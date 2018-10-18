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Все про:армия (7152) граница (3103) Польша (4535) Россия (70775)

 Польша увеличивает войско на границе с Россией, - Минобороны

Варшава восстановит ликвидированный 8 лет назад военный полк в городе Сувалки рядом с польско-российской границей.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что страна восстановит военный полк в городе Сувалки, расположенном на границе с Россией и Литвой, рассказали в оборонном ведомстве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Зеркало недели".

"Принял решение о восстановлении полка в Сувалки. Безопасность – один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы подразделение, действующее в Сувалки, будет увеличено численно", – сказал Блащак.

"Недалеко отсюда расположены войска НАТО, – напомнил глава Минобороны Польши. – Но мы понимаем, что сами должны создавать свои оборонные возможности".

"Важно, чтобы армия была многочисленной, хорошо оснащенной современным оборудованием и плотно включенной в структуры НАТО", – констатировал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поступивший от Польши запрос на постоянное присутствие американских войск на ее территории с предоставлением для них базы, финансирование которой возьмет на себя польское правительство

Напомним, ранее Блащак сообщил о планах военного руководства страны разместить новую армейскую дивизию на восточной границе. В соединение будут включены две действующие бригады и еще одна, которая вскоре будет укомплектована. Командование дивизии будет дислоцироваться в городе Седльце. В дивизии будут служить 15 тысяч военнослужащих.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092164
 
   
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В городе Сувалки...Вспомнил город Студзянки. Аналогия только по звучанию.
А по теме новости- раньше надо было.Финансирование сдерживало( скорее всего) это сделать
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Я так думаю, если бы поляки разрешили иностранцам служить в армии по контракту, нашлись бы желающие.
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А вас вьетнамцев что так много в Польше ? .
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хуйло будет несказанно радо такой новости! Польша увеличивает войско на границе с Россией, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7077 многоховочки действуют!
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Не ожидала мордовия что США так поддержат Украину .
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А ещё поляки как-то Москву взяли...так, вспомнилось...
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Польша увеличивает войско на границе с Россией, - Минобороны

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Кто-нибудь знает где проходит польско-кацапская граница?
Похоже наше Минобороны не в курсе, что у поляков нет границы с путинабадом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша увеличивает войско на границе с Россией, - Минобороны
 
 
 
 
 
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