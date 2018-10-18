 Порошенко принял делегацию государственных секретарей Германии. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Участниками мероприятия было отмечено существенный прогресс Украины на пути реформ и роста привлекательности Украины для немецких компаний.
Стороны отметили важность предстоящего визита канцлера Ангелы Меркель в Украину с точки зрения укрепления двустороннего партнерства.
Петр Порошенко выразил благодарность немецкой стороне за помощь, которая предоставляется нашей стране для реализации реформ, а также за роль Германии и лично канцлера Меркель в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.
Была подчеркнута важность продолжения санкционной политики ЕС в отношении России как страны-агрессора.
Глава государства отметил активизацию военного присутствия России в Азовском море, что является прямым продолжением оккупации и последующей милитаризации Крымского полуострова.
Представители немецкой делегации выразили сожаление по поводу трагедии в Керчи.
Особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских политзаключенных.
Было возбуждено также вопросы реализации Россией проекта "Северный поток-2" и риски, которые он создает для безопасности в Европе".
где вас ольгинцев таких тупых набирают...
-Да.Следующая ваша.Обiцяю!
-Нам бы заводик.
-Нема питань.Будет и заводик.
"Мусієнко звинувачують у незаконній легалізації доходів на суму понад півтора мільярда гривень.
У червні 2016 року, коли почалися перші затримання учасників "газових схем", Мусієнко поїхала з України. У липні цього року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили обвинувальні акти вісьмом підозрюваним у так званій "газовій справі".
На черзі ще дев'ятеро, серед яких і головний фігурант - Олександр Онищенко. Їх звинувачують у створенні злочинної організації, незаконній легалізації доходів та заволодінні майном держкомпанії "Укргазвидобування".
Через так звану "газову схему", Україні було завдано збитків на понад 3 мільярди гривень."https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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А чому тільки секретарів? А секретарші де?
Шо за половая діскрімінація?
Были швалью продажной - швалью и остаются...