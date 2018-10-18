 Польша увеличивает войско на границе с Россией, - Минобороны

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что страна восстановит военный полк в городе Сувалки, расположенном на границе с Россией и Литвой, рассказали в оборонном ведомстве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

"Принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность – один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы подразделение, действующее в Сувалки, будет увеличено численно", – сказал Блащак.

"Недалеко отсюда расположены войска НАТО, – напомнил глава Минобороны Польши. – Но мы понимаем, что сами должны создавать свои оборонные возможности".

"Важно, чтобы армия была многочисленной, хорошо оснащенной современным оборудованием и плотно включенной в структуры НАТО", – констатировал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поступивший от Польши запрос на постоянное присутствие американских войск на ее территории с предоставлением для них базы, финансирование которой возьмет на себя польское правительство

Напомним, ранее Блащак сообщил о планах военного руководства страны разместить новую армейскую дивизию на восточной границе. В соединение будут включены две действующие бригады и еще одна, которая вскоре будет укомплектована. Командование дивизии будет дислоцироваться в городе Седльце. В дивизии будут служить 15 тысяч военнослужащих.

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