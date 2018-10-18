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 В отношении пяти фигурантов собрана достаточная доказательная база, - Аброськин о расследовании нападения на Гандзюк. ФОТО

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по факту нападения на Катерину Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "На сегодня полностью собрана достаточная доказательная база в отношении пяти фигурантов - организатора, пособника и исполнителей.

Организатор и непосредственный исполнитель арестованы и содержатся под стражей, другие трое - под круглосуточным домашним арестом, поскольку именно они полностью сотрудничают со следствием.

Продолжаются активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица заказчика.

По результатам заслуховання уверен, что заказчик будет установлен".

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В отношении пяти фигурантов собрана достаточная доказательная база, - Аброськин о расследовании нападения на Гандзюк 01

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3092170
 
 
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Да знаем мы , брильятовых , ефремова привет прокурору ! Чаморошные..
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Знов знущаються над добровольцями, АТОшниками? Схоже, що у виконавців цього злочину совість відсутня та нема віри і ніякого патріотизму.
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Гребаный цирк. Гончаренко подарил президенту @poroshenko зеленые перчатки, в которых выступал в ПАСЕ! Будет мыть унитазы на Ростове.
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И в Украине отмываться придется еще очень долго.
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Да мы знаем - все следаки при передаче дела в суд пишут про "достаточность" и подписываются под этим... А чего не подписаться - если дело в суде развалится, они все равно никакой ответственности не несут...)
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