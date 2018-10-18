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 Россия не пойдет в наступление на Донбассе, чтобы не добавлять Порошенко популярности перед выборами, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не пойдет в наступление на Донбассе.

Об этом он заявил в Вашингтоне в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Одной из причин, по которым России невыгодно обострять ситуацию американский дипломат назвал высокую вероятность того, что новый виток напряженности на востоке Украины способствовал бы росту поддержки президента Украины Петра Порошенко.

"Это (наступление) вероятно усилило бы президента Порошенко. Возможно из-за этого украинцы объединились бы вокруг него, чтобы снова помочь защитить страну. По моему мнению, это последнее чего Россия хотела бы сейчас, накануне выборов", - заявил Волкер.

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Он также отметил, что главной причиной вероятного нежелания России усиливать агрессию является нынешняя мощь Вооруженных сил Украины.

"Россия бы получила значительно сильнее сопротивление от Украины, если бы пошла на это", - подчеркнул дипломат.

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По словам Волкера нынешнее насилие на Донбассе соответствует общей модели агрессивных действий России.

Источник: https://censor.net.ua/n3092163
 
   
 Топ комментарии
 
И солнце вечером садится только чтобы не бросить тень на Порошенко.
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Сергей Гайдай



Вчера в 17:53 ·

Обдурити. По-новому
Несвоєчасний і не толерантний пост.
Мої колеги почали активно писати аналітику про виборчі компанії кандидатів у президенти.
І мене як політтехнолога, часто запитують, як би я оцінив виборчу кампанію Петра Порошенка? Лукавити не буду. Як мінімум - вона ефективна і зможе додати Петру Олексійовичу голосів. Особливо, якщо його політичні опоненти не зможуть знайти результативної протидії.
Але я не можу оцінювати кампанію президента тільки як політтехнолог. Я живу в Україні, і я громадянин цієї країни. Від того чи стане Порошенко президентом вдруге, залежить моє майбутнє, а також майбутнє моїх дітей, близьких і знайомих. Скажу чесно - другого терміну Порошенка мені не хочеться.
Петро Олексійович вирішив побудувати свою виборчу кампанію на трьох основних тезах - армія, мова і віра. Але особисто мене жоден із них не переконує голосувати за Порошенка. Поясню чому.
Армія? Ніхто не заперечує факт, що в 2014 році армії у нас не було, а зараз вона є. Але диявол криється в деталях. Яку армію будує Порошенко? На думку деяких експертів, він будує армію, якій заборонено воювати. Армію - де досі живе радянській дух, де солдат - не найвища цінність, а витратній матеріал. Я не хочу такої армії. Я б хотів бачити по-справжньому боєздатну армію. Для якої звільнення окупованих територій не було б нездійсненним завданням, як сьогодні стверджує президент. Так, можна заперечити, що у Росії набагато більше ресурсів і перемогти її неможливо. Але подивіться на Ізраїль. Країну, яка відбулася в оточенні ворожих арабських держав, у яких Ізраїль виграв всі війни. Сил і ресурсів у ворогів Ізраелю було значно більші ніж у невеличкої єврейської держави
Євреї, які ще недавно не були великими воїнами, засвоїли історичний урок, що тільки боєздатна армія збереже і захистить їх країну і народ від непередбачуваних сусідів. Вони створили армію, здатну перемагати не числом, а вмінням. У нас ресурсів куди побільше, ніж в Ізраїлю. Ніщо не заважає нам будувати армію за стандартами НАТО, якщо серйозно займатися військовою будівництвом, а не його імітацією.
Віра? Мені, як атеїсту, складно вважати, що від віри залежить майбутнє. Я щиро радий можливості отримання Томосу про автокефалію для УПЦ. Тому що сьогодні все, що погано московським попам, - добре нам. Я за ще більш радикальні дії - спеціальним указом президента, на території України треба заборонити соціально шкідливу секту - УПЦ МП, яка сьогодні є агентом держави-агресора. Але яке відношення має Томос до рівня життя більшості українців? Жодного.
Мова? Тут вже точно немає ніякої заслуги Петра Порошенка. Закони на захист української мови точно приймалися не з його особистою ініціативою. Якщо розібратися, то набагато більше тут заслуг народного депутата Вікторія Сюмар і іі колег і однодумців або активістки Larysa Nitsoi. Їх можна з упевненістю назвати борцями за українську мову. А Петро Олексійович, як завжди, з'явився "перерізати стрічку".
Але все це не має значення. Не має значення навіть те що це програма не майбутнього - це архаїчне бачення повернуте в феодальне минуле. Дискутувати с тезам - "армія, віра, мова" - справа програшна. Це не програма нового президента - це тези кампанії для виборців.
Ми можемо довго про неї сперечатися. Як громадянину мені важливо інше. У політика і президента Петра Порошенка немає мети побудувати нову країну. Країну сучасну. Світового лідера. Країну справедливу. Країну рівних можливостей. Країну закону для всіх. Країну прав і свобод. Каїну без олігархів і монополій. Країну вільної економіки і податкового раю. Країну суспільної власності і суспільного співуправління власнім майном. Його головними цілями в політиці починаючи з 1998 року завжди були примноження особистих активів, захист свого бізнесу і осідлання корупційних схем, створенних за 27 років нашим правлячим класом. Для нього Україна - це великий особистий промисел, власна плантація. А всі ми - витратний гумус на цій плантації.
"Армія, віра і мова" з'явилися тільки тоді, коли виник ризик втратити владу і можливість збагачуватися і далі. Можу собі уявити, як Петро Порошенко розмовляв зі своїм головним стратегом і політтехнологом Ігорем Гринівим. Діалог міг виглядати приблизно так:
- Отже, мій друже Ігор, минулого разу ми провели дуже непогану виборчу кампанію. Головне, що українці нам повірили, що тепер вони будуть жити по-новому. Що тоді ми обіцяли ? АТО ми закінчимо за дві тижні. Призовників на фронті не буде, солдат-контрактник отримуватиме 1000 гривень в день, а його життя буде застраховане на 2 млн. грівень. Долар буде по 10-ть гривень А ще я побудую в Житомирі космічний центр і такий же фонтан, як у Вінниці. Тоді вдалося. Тоді мені повірили, і я став президентом. Але в цей раз , боюся, такий фокус не пройде. Тому, Ігор, придумай мені щось інше. Одними обіцянками вже не обійтися.
І після довгих роздумів, Ігор Гринів і його колеги розробили і впровадили нові тези для кандидата в президенти на новий термін.
- Знаєте, Петре Олексійовичу, нині час інший. Давайте людям вже не обіцяти щось в майбутньому. Дійсно, вже не повірять. А скажемо про те, що вже зараз є у нас в активі. Єдина помісна церков? Автокефалію реально нам отримати у найближчій час? Оце і пред'явімо народу! Закони про мову прийняті - скажемо що саме ви захищаєте українську! Армію ви будуєте? Теж факт! Смажимо, що теж ваша незаперечна заслуга. Хто там буде розбиратися, яку армію ви будуєте. Критикани! А конкурентам пред'явити нічого.
І мені стає очевидно, що вся кампанія Порошенка - черговий обман. Це не його життєвий план, за ради якого він пройшов у політику - це його чергова виборча компанія. Один раз він нас всіх обдурив. Це не можуть не признати навіть упороті порохоботи. Обіцянки першої кампанії не виконані, навіть прийшлося за одну з них вибачатися. Може хтось думає що брехун 2014 року, покаявся і став ангелом у 2018 тому? Ні, просто маніпуляція стала більш витонченою.
Тепер це: " Він не ідеальній, но вибору не має - інші ще гірше". "Не все так погано - є і позитивні зміні", "Путін нападе", "Юля Україну Путіну продасть", "Всі хто критикує владу - п'ята колона Кремля", "Зараз не все добре - а з іншим буде ще гірше". І критичне мислення виключається.
Не спрацьовують антитези: Путін вже напав. Корумпована влада - це завжди слабка держава з Сомочками у владі і складам зброї що летять у повітря - вигідна для будь якого агресора. Гірше - вже зараз і ми це точно визначили за п'ять років, а з новим президентом - так, може не відбутися суттєвих змін на краще, але може і відбутися. Не спробувавши - не будемо знати, але шанс втратимо.
"А хто крім нього?" - це логіка притаманна москалям, бо цар хоч і поганий, але - від бога. Але ж ми українці, і нам краще підходить козацьке - "незамінних нема!" Гетьман - крадій? На палю! Оберемо іншого! Теж буде красти? І його на палю! Поки не знайдемо достойного
Народ, що в 2014 наступив на граблі, ризикує отримати по лобі знову. Тільки цього разу вже більш витонченим способом - нас обдурять «по-новому». Якщо знову повіримо, тому хто вміє дурити і знову захочемо залишитися дурнями
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Для желающих объединиться вокруг порошенко.))))
Россия не пойдет в наступление на Донбассе, чтобы не добавлять Порошенко популярности перед выборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 2377 Россия не пойдет в наступление на Донбассе, чтобы не добавлять Порошенко популярности перед выборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 8337
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На международной арене Порошенко нет равных. С ним разговаривают и его слышат. Кого услышат из других - пыльного смешного петрушку палковника которого достают каждые выборы для массовки? Йулю с ее новым курсом в лапы хуйла и вечным плачем выберите меня люби мои? Об остальных молчу. Да - внутри все хуже чем снаружи. НО фабрика давным давно не работает а отпуск за свои деньги - все тут с начала войны без отпуска с плотным графиком корежаться?? семочки нетронутые рыги это проблема но меньшее зло чем которое принесут остальные рвущиеся в президенты. А с Порошенко медленно но верно мы отгребаем от рашки и как кость в горле он у них.
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та какой новый курс??
Тарифы - это требование запада. От него НИКАК не слинять.
Некто марунич хоть и отрабатывает российскую пайку но очень четко сказал.
Чтобы снизить цены на газ надо менять геополитический вектор развития.
Тоесть идти в рашку.
Че? В рашку ради газа? После всех смертей?
И кто мы будем после этого? Шлюхи.
Так что про какой новый курс втирает Юля - надо ее распросить.
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Росіяни відвідали Південмаш і "проконтролювали виробництво" ракетоносіїв Зеніт
А тепер скажіть - це Пеця із бодуна постійно розказує про війну і агресію чи тримає тут всіх за лохів?http://dniprograd.org/2018/10/17/rosiyani-vidvidali-pivdenmash-i-prokontrolyuvali-virobnitstvo-raketonosiiv-zenit_72315?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0e18EFvR-e5Bn5_YOcDF3gO6iCNVKYYBWmRFsM58dd55FHMmcwMGFtwUs …
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кто сдает национальные интересы Украины европе, того она и поддерживает


кто сдает национальные интересы Украины росее, того она и поддерживает
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сспаді, да у мене і так всі будуть голосувати за Петра Олексійовича, що б не робили кремляді та хуйло
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Какая популярность?
У ваты он популярен?
У патриотов он популярен?
У кого???
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у нормальных популярен, тех кто посредине.
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Посередине чего?Тех,кто в окопах и тех,кто за немедленный мир между братьями?У шизофреников что ли?
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Задаю элементарные вопросы.Кого ты считаешь в украинской ситуации "нормальными"?И посредине чего они находятся?
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тех кто нормально рассуждает. Между ватой и теми кто сносит памятники.
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Тьфу,блин...Ввязался,а тут всё так просто...ильича снеслинашу историю((((((
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не Ильича, а тех кто недавно в Киеве с ломами бегал типа "патриоты"
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Т.е. в принципе к декоммунизации(в частности-к сносу памятников ильича и всех прочих совковых упырей) это не относится,а был какой-то частный случай недавно?Что за случай?Ведь важно,я так понимаю.
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Ну раз ты посредине,как отличаешь дураков от подлецов?В чём принципиальная разница?
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дурак гадит Украине по незнанию, а подлецы специально.
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в параше не исходят из логики, Курту давно бы это понять.
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хуйло уже добавил популярости Пете своим воем, что ждет другого преза, что бы с ним договориться.
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А если подняться на уровень выше, и предположить что он ХОЧЕТ таким образом поднять популярность означенной особы? Росія не піде у наступ на Донбасі, щоб не додавати Порошенку популярності перед виборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 3370
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к г-ну Волкеру испытываю искреннее уважение. но лишь маленькая ремарка, нашему гидранту уже мало что может добавить популярности)))
бо все начали жить по новому и всем так нравится))))
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США делают ставку на Пороха и это очевидно
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Да, без сомнений. путлер понимает, что рабинович или бойко не имеют шансов выиграть
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ватно-совковая саботажная власть повсеместно.
Есть вражеская вата.
Есть свидомые украинцы националисты(патриоты).
И есть третьи, совки в душе, на должностях и нет, воруют, но руку прижимают к сердцу на мероприятиях, поют, одевают вышиванки и дискредитируют всё украинское патриотическое. Приживаются при любом правителе и власти. Эти посредине.
Многие верой и правдой служили при кучме, и януковиче до последних дней.
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Теперь только промокшам еще не доходит кто будет Президентом Украины)))
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Не пойму,чего так боятся прорашкиного президента?Ну ось в Молдове Додон..все видят,що це за клоун и его реальну силу.А Волкер,хоть и нормальный чел,але украинцев ще плохо зрозумiв.Як,що в нас буде свiй Додон,то шаг влево-шаг вправо в сторону Рашки и он вже в Ростове Росія не піде у наступ на Донбасі, щоб не додавати Порошенку популярності перед виборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 1319
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А нахрен нам, воюющей стране, промокшанский президент???
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Вам?Щоб строить предвыборную кампанию Пете,обвиняя всех кремлёвскими агентами,зозулями...Больше никому це не нужно
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Только в верхнем твоем высере это нужно именно тебе))) как неудобно получилось..
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Видишь ли Лера,Украина и её народ,был привит в 2014 году вакциной русофобии в тот момент,когда начались события Мокшанской весны и продолжающиеся до сих пор.И тот Президент,который заикнётся об отдаче Крыма Рашке,капитуляции,налаживании и восстановлении дружеских договоров(кстати многие Петей не разорваны),будет если мягко выразиться не понят,а если грубо послан нах.й
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зрада по-москальськи:
сидимо тихо, ато петя переможе
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"Возможно из-за этого украинцы объединились бы вокруг него, чтобы снова помочь защитить страну..."
Это сюда, хотя из кино и прекрасно осуществлено:
Росія не піде у наступ на Донбасі, щоб не додавати Порошенку популярності перед виборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 2606
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Есть такой миша погребинский (посредине), эта **олочь ездит в россию, на валдай, он сторонник возврата Донбасса на условиях москвы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не пойдет в наступление на Донбассе, чтобы не добавлять Порошенко популярности перед выборами, - Волкер
 
 
 
 
 
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