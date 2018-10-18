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 Выживший при теракте в оккупированной Керчи студент утверждает, что стрелков было двое

Выживший при теракте в Керчи студент Даниил утверждает, что стрелявших было двое. Один стрелял по толпе, а другой "зачищал" кабинеты.

Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказывает пострадавший.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.

Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также на Цензор.НЕТ: Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский

Источник: https://censor.net.ua/n3092166
 
 
 Топ комментарии
 
Парень на фото с библиотеки жив! Стреляли с калашей по студентам ФСБ шники, со второго этажа. Мы зря на ту даму с телефоном гнали.
Она реально говорит ПРАВДУ. Одна их убитых была Кудрявцева Л.Б. 1956 г.р. - ул. 5й Самобуд, 26
Зачем это надо ФСБ? Смотрите видео с ним на кавказцентре
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То есть второй и застрелил этого стрелка
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рязанско-бесланская команда работала ? Это еще не камни с неба. но уже теплее. крымчан поздравляю с началом осуществления их самых потаенных желаний.
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Парень на фото с библиотеки жив! Стреляли с калашей по студентам ФСБ шники, со второго этажа. Мы зря на ту даму с телефоном гнали.
Она реально говорит ПРАВДУ. Одна их убитых была Кудрявцева Л.Б. 1956 г.р. - ул. 5й Самобуд, 26
Зачем это надо ФСБ? Смотрите видео с ним на кавказцентре
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Пока что реально ни на одной из записей не слышно автоматных очередей. Как только появятся - можно будет рассматривать и эту версию.
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Не было той толпы, чтобы стрелять очередями, в видео лежали одиночные тела на лестнице! Смысл стрелять очередами в одиночных людей?
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В данном случае я не говорю о том, что было бы целесообразно с моей точки зрения. Я говорю о фактах, а факты вещь упрямая. На всех опубликованных записях слышны только одиночные выстрелы. А "дама с телефоном" говорит об автоматных очередях. Не стыковка. Возможно очереди не попали на запись,а возможно "дама с телефоном" перевозбудилась. Говорить: "она реально говорит ПРАВДУ" на основании существующих фактах - глупо. Просто рано делать выводы.
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думаешь, что студенты настолько тупые, что на слух не могут отличить автоматную очередь от охотничьего ружья?
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Ну директриса точно не смогла бы от испуга. Где она вообще могла бы слышать автоматную очередь, кроме кино?
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хотели обвинить Украину, но что-то у них пошло не так..
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парень на фото с библиотеки с отсутствующей левой стороной бошки лежит на своих мозгах. есть фото с другого ракурса.

