 Керченского стрелка похоронят отдельно от остальных, в секторе для безродных, - Mash

Влада Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, похоронят через две недели. Об этом пишет российское интернет-издание Mash, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно его данным, керченского стрелка похоронят отдельно от убитых – на кладбище, в секторе для безродных.
"До этого времени будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков", – сообщает СМИ.
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Также Рослякову будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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З допомогою доктора франкінштейна
Только что у меня состоялась перебранка с одним из "крымнашистов".
- Война идет в наш дом, - заявил он.
- Не идет, а возвращается. Сначала она пришла в наш дом из Россити. Залила все кровью, помародерствовала. А когда грабить стало нечего, начала возвращаться обратно в Россию.
Как вы думаете, попробовавшие вкус крови и запах власти мойщики машин, охранники стоянок и бомжи захотят вернуться на свои мойки, стоянки и мусорные свалки? Конечно же нет! Они начнут "наводить порядок". Свой порядок, который сравняет все, к чему они прикоснутся с дерьмом, как на Донбассе. Ведь им там четко объяснили, что беспредел называется народной республикой. И неважно, какое слово будет стоять первым - Донецкая, Луганская или Мухосранская - срач будет одинаков везде.
- Причем тут крымский душегубец? - спросите вы.
- Притом, что он вернулся первым. Никуда не уезжая.
Школота пишет а вы копируете
теперь нужно опасаться фсбешных терактов в Украине....
Отними пострадавших при взрыве, при стрельбе в толпу от одного выстрела 2-3 раненых, магазин 7+1
Ну может их было двое, а вам надо что бы кацы кричали что это укрдрг?
Не говоря о том, что в 18 лет разрешение в Рашке не дают!
Не знаю как в парашке у нас дешевле айфона и ствол и тир и патроны
Холостой патрон сейчас стоит 15 грн!
Про холостые на гладкоствол я и не слышал
Резиновые пули дороже
Есть патроны и по 250грн. один
Там не успел пост запустить в соцсетях, уже на карандаш попался, а здесь подготовился как Рэмбо и ни одного спецназовца?
Или все спецназовцы за татарами бегали?
недолго музіка играла...чебурнет на падходе..
на фото в ЦН и других СМИ - Владислав Рейх:
Владелец аккаунта Владислав Рейх, которого многие СМИ перепутали с Росляковым и назвали виновным в трагедии в Керчи, опубликовал видео с опровержением.
видео.
(КЕРЧЬ)-СМИ активно форсят.И хотят выявить виновником Владислава Рейха-(КЕРЧЬ)
а кто нарушит, предает анафеме!
у него теперь времени много будет!....