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Все про:похороны (753) Росляков (4)

 Керченского стрелка похоронят отдельно от остальных, в секторе для безродных, - Mash

Похороны состоятся через 2 недели, до этого следствие будет проводить экспертизы.

Влада Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, похоронят через две недели. Об этом пишет российское интернет-издание Mash, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно его данным, керченского стрелка похоронят отдельно от убитых – на кладбище, в секторе для безродных.

"До этого времени будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков", – сообщает СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нельзя полагаться на правдивость расследования Россией теракта в оккупированной Керчи, - Климкин

Также Рослякову будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также на Цензор.НЕТ: Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский

Источник: https://censor.net.ua/n3092161
 
 
 Топ комментарии
 
Угу. Покончил собой с целой головой нежно обнимая помповик после выстрела в упор. А до этого 22 летний паренек убил больше 20 и ранил 50 человек и сработало два взрывных устройства. Он перезаряжал помпуху наверно лучше любого спецназовца в мире. Все твердят о нескольких убийцах. То есть фсбшники расстреляли подростков и учителей - паренька мочканули сунув помпу в руки и по приезду полицейских вместе с снующими следаками и патрульными покинули здание. Паренек может тоже конечно участвовал но остался единственным козлом отпущения....
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А что так? Давайте, с воинскими почестями. Чем он хуже российских военных?
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А че не как моторылу и ли гиви?
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а ты вообще уверен, что это он стрелял?
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А что так? Давайте, с воинскими почестями. Чем он хуже российских военных?
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Угу. Покончил собой с целой головой нежно обнимая помповик после выстрела в упор. А до этого 22 летний паренек убил больше 20 и ранил 50 человек и сработало два взрывных устройства. Он перезаряжал помпуху наверно лучше любого спецназовца в мире. Все твердят о нескольких убийцах. То есть фсбшники расстреляли подростков и учителей - паренька мочканули сунув помпу в руки и по приезду полицейских вместе с снующими следаками и патрульными покинули здание. Паренек может тоже конечно участвовал но остался единственным козлом отпущения....
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Похоже он был в разных помещениях школы в одно и тоже время
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так и есть - или он фигаро или не он один был Керченського стрільця поховають окремо від інших, у секторі для безрідних, - Mash - Цензор.НЕТ 3751
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Недавно один эксПЕРД сказал по телевизору, что во время выстрела в таком здании существует эффект отражения звука и людям на улице или в здании может казаться, что стреляет не один челАвЄк, а несколько... Керченського стрільця поховають окремо від інших, у секторі для безрідних, - Mash - Цензор.НЕТ 3341
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целая голова?! да нет, мозг на паркете валялся! но от дробовика там башки вообще не было бы, это факт!
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Оставлю ссылку здесь. Может модератор тоже посмотрит и скажет редакторам заменить картинку, которую они вставляют к статьям про Керч.
ССЫЛКА НА ЮТУБ
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кого назначат - говорят их было минимум 2
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Он был больной! И больным его сделали вы! Суки пр... та какие они нах православные, они только за последнюю неделю нарушили все заповеди. Поражаюсь верующим россиянам - неужели вы не видите, что у ваших патриархов и руководства страны рога растут!?

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Все спасшиеся очевидцы в один голос говорили "ОНИ", а не "он". Очевидцам я верю больше, чем лживым пропагандонам.
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его" біло несколько может около 4-5 одинаковіх одетіх и комплекции,может депресивній сопляк біл нужен, как вещь док...может оно и не стреляло ни в кого..просто сидело в библиотеке " на стреме"..дожидаясь,своей очереди на отстрел башки...
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Рослякову буде проведено посмертну психолого-психіатричну експертизу

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З допомогою доктора франкінштейна

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Сергей Стеблиненко
Только что у меня состоялась перебранка с одним из "крымнашистов".

- Война идет в наш дом, - заявил он.