а жив другой, которого по ошибке начали травить за схожесть и одинаковое имя. тот вообще не из этого техникума.
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Если бы он с помпы вальнул себе в голову, то ее бы там не было. А там прям лежит как перед сном. Да еще как он успевал и взрывать столовую с холлом, и взрыв пакеты бросать, и мотаться со 2-этажа на 1-ый и наоборот, и еще убить 21 и ранить 50 с чем-то человек, на на фото чего-то не вижу как он таскает за собой боекомплект.
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во во, а на курок он чем нажал? пальцем ноги?
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Да не, были и другие фотки. Странно что в сеть попали оперативные фотки вот что реально странно. На момент попадания фоток в сеть там уже 100% работали полицаи. Странно что у него с собой оказались документы. Кто-то это всё фоткал и выложил в сеть. На первой фотке явно виден порез на боку. Где-то писали что мол книгой прикрыли огнестрельную рану. Странно что все дети рассказывают разные версии. Ну это можно списать на шок. А вот странно что никто не видел кто именно стрелял.
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шпили-вили... Петрову с Башировым дали возможность реабелетироваться
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Двое стрелков! Уже теплее. Хотя и это не факт.
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То есть второй и застрелил этого стрелка
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И рядом оружие кинул. И сам был из этого колледжа. Хотя там говорят, что видели в тот день вооруженных людей каких-то то ли рядом.
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Скорее второй и третий застрелили лоха с комиксами от "Новоотсоссии".
Студент, який вижив під час теракту в окупованій Керчі, стверджує, що стрільців було двоє - Цензор.НЕТ 9316
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ну тепер барани стопудово сплатятся вакрух царя )))
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сейчас главное больше страха, а бараны побегут в нужном направлении.
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барани, як на мене, вже чьото чують... цікавою буде реакція! а втім, від баранів...
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так Вадик за 5 минут еще и растяжек наставил, ужос то какой, способный мальчик с корочкой ФСБ.
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гебняве фсбєєєє шне кодло вже такого накрутило,іроди горітимуть у пеклі!!!!
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Чорт із чортом братались, поки обидва у яму попались...
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Так убей путинца, чтоб он,А не ты на земле лежал,Не в твоем дому чтобы стон,А в его по мертвым стоял.Так хотел 0н!!!Его вина!!!-Пусть горит его дом, а не твой,И пускай не твоя жена,А его пусть будет вдовой.Пусть исплачется не твоя,А его родившая мать,Не твоя, а его семьяПонапрасну пусть будет ждать.Так убей же хоть одного!Так убей же его скорей!Сколько раз увидишь его,Столько раз его и убей!!!!!!!!!!!!!1
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Ой,крымчане.Как вас путин любит.Прямо душит в своих объятиях.
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у Путина сегодня был последний визг - МЫ УМРЕМ КАК ЖЕРТВА,МУЧЕНИКИ, А ОНИ ПРОСТО СДОХНУТ, непонятно дошло до баранов или нет, хуйло готово здохнуть вместе со всеми своими баранами.
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Хули с контуженого взять ?
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рязанско-бесланская команда работала ? Это еще не камни с неба. но уже теплее. крымчан поздравляю с началом осуществления их самых потаенных желаний.
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так это заявил только один выживший, непонятно сколько этот свидетель проживет, но полюбому на каждом этаже было по два стрелка и заходили с двух сторон, третий минировал столовую и следил за местом отхода, сколько их было на улице история пока умалчивает, то кого убили в библиотеке случайный ученик, после выстрела в упор с 12 калибра головы не остается.
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та їбашили кацарилі по студентам! там 2/3 - жертви "спєцов"... как всігда впрочім
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буйнакс,волгодонск,масква... Кацапчеги,история продолжается...
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Чесно кажу, що ця історія незрозуміла. Яка ціль чи цілі були у стрільців? Взяти зброю і вбивати все навколо, про що багато ненормальних говорять і ніколи не будуть робити?
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Цель отвлечь от полной жопы в Крыму в армянске уже они о путчах и майданах подумывали в сетях от пенс реформы и от известий ингушетии да и много от чего остального..интересуйтесь источниками информации о существовании в крыму...
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может какой друг с срускогомира прибыл помочь пострелять, а после в толпе затерялся.....
18летний птушник живет с мамой (у которой зарплата как мед работника 10000-12000 тысяч в мес) покупает лицензию после помповый ствол, затем патронов на 5400 деревянных ...не клеется как-то, тут чтото ещё + больная голова стрелявшего трупа......
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"Сайга" - полуавтомат 12 кал. стоит минимум 1тыс. долл.
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Это в Украине.
В Керчи ведь цены как в парашке: "Сайга" стоит от 400 у.е. и выше.
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порядка 40000 фублей как подсчитали журналисты «Би-би-си», столько стоит его помповое ружье, патроны, а также получении лицензии на оружие. По данным СМИ, 18-летний Владислав Росляков приобрел ружье легально и прошел все необходимые проверки. При этом, как отмечает Би-би-си, неясно откуда у него были деньги на оружие, поскольку сам молодой человек по имеющейся информации нигде не работал, про работу его отца тоже ничего не известно, а мать трудится санитаркой
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Безусловно, Несчастный Росляков сам жертва. Агенты Хуйла все это замутили, к гадалке не ходи. Или придется признать, что Росляков - гений в свои 18 лет.
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Ну по крайней мере,Шива--верблюд,так точно))
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Прям как сказка про Гадю,минометы на барже,гранаты в правительственную ложу и добивание из автоматов в одном лице))Талантливый мальчик--верблюд))
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большинство убитых, вместо визитки яроша и великого гундяя видели вот такое

Выживший при теракте в оккупированной Керчи студент утверждает, что стрелков было двое - Цензор.НЕТ 837
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1. путин видит истоки керченской трагедии в глобализации и вредных соцсетях

2. В фсб заявили, что весь интернет должен перейти под контроль спецслужб: "это очевидно".............

ОЧЕВИДНО ????? https://uploads.disquscdn.com/images/c4de8699a89324cb897c373498e1a94aefb9e0bf518e6dd56033e47ee37303fc.jpg
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ну кацапские следователи наисследуют то, что нужно, как с Немцовым, или с "боингом", или с польским самолетом.
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и если прижмет - даже видео покажут, правда, левой лапой отредактированное
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уже должны были показать три раза, но нужно убрать все косяки и оставить одного стрелка который якобы застрелился, сделать это трудно, т.к. нужно нарисовать по новой мультик.
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А ведь было предупреждение свыше. Не поняли... Студент, який вижив під час теракту в окупованій Керчі, стверджує, що стрільців було двоє - Цензор.НЕТ 7538
Студент, який вижив під час теракту в окупованій Керчі, стверджує, що стрільців було двоє - Цензор.НЕТ 9576
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Что решат наверху-то и будет правдой в рашке.Это священное правило ещё не разу не нарушалось.Они иногда(когда их опять мочат)кобенятся сразуИх утихомиривают.Проходит время-и они чтят когда надо и осуждают когда надо.Идеальные особи.
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Вчера получил два звонка из Крыма, один - от военного, оба знакомых выступают резко против официальной версии по событиям в Керчи. Вот что рассказали:
В политех приехали на двух бусиках, вошли пятеро, трое с калашами поднялись и начали стрелять по всему, что движется, еще двое занесли то ли сумки, то ли контейнеры, которые впоследствии сдетонировали.
Да так, что было слышно по всему городу, а Керчь это вам не ПГТ какой-нибудь. После чего эти пятеро уехали. Силовики явились на место с заметным запозданием.
Все вооруженные силы на полуострове приведены в состояние боевой готовности, поставлены в ружье.
Это уже стопроцентная инфа, конечно армейцы могли и перебздеть, но по логике предпринимать такие меры из-за убитого подростка - как-то уж странно.
Лично я осторожен в выводах пока. Но зная с какой легкостью нам врет расеянский официоз, допускаю, что нам врут снова.
Алексей Топоров
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Ой, я уже не верю ничему. Про пожар в Зимней вишне тоже писали про сотни трупов, а потом выяснилось, что это троллил какой-то чувак, который сам признался, нагнетал обстановку.
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Та банда Яроша скорей всего , они как призраки , появляются ни откуда и исчезают в никуда . Больше на такое никто не способен . Может хотели распясть мальчиков в трусиках , но шо то пошло не так .? .
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Ну вот не верим что один, не верим что один.....
Все, теперь точно укр.дрг.
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С перепугу и не такое померещится Студент, який вижив під час теракту в окупованій Керчі, стверджує, що стрільців було двоє - Цензор.НЕТ 4775 .. Бывает .
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Немного не в тему, так, просто навеяло: 2012год, ростовский певецДенис Третьяков - Андерс Брейвик
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https://www.youtube.com/watch?v=RtN5TuRejns&lc=z233sdkortq3vrhr104t1aokgpu1aypnbqw2iihh5qrvbk0h00410.15398488668183
89 На 11 минуте вчерашней пропагандонской передачи ведущие общаются с очевидцем событий Алиной Керовой по телефону. А сегодня утром девочка оказывается в списке погибших.Как такое можно обьяснить?
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Я не специалист... Но вот эти следы слева на теле, не могут быть следами от выстрелов?
Студент, який вижив під час теракту в окупованій Керчі, стверджує, що стрільців було двоє - Цензор.НЕТ 9626

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Товар-ищи красножопыя, а сейчас мы рады приниМАТЬ турыСТА в говень:
Студент, який вижив під час теракту в окупованій Керчі, стверджує, що стрільців було двоє - Цензор.НЕТ 2098


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыживший при теракте в оккупированной Керчи студент утверждает, что стрелков было двое
 
 
 
 
 
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