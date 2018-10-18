 Керченского стрелка похоронят отдельно от остальных, в секторе для безродных, - Mash

Влада Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, похоронят через две недели. Об этом пишет российское интернет-издание Mash, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно его данным, керченского стрелка похоронят отдельно от убитых – на кладбище, в секторе для безродных.

"До этого времени будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков", – сообщает СМИ.

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Также Рослякову будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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