 Выживший при теракте в оккупированной Керчи студент утверждает, что стрелков было двое

Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказывает пострадавший.
Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.
Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Она реально говорит ПРАВДУ. Одна их убитых была Кудрявцева Л.Б. 1956 г.р. - ул. 5й Самобуд, 26
Зачем это надо ФСБ? Смотрите видео с ним на кавказцентре
а жив другой, которого по ошибке начали травить за схожесть и одинаковое имя. тот вообще не из этого техникума.
2. В фсб заявили, что весь интернет должен перейти под контроль спецслужб: "это очевидно"
3. кацапы оторваны от мира
18летний птушник живет с мамой (у которой зарплата как мед работника 10000-12000 тысяч в мес) покупает лицензию после помповый ствол, затем патронов на 5400 деревянных ...не клеется как-то, тут чтото ещё + больная голова стрелявшего трупа......
В Керчи ведь цены как в парашке: "Сайга" стоит от 400 у.е. и выше.
2. В фсб заявили, что весь интернет должен перейти под контроль спецслужб: "это очевидно".............
ОЧЕВИДНО ????? https://uploads.disquscdn.com/images/c4de8699a89324cb897c373498e1a94aefb9e0bf518e6dd56033e47ee37303fc.jpg
В политех приехали на двух бусиках, вошли пятеро, трое с калашами поднялись и начали стрелять по всему, что движется, еще двое занесли то ли сумки, то ли контейнеры, которые впоследствии сдетонировали.
Да так, что было слышно по всему городу, а Керчь это вам не ПГТ какой-нибудь. После чего эти пятеро уехали. Силовики явились на место с заметным запозданием.
Все вооруженные силы на полуострове приведены в состояние боевой готовности, поставлены в ружье.
Это уже стопроцентная инфа, конечно армейцы могли и перебздеть, но по логике предпринимать такие меры из-за убитого подростка - как-то уж странно.
Лично я осторожен в выводах пока. Но зная с какой легкостью нам врет расеянский официоз, допускаю, что нам врут снова.
Алексей Топоров
Все, теперь точно укр.дрг.
89 На 11 минуте вчерашней пропагандонской передачи ведущие общаются с очевидцем событий Алиной Керовой по телефону. А сегодня утром девочка оказывается в списке погибших.Как такое можно обьяснить?