 Россия не пойдет в наступление на Донбассе, чтобы не добавлять Порошенко популярности перед выборами, - Волкер

Об этом он заявил в Вашингтоне в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Одной из причин, по которым России невыгодно обострять ситуацию американский дипломат назвал высокую вероятность того, что новый виток напряженности на востоке Украины способствовал бы росту поддержки президента Украины Петра Порошенко.
"Это (наступление) вероятно усилило бы президента Порошенко. Возможно из-за этого украинцы объединились бы вокруг него, чтобы снова помочь защитить страну. По моему мнению, это последнее чего Россия хотела бы сейчас, накануне выборов", - заявил Волкер.
Он также отметил, что главной причиной вероятного нежелания России усиливать агрессию является нынешняя мощь Вооруженных сил Украины.
"Россия бы получила значительно сильнее сопротивление от Украины, если бы пошла на это", - подчеркнул дипломат.
По словам Волкера нынешнее насилие на Донбассе соответствует общей модели агрессивных действий России.
Тарифы - это требование запада. От него НИКАК не слинять.
Некто марунич хоть и отрабатывает российскую пайку но очень четко сказал.
Чтобы снизить цены на газ надо менять геополитический вектор развития.
Тоесть идти в рашку.
Че? В рашку ради газа? После всех смертей?
И кто мы будем после этого? Шлюхи.
Так что про какой новый курс втирает Юля - надо ее распросить.
А тепер скажіть - це Пеця із бодуна постійно розказує про війну і агресію чи тримає тут всіх за лохів?http://dniprograd.org/2018/10/17/rosiyani-vidvidali-pivdenmash-i-prokontrolyuvali-virobnitstvo-raketonosiiv-zenit_72315?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0e18EFvR-e5Bn5_YOcDF3gO6iCNVKYYBWmRFsM58dd55FHMmcwMGFtwUs …
кто сдает национальные интересы Украины росее, того она и поддерживает
У ваты он популярен?
У патриотов он популярен?
У кого???
бо все начали жить по новому и всем так нравится))))
Есть вражеская вата.
Есть свидомые украинцы националисты(патриоты).
И есть третьи, совки в душе, на должностях и нет, воруют, но руку прижимают к сердцу на мероприятиях, поют, одевают вышиванки и дискредитируют всё украинское патриотическое. Приживаются при любом правителе и власти. Эти посредине.
Многие верой и правдой служили при кучме, и януковиче до последних дней.
сидимо тихо, ато петя переможе
Это сюда, хотя из кино и прекрасно осуществлено: