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 Общество, Технологии
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Все про:радар (40) Билошицкий (7) TruCam (2)

 С начала 2019 года на дорогах Украины может появиться автофиксация, - Билошицкий

Автофиксацию будут использовать параллельно использованию радаров.

Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения может заработать в конце 2018-го или в начале 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Об этом в эфире программы "Нині вже" заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По его словам, есть "мощные шаги" на пути к внедрению системы автофиксации нарушений на дорогах с помощью специальных камер.

"По моим прогнозам, где-то в конце этого, начале следующего года, я думаю, что мы уже это увидим", – сказал Билошицкий.

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Он также отметил, что в странах, в которых уже работает автофиксация, патрульные параллельно используют мобильные средства измерения скорости, которые работают не в автоматическом режиме.

"Это параллельные две системы, параллельные функционалы, и я думаю, что как одна, так и другая система имеют право на существование", – отметил заместитель главы патрульной полиции.

Он пояснил, что система фиксации нарушений с помощью устройств измерения скорости является первым шагом для запуска системы автоматической фиксации.

Напомним, 8 октября патрульная полиция начала использовать новые устройства для измерения скорости TruCam. За первую неделю их использования полиция составила 231 административный материал о превышении скорости.

В полиции обещают, что патрульные не будут прятаться в кустах, чтобы зафиксировать скорость автомобилей.

Американское устройство TruCam имеет лазерное наведение, это позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Оно работает без подзарядки до 15 часов. TruCam оснащен картой памяти на 16 000 видеороликов или 40 000 фото. Делает до 3 фото в секунду.

Источник: https://censor.net.ua/n3092169
 
 
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92 по 40 - и радары и камеры - похрен. Будем ездить на самокатах...
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Венцом потужной реформы полиции станет создание специальной дорожной полиции! Вангую. Ее назовут - ДАІ С начала 2019 года на дорогах Украины может появиться автофиксация, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3004
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))))) значит скоро появится новая профессия "Arsch Dehner". в европе уже есть. )))))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала 2019 года на дорогах Украины может появиться автофиксация, - Билошицкий
 
 
 
 
 
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