- Не идет, а возвращается. Сначала она пришла в наш дом из Россити. Залила все кровью, помародерствовала. А когда грабить стало нечего, начала возвращаться обратно в Россию.
Как вы думаете, попробовавшие вкус крови и запах власти мойщики машин, охранники стоянок и бомжи захотят вернуться на свои мойки, стоянки и мусорные свалки? Конечно же нет! Они начнут "наводить порядок". Свой порядок, который сравняет все, к чему они прикоснутся с дерьмом, как на Донбассе. Ведь им там четко объяснили, что беспредел называется народной республикой. И неважно, какое слово будет стоять первым - Донецкая, Луганская или Мухосранская - срач будет одинаков везде.

- Причем тут крымский душегубец? - спросите вы.

- Притом, что он вернулся первым. Никуда не уезжая.
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Не пишите этот бред про 7 кг., большой рюкзак с сумками и чистку ствола!
Школота пишет а вы копируете
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Так разъясните подробно вы как профессионал. Не надо таинственно молчать набивая себе цену. В противном случае придеться нам верить *школоте* а не такому профи как вы.
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-тАвАриСЧ"Так точнА!"-тут не для раз*яснений,а для отмазівания...)
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Зайдите в "ИБИС" там вам все покажут и расскажут
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У вас очень хорошая осведомленность о наших оружейных магазинах. по интернету изучали али сами лично бывали в Украине?
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Я в отличии от тебя кацапчик здесь живу и в магазинах бываю раз в месяц потому что обладаю подобной помпой и знаю ее возможности)
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кацапам верить нельзя, они пи...т как дышат.
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ватники опять врут. Забор крови и другого биологического материала не помеха похоронам, которые они почему-то отложили на 2 недели. Наверное с трупом будут проводить всякие следственные действия - допросы, пытки и т.д. Сомнительный персонаж для организации массового расстрела, а смерть стрелка вообще не лепится исходя из способа. который описали рашистские расследователи. Тут почерк ФСБ четкий - замысел списать терракт на Украину, но что-то сорвалось, поэтому рашистам надо готовится к очередной массовой утилизации
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Ну как бы намек крымчанам думаю понятен, теперь надо поплотнее сплотится вокруг хуйла и главное не раскачивать лодку, нарожаете еще, и главное верить в 18 ти летнего рембо
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росляков мог бы быть ценным кадром в спецслужбе. в юные годы смастерить взрывчатку так что бы штукатурка со стен посыпалась... молодец в принципе


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А вот мыслишка закралась: на фоне Беслана трагедия в Керчи как-то и не очень...но зато вовремя для некоторых...чем черт не шутит, кто-то же взрывал дома по России, и это точно не те, кого обвинили...
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это только начало...
теперь нужно опасаться фсбешных терактов в Украине....
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Покійно покарати неможливо, хіба що його мати не знатиме, де могила, тому її у такий спосіб покарали.
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Не мог один человек (НЕТРЕНИРОВАННЫЙ) перестрелять столько людей за 20 минут. Нужно быть Рембо. Внаглую торчат уши ФСБ.
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С 12 калибром и с навыками стрельбы это еще мало подстрелил за 20 минут, искал наверно кого-то конкретно
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А навыки были, в стрелковый клуб ходил и ствол у него уже 2 месяца как был
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Что ты гониш, одно дело в тире пострелять, другое по живым людям. Сколько зарядов в помповом ружье? 5-6?. 70 человек пострадавших (убитых и раненых), а в скольких не попал? 17 секунд на каждого (это только на тех кто поражен), не считая время на перезарядку, время по-максимуму (20 минут). НЕ СХОДИТСЯ.
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єнтот типОк сегодня в наряде..за своих отдувается)
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Математики, вы помпу в руках держали, стреляли???
Отними пострадавших при взрыве, при стрельбе в толпу от одного выстрела 2-3 раненых, магазин 7+1
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Я вас пока не оскорблял
Ну может их было двое, а вам надо что бы кацы кричали что это укрдрг?
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Можешь еще здесь посмотреть (для общего развития) "без оскорблений" у-тю-тю какие мы нежные https://www.youtube.com/watch?v=heKBn55yrGM
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Знаешь стоимость ружья + разрешения + один поход в тир?
Не говоря о том, что в 18 лет разрешение в Рашке не дают!
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Писали что разрешение было и ствол официальный
Не знаю как в парашке у нас дешевле айфона и ствол и тир и патроны
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Ну д, 25-30 тыс грн дешевле 10Х айфона + клуб охотника + справка адекватности! Не забудь стоимость одного патрона 30-60 грн + тир за час (раньше было 600 грн), то да совсем расходы для хлопчика из пту с мамкой санитаркой!
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Хатсан эскорт от 7тыс. грн. патроны пачка 25шт. 300грн. Стрелковый клуб не знаю врать не буду
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Патроны 25 шт. 300 грн, это где?
Холостой патрон сейчас стоит 15 грн!
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Зайди в ибис 12 калибр обычная дробь
Про холостые на гладкоствол я и не слышал
Резиновые пули дороже
Есть патроны и по 250грн. один
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токА прикинь,вдруг ходит такой писюн в тир,скупает набои мешками,покупает ружжо..и ни одна фсб гнида не прошерстила, и не взяла "накарандаш"..отчего вдруг субтильній птушник из бедняцкой семьи решил огневой подготовкой плотно заняться...неПАрядок! у "резниченков косяк вішел...или так и біло задумано..
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Ну смотрят а он любитель хуй"ла хлопают по плечу и говорят ай молодца
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Вот-вот!
Там не успел пост запустить в соцсетях, уже на карандаш попался, а здесь подготовился как Рэмбо и ни одного спецназовца?
Или все спецназовцы за татарами бегали?
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Керченського стрільця поховають окремо від інших, у секторі для безрідних, - Mash - Цензор.НЕТ 8058

недолго музіка играла...чебурнет на падходе..
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А самое обидное то, что при всем количестве жертв имена настоящих убийц засекретят, ведь козла отпущения уже назначили. Может, "спецы" накачали хлопца какой-то хренью, внушили ему, что он супермен и огласили задачу, сколько врагов надо уничтожить. Может, десяток невинных жертв и остался на его совести, но больше 50?!! Он все-таки не был Карлсоном, чтобы летать с этажа на этаж и одновременно стрелять, перезаряжать оружие! Кажись, рашисты опять перемудрили. Хотя... долго ли умеючи?
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Нехай зариють там де "пам'ятник" януковичу молодшому,все одно його там нема.
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Вообще-то в росии дают героя за убийство русских , помним героя России с чечни
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Приговора суда ещё не было, а человека уже в убийцы записали.
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Так надо. Ато вдруг копаться начнут в нестыковках...факты сопоставлять...итак уже проколы один за другим начиная с *сахара* в подъезды....
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Фото "керченского стрелка" в этой и других статьях на ЦН не является Владислав Росляков
на фото в ЦН и других СМИ - Владислав Рейх:
Владелец аккаунта Владислав Рейх, которого многие СМИ перепутали с Росляковым и назвали виновным в трагедии в Керчи, опубликовал видео с опровержением.

видео.
(КЕРЧЬ)-СМИ активно форсят.И хотят выявить виновником Владислава Рейха-(КЕРЧЬ)
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Так все правильно, он же не кацапов убивал, чтобы ему давать хероя рашки, он убивал украинцев! Половина списка убитых с украинскими, а пятая часть с татарскими фамилиями!
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якби їх не замочив Росляков, то точно повбивав би Петренко або Джонсон )))
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Этот стрелок мертв. В жизни совершил тяжелое преступление. Но это не значит, что нужно издеваться над останками. Там уже ничего нет. Этим мы только позорим сами себя.
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А почему ты ничего не говориш о фсбшниках как будто он был один?
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это скрепная православная секта, у них свои порядки и свое понятие о милосердии и прощении.... скрепное!....
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пусть гундяй теперь вообще устраивает кладбища для крещенных и не крещенных, казненных и самоубийц....
а кто нарушит, предает анафеме!
у него теперь времени много будет!....
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Ватники могли бы похоронить своё создание на Красной площади в Мацкве
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКерченского стрелка похоронят отдельно от остальных, в секторе для безродных, - Mash
 
 
 
 
 
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