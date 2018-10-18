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 Политика Украины, Общество
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 Оккупационного "вице-премьера" Крыма Нахлупина арестовали на 2 месяца

Его обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах.

Оккупационного "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина арестовали до 16 декабря. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Нахлупина задержали 17 октября в Москве. По словам источников "Новой", уголовное дело против оккупационного "чиновника" связано с коррупцией при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительстве дорог и незаконных подключениях объектов на Южном берегу Крыма к коммуникациям.

Виталий Нахлупин после оккупации Крыма Россией в 2014 году был председателем комитета при псевдо-парламенте "республики" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, а в январе 2016 года был назначен "заместителем председателя правительства" Крыма.

Прокуратура АРК собирается требовать экстрадиции Нахлупина. Его обвиняют в государственной измене. По данным прокуратуры АРК, при его непосредственном участии была незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Источник: https://censor.net.ua/n3092165
 
 
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Бежать на континент!
Тут проблем не будет.
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по любому. такие "люди" в шыкаладном цеху нужны.
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фамилия...просто шедевр как подходит этому... нах лупину
(точно нет опечатки...)
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Легендарний» Семочко за освітою викладач фізичної культури. Керував операцією по затриманню Саакашвілі.
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Коли керував операцією по затриманню Міхо, тоді точно під захистом влади.
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Очередной козел отпущения, в Крыму ведь лучше не стало при Рашке, пора назначить виновного.Аксенову - приготовиться.
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Басманный суд москвы напоминает Печерский суд Киева .
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Лисий #уй-помощник солнца...Так колись мій старшина говорив на утрєннєм пастра...Тху,блядь,пастраєніє...Щоб вони,кацапи,здохли.Всі,до єдиного.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационного "вице-премьера" Крыма Нахлупина арестовали на 2 месяца
 
 
 
 
 
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