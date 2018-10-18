 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали "Грады" и гаубицы на оккупированной Луганщине

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 16 октября до 19:30 17 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 10 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), размещенных там с нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные колонны "КамАЗов" и "Уралов" из России

"17 октября, по соответствующим линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе члены патруля СММ зафиксировали 8 самоходных гаубиц (2С1), стоявших в боевом положении на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", - заявили наблюдатели.

"Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения (отведенного) тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области и отметили, что там и дальше не хватает 4 реактивных систем залпового огня (БМ-21), 3 самоходных гаубиц (2С1) и 6 буксируемых гаубиц (п пяти Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм)", - сообщили в ОБСЕ.

Читайте также: Для прекращения войны на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг