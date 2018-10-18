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 Политика Украины
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Все про:Германия (3179) Порошенко (15615)

 Порошенко принял делегацию государственных секретарей Германии. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией государственных секретарей федеральных министерств Германии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Участниками мероприятия было отмечено существенный прогресс Украины на пути реформ и роста привлекательности Украины для немецких компаний.

Стороны отметили важность предстоящего визита канцлера Ангелы Меркель в Украину с точки зрения укрепления двустороннего партнерства.

Петр Порошенко выразил благодарность немецкой стороне за помощь, которая предоставляется нашей стране для реализации реформ, а также за роль Германии и лично канцлера Меркель в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Была подчеркнута важность продолжения санкционной политики ЕС в отношении России как страны-агрессора.

Глава государства отметил активизацию военного присутствия России в Азовском море, что является прямым продолжением оккупации и последующей милитаризации Крымского полуострова.

Представители немецкой делегации выразили сожаление по поводу трагедии в Керчи.

Особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских политзаключенных.

Было возбуждено также вопросы реализации Россией проекта "Северный поток-2" и риски, которые он создает для безопасности в Европе".

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Порошенко принял делегацию государственных секретарей Германии 01
Порошенко принял делегацию государственных секретарей Германии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3092162
 
   
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"ППР" - да и только. Это так именовали курсанты в моей учебке дисциплину, которое растолковывалось как "посидели, попи...ели, разошлись".
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германия очень привязана по бизнесу с московией. Визит очень полезен Украине. лёд между Германией и Украиной нужно растопить.
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чувак, ну пургу несёшь... Порошенко прийняв делегацію державних секретарів Німеччини - Цензор.НЕТ 9591
где вас ольгинцев таких тупых набирают...
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Мы слышали,вы церкви раздаёте?
-Да.Следующая ваша.Обiцяю!
-Нам бы заводик.
-Нема питань.Будет и заводик.
Порошенко прийняв делегацію державних секретарів Німеччини - Цензор.НЕТ 5928
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Чорногорія видала Україні учасницю схеми Онищенка

"Мусієнко звинувачують у незаконній легалізації доходів на суму понад півтора мільярда гривень.
У червні 2016 року, коли почалися перші затримання учасників "газових схем", Мусієнко поїхала з України. У липні цього року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили обвинувальні акти вісьмом підозрюваним у так званій "газовій справі".
На черзі ще дев'ятеро, серед яких і головний фігурант - Олександр Онищенко. Їх звинувачують у створенні злочинної організації, незаконній легалізації доходів та заволодінні майном держкомпанії "Укргазвидобування".
Через так звану "газову схему", Україні було завдано збитків на понад 3 мільярди гривень."https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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Порошенко принял делегацию государственных секретарей Германии
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А чому тільки секретарів? А секретарші де?
Шо за половая діскрімінація? Порошенко прийняв делегацію державних секретарів Німеччини - Цензор.НЕТ 1240
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-Чому в нинішній Україні «елітою» суспільства вважаються не ті, хто більше дав суспільству, а ті, хто більше від нього взяв, чи більше його пограбував?
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Твари нацистские ездят нагибать на Сев.Поток2...
Были швалью продажной - швалью и остаются...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко принял делегацию государственных секретарей Германии. ФОТО
 
 
 
 
 
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