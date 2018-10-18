EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  439  6
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3343) Донбасс (17199)

 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали "Грады" и гаубицы на оккупированной Луганщине

Наблюдатели Специальной миссии ОБСЕ зафиксировали реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные гаубицы на оккупированной части Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 16 октября до 19:30 17 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 10 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), размещенных там с нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные колонны "КамАЗов" и "Уралов" из России

"17 октября, по соответствующим линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе члены патруля СММ зафиксировали 8 самоходных гаубиц (2С1), стоявших в боевом положении на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска)", - заявили наблюдатели.

"Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения (отведенного) тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области и отметили, что там и дальше не хватает 4 реактивных систем залпового огня (БМ-21), 3 самоходных гаубиц (2С1) и 6 буксируемых гаубиц (п пяти Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм)", - сообщили в ОБСЕ.

Читайте также: Для прекращения войны на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3092168
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одна половина Канады говорит по-английски, другая половина Канады говорит по-французски. Но ни Англии, ни Франции нет до этого никакого дела. А как объяснить идиотам из РФ, что их не должно волновать на каком языке разговаривают за границей?!
 показать весь комментарий
 
 
В современной психиатрии бред вяличия не считается отдельным расстройством психики, но рассматривается как проявление различных психических расстройств:
1. Мнить себя вяликим при отсутствии мозгов, но при наличии лишней хромосомы.
2. Не иметь настоящих ценностей, а потому придумывать скрепы.
3. Навязываться в "братья", когда тебя никуда не приглашали.

2. Отдавать свою никчемную жизнь на перегной по всему миру.
Можно продолжить...

,
 показать весь комментарий
 
 
А знаете почему в одной части замяли пьяную стрельбу по людям и уход с поста пьяных военных?Протрезвев,комвзвода поставил ультиматум командиру части - если не замнет дело,все узнают про бизнес и ферму командира части на военных складах.Шах и мат.А вы думаете почему склады горят.
 показать весь комментарий
 
1. путин видит истоки керченской трагедии в глобализации и вредных соцсетях

2. В фсб заявили, что весь интернет должен перейти под контроль спецслужб: "это очевидно".............

ОЧЕВИДНО ????? https://uploads.disquscdn.com/images/c4de8699a89324cb897c373498e1a94aefb9e0bf518e6dd56033e47ee37303fc.jpg

.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали "Грады" и гаубицы на оккупированной Луганщине
 
 
 
 
 
 вверх