресуем!!!!
красавцы сбу, так держать.
так а о чем говорить если второй человек в сбу кацапо фил
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Зачем. пусть там укурятся вусмерть все эти кацапы...
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их куриннім пометом угощать...село поможе...за гроші)
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Пускай грибы по болотам собирают - а не курят траву прекрасную с Украины ....
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страна идиотов, нет что бы завалить рашку дешовой и вонючей наркотой и самим еще заработать.
так нет жеж. мы рашку бережем, а своих сажаем и пресуем!!!!
красавцы сбу, так держать.
так а о чем говорить если второй человек в сбу кацапо фил
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А в Канаде ее легализовали. Кури сколько хочешь....
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так а кто ж ее у нас легализирует если мусора с этого питаются, как и с проституции.
да на верх заносят. кто ж себе зарплату понижать сам будет???))))
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ну и на фига?! ..нуна біло людЯм еще и за ушком почесать...пАтамушо молодцьІ
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Облом у кацабів, знову прийдеться ягель з "петушиним" лайном смалити.
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От нафіга? Хлопці добру справу робили, їх пов"язали, а от хто проти України діє, тих "не бачать"!
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Зачем? Люди из Аргентины наркоту не получили, у МИД рф ломка, они несут всякий бред... И тут вы такие, взяли и лишили их дозы. Ну не по-братски это
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Передать сплоченную группировку вместе канабисом в рашку для дальнейшей деградации кацапов.
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Зачем. пусть там укурятся вусмерть все эти кацапы...
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Фирмы, связанные с Ахметовым и Пашинским, снова выиграли тендер «Укртранснафты» Ура!
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По сравнению с МИДом параши харьковские умельцы- жалкие лохи.
Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6240
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прошу прощенья, что не по теме, но после новости
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг попросила прощения у норвежек, которые в годы Второй мировой войны вступили в отношения с солдатами и офицерами вермахта, оккупировавшими страну.

Премьер министр страны просит прощенья у людей, которых уже нет
Нет Карл ,,,,,,,, КАРЛЛЛ нет их и прошло время и возможно они и были чучундирками и не правыми и Виноватыми
Виноватыми Карл
Но Извинилась
К чему это мой высер
После этого я про это быдло российское ни слово не скажу хорошего
Ни слова Карл
Плакать хочется из за того что мы русские дебилы такие
и ничего не справить даже не знаю что и сказать
ссылка ниже
https://meduza.io/feature/2018/10/18/norvegiya-izvinilas-pered-zhenschinami-vstupivshimi-v-svyaz-s-soldatami-vermahta-posle-voyny-ih-derzhali-v-lageryah-lishali-pasportov-i-vysylali-iz-strany

пойду как я
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А это и есть "товары народного потребления". Такой экспорт из Украины в рашен-рейх принимается. Дайош демпинг и разрушение монополии на на наркотрафик ведомству лошади.
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Як Рудий з Курченком вугілля "вротвамдам +" з ОРДЛО в Україну ешелонами херачать, або Фірташ руду в Крим, або щебінь на Крисячий міст, чи Мертвечук зріджений газ залізнодорожніми цистернами, - того ані ФСБУ, ані ГильПрокурватура "не бачать", а якщо якийсь хлопака вирішить кацапа травонути і на цьому трохи грошенят підзаробити, то "наша служба і опасна і трудна, служба дні і ночі"! Бляді, Сер!!!
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"Наркодельцы планировали реализовать марихуану в Москве за 15 тысяч долларов...."
Никуя не могут! Ну и хер с ним - кому гнать! А так? Дебит, кредит, сальдо, а денежки в казну. Даже на "конопле" - не заработали! А все почему?
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Кто мне скажет, что это за юридический термин такой "блокирована" и что он означает? Выявлена, задержана, арестована, уничтожена при попытке к бегству - это понятно. А "блокиравна" - это что ? "Поставлена на счётчик" или как?
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менты теперь гонят на рашен рейх коноплю Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022
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Поставки наркоты, паленного алкоголя и прочих товаров "первой необходимости" (для кацапов), надо не запрещать, а поощрять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДеятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